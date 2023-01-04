https://ria.ru/20230104/mechta-1843018895.html
Девочка из Приморья побывает на вершине скульптуры "Родина-мать"
Девочка из Приморья побывает на вершине скульптуры "Родина-мать" - РИА Новости, 04.01.2023
Девочка из Приморья побывает на вершине скульптуры "Родина-мать"
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко пообещал 13-летней Александре Панченко из Приморского края, что в рамках акции "Елка желаний" она сможет побывать на... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T10:17
2023-01-04T10:17
2023-01-04T10:35
новый год — 2023
общество
дмитрий чернышенко
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волгоград
приморский край
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко пообещал 13-летней Александре Панченко из Приморского края, что в рамках акции "Елка желаний" она сможет побывать на вершине скульптуры "Родина-мать зовет!" в Волгограде. Ранее замглавы правительства принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", в рамках которой пообещал исполнить мечту девочки о поездке на Мамаев курган. "Будет здорово, если тебе сделаю экскурсию - там внутри скульптуры "Родина-мать" можно подняться на самый верх … ты обязательно туда попадешь и обязательно всем нам расскажешь", - сказал Чернышенко во время разговора с девочкой по видеосвязи. По его словам, в данный момент поездка готовится. В ее осуществлении будут помогать губернаторы Волгоградской области и Приморского края. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля, в этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.
https://ria.ru/20230104/mechty-1843016804.html
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общество, дмитрий чернышенко, александр панченко, волгоград, приморский край, россия
Новый год — 2023, Общество, Дмитрий Чернышенко, Александр Панченко, Волгоград, Приморский край, Россия
10:17 04.01.2023 (обновлено: 10:35 04.01.2023)
Девочка из Приморья побывает на вершине скульптуры "Родина-мать"
Чернышенко исполнит мечту девочки из Приморья побывать на вершине скульптуры "Родина-мать"
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко пообещал 13-летней Александре Панченко из Приморского края, что в рамках акции "Елка желаний" она сможет побывать на вершине скульптуры "Родина-мать зовет!" в Волгограде.
Ранее замглавы правительства принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", в рамках которой пообещал исполнить мечту девочки о поездке на Мамаев курган.
"Будет здорово, если тебе сделаю экскурсию - там внутри скульптуры "Родина-мать" можно подняться на самый верх … ты обязательно туда попадешь и обязательно всем нам расскажешь", - сказал Чернышенко во время разговора с девочкой по видеосвязи.
По его словам, в данный момент поездка готовится. В ее осуществлении будут помогать губернаторы Волгоградской области
и Приморского края.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля, в этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.