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Девочка из Приморья побывает на вершине скульптуры "Родина-мать" - РИА Новости, 04.01.2023
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Девочка из Приморья побывает на вершине скульптуры "Родина-мать"
Девочка из Приморья побывает на вершине скульптуры "Родина-мать" - РИА Новости, 04.01.2023
Девочка из Приморья побывает на вершине скульптуры "Родина-мать"
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко пообещал 13-летней Александре Панченко из Приморского края, что в рамках акции "Елка желаний" она сможет побывать на... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T10:17
2023-01-04T10:35
новый год — 2023
общество
дмитрий чернышенко
александр панченко
волгоград
приморский край
россия
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко пообещал 13-летней Александре Панченко из Приморского края, что в рамках акции "Елка желаний" она сможет побывать на вершине скульптуры "Родина-мать зовет!" в Волгограде. Ранее замглавы правительства принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", в рамках которой пообещал исполнить мечту девочки о поездке на Мамаев курган. "Будет здорово, если тебе сделаю экскурсию - там внутри скульптуры "Родина-мать" можно подняться на самый верх … ты обязательно туда попадешь и обязательно всем нам расскажешь", - сказал Чернышенко во время разговора с девочкой по видеосвязи. По его словам, в данный момент поездка готовится. В ее осуществлении будут помогать губернаторы Волгоградской области и Приморского края. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля, в этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.
https://ria.ru/20230104/mechty-1843016804.html
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общество, дмитрий чернышенко, александр панченко, волгоград, приморский край, россия
Новый год — 2023, Общество, Дмитрий Чернышенко, Александр Панченко, Волгоград, Приморский край, Россия
10:17 04.01.2023 (обновлено: 10:35 04.01.2023)
 
Девочка из Приморья побывает на вершине скульптуры "Родина-мать"

Чернышенко исполнит мечту девочки из Приморья побывать на вершине скульптуры "Родина-мать"

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко пообещал 13-летней Александре Панченко из Приморского края, что в рамках акции "Елка желаний" она сможет побывать на вершине скульптуры "Родина-мать зовет!" в Волгограде.
Ранее замглавы правительства принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", в рамках которой пообещал исполнить мечту девочки о поездке на Мамаев курган.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
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"Будет здорово, если тебе сделаю экскурсию - там внутри скульптуры "Родина-мать" можно подняться на самый верх … ты обязательно туда попадешь и обязательно всем нам расскажешь", - сказал Чернышенко во время разговора с девочкой по видеосвязи.
По его словам, в данный момент поездка готовится. В ее осуществлении будут помогать губернаторы Волгоградской области и Приморского края.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля, в этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.
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