https://ria.ru/20230104/mandaty-1843072199.html

В Раде выступили против лишения мандатов "пророссийских" депутатов

В Раде выступили против лишения мандатов "пророссийских" депутатов - РИА Новости, 04.01.2023

В Раде выступили против лишения мандатов "пророссийских" депутатов

Семьдесят парламентариев Украины отказались подписывать обращение к спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку о лишении депутатских полномочий представителей из РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T18:11

2023-01-04T18:11

2023-01-04T18:44

в мире

украина

верховная рада украины

оппозиционная платформа - за жизнь

руслан стефанчук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027373_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_e816dbf547577628d43625d0abbe5e92.jpg

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Семьдесят парламентариев Украины отказались подписывать обращение к спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку о лишении депутатских полномочий представителей из так называемых пророссийских партий, сообщает в среду общественное движение "Честно".В Верховной раде зарегистрирован законопроект о лишении мандатов местных депутатов от запрещенных партий. Ранее по решению суда на Украине запретили более 15 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", Социалистическая партия Украины, "Левая оппозиция", Партия Шария, "Оппозиционная платформа — За жизнь". "Семьдесят нардепов (Рады. — Прим. ред.) отказались ставить свои подписи под обращением к Руслану Стефанчуку о лишении полномочий депутатов, избранных от запрещенных пророссийских партий. Об этом говорится в ответе на запрос движения "Честно" народного депутата от фракции "Слуга народа" Олега Дунди, который инициировал сбор подписей", — сообщается на сайте движения.В сообщении говорится, что собрано пока 96 подписей из 150 необходимых. По данным общественного движения, фракция "Батькивщина", главой которой является Юлия Тимошенко, почти в полном составе отказалась ставить подписи под инициативой, предусматривающей вынесение этого вопроса на повестку дня ближайшей сессии парламента. Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что деятельность депутатов запрещенной "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов. Министр отметил, что разработан соответствующий законопроект, он будет рассмотрен парламентом.

https://ria.ru/20230103/bandera-1842949384.html

https://ria.ru/20221224/energosistema-1841129147.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, руслан стефанчук