18:11 04.01.2023 (обновлено: 18:44 04.01.2023)
В Раде выступили против лишения мандатов "пророссийских" депутатов
"Честно": в Раде 70 депутатов выступили против лишения мандатов "пророссийских" коллег
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Семьдесят парламентариев Украины отказались подписывать обращение к спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку о лишении депутатских полномочий представителей из так называемых пророссийских партий, сообщает в среду общественное движение "Честно".
В Верховной раде зарегистрирован законопроект о лишении мандатов местных депутатов от запрещенных партий. Ранее по решению суда на Украине запретили более 15 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", Социалистическая партия Украины, "Левая оппозиция", Партия Шария, "Оппозиционная платформа — За жизнь".
"Семьдесят нардепов (Рады. — Прим. ред.) отказались ставить свои подписи под обращением к Руслану Стефанчуку о лишении полномочий депутатов, избранных от запрещенных пророссийских партий. Об этом говорится в ответе на запрос движения "Честно" народного депутата от фракции "Слуга народа" Олега Дунди, который инициировал сбор подписей", — сообщается на сайте движения.
В сообщении говорится, что собрано пока 96 подписей из 150 необходимых.
По данным общественного движения, фракция "Батькивщина", главой которой является Юлия Тимошенко, почти в полном составе отказалась ставить подписи под инициативой, предусматривающей вынесение этого вопроса на повестку дня ближайшей сессии парламента.
Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что деятельность депутатов запрещенной "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов. Министр отметил, что разработан соответствующий законопроект, он будет рассмотрен парламентом.
24 декабря 2022, 19:32В Раде заявили о диверсификации энергосистемы Украины