https://ria.ru/20230104/mechta-1843018895.html

Девочка из Приморья побывает на вершине скульптуры "Родина-мать"

Девочка из Приморья побывает на вершине скульптуры "Родина-мать" - РИА Новости, 04.01.2023

Девочка из Приморья побывает на вершине скульптуры "Родина-мать"

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко пообещал 13-летней Александре Панченко из Приморского края, что в рамках акции "Елка желаний" она сможет побывать на... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T10:17

2023-01-04T10:17

2023-01-04T10:35

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общество

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко пообещал 13-летней Александре Панченко из Приморского края, что в рамках акции "Елка желаний" она сможет побывать на вершине скульптуры "Родина-мать зовет!" в Волгограде. Ранее замглавы правительства принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", в рамках которой пообещал исполнить мечту девочки о поездке на Мамаев курган. "Будет здорово, если тебе сделаю экскурсию - там внутри скульптуры "Родина-мать" можно подняться на самый верх … ты обязательно туда попадешь и обязательно всем нам расскажешь", - сказал Чернышенко во время разговора с девочкой по видеосвязи. По его словам, в данный момент поездка готовится. В ее осуществлении будут помогать губернаторы Волгоградской области и Приморского края. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля, в этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.

https://ria.ru/20230104/mechty-1843016804.html

https://ria.ru/20230103/medvedev-1842969241.html

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Дарья Буймова

общество, дмитрий чернышенко, александр панченко, волгоград, приморский край, россия