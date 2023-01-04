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В Раде выступили против лишения мандатов "пророссийских" депутатов - РИА Новости, 04.01.2023
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В Раде выступили против лишения мандатов "пророссийских" депутатов
В Раде выступили против лишения мандатов "пророссийских" депутатов - РИА Новости, 04.01.2023
В Раде выступили против лишения мандатов "пророссийских" депутатов
Семьдесят парламентариев Украины отказались подписывать обращение к спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку о лишении депутатских полномочий представителей из РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T18:11
2023-01-04T18:44
в мире
украина
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
руслан стефанчук
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Семьдесят парламентариев Украины отказались подписывать обращение к спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку о лишении депутатских полномочий представителей из так называемых пророссийских партий, сообщает в среду общественное движение "Честно".В Верховной раде зарегистрирован законопроект о лишении мандатов местных депутатов от запрещенных партий. Ранее по решению суда на Украине запретили более 15 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", Социалистическая партия Украины, "Левая оппозиция", Партия Шария, "Оппозиционная платформа — За жизнь". "Семьдесят нардепов (Рады. — Прим. ред.) отказались ставить свои подписи под обращением к Руслану Стефанчуку о лишении полномочий депутатов, избранных от запрещенных пророссийских партий. Об этом говорится в ответе на запрос движения "Честно" народного депутата от фракции "Слуга народа" Олега Дунди, который инициировал сбор подписей", — сообщается на сайте движения.В сообщении говорится, что собрано пока 96 подписей из 150 необходимых. По данным общественного движения, фракция "Батькивщина", главой которой является Юлия Тимошенко, почти в полном составе отказалась ставить подписи под инициативой, предусматривающей вынесение этого вопроса на повестку дня ближайшей сессии парламента. Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что деятельность депутатов запрещенной "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов. Министр отметил, что разработан соответствующий законопроект, он будет рассмотрен парламентом.
https://ria.ru/20230103/bandera-1842949384.html
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в мире, украина, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, руслан стефанчук
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь, Руслан Стефанчук
18:11 04.01.2023 (обновлено: 18:44 04.01.2023)
 
В Раде выступили против лишения мандатов "пророссийских" депутатов

"Честно": в Раде 70 депутатов выступили против лишения мандатов "пророссийских" коллег

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Семьдесят парламентариев Украины отказались подписывать обращение к спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку о лишении депутатских полномочий представителей из так называемых пророссийских партий, сообщает в среду общественное движение "Честно".
В Верховной раде зарегистрирован законопроект о лишении мандатов местных депутатов от запрещенных партий. Ранее по решению суда на Украине запретили более 15 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", Социалистическая партия Украины, "Левая оппозиция", Партия Шария, "Оппозиционная платформа — За жизнь".
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"Семьдесят нардепов (Рады. — Прим. ред.) отказались ставить свои подписи под обращением к Руслану Стефанчуку о лишении полномочий депутатов, избранных от запрещенных пророссийских партий. Об этом говорится в ответе на запрос движения "Честно" народного депутата от фракции "Слуга народа" Олега Дунди, который инициировал сбор подписей", — сообщается на сайте движения.
В сообщении говорится, что собрано пока 96 подписей из 150 необходимых.
По данным общественного движения, фракция "Батькивщина", главой которой является Юлия Тимошенко, почти в полном составе отказалась ставить подписи под инициативой, предусматривающей вынесение этого вопроса на повестку дня ближайшей сессии парламента.
Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что деятельность депутатов запрещенной "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов. Министр отметил, что разработан соответствующий законопроект, он будет рассмотрен парламентом.
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