https://ria.ru/20230104/makeevka-1843014936.html

Пушилин отметил мужество военных, спасавших товарищей в Макеевке

Пушилин отметил мужество военных, спасавших товарищей в Макеевке - РИА Новости, 04.01.2023

Пушилин отметил мужество военных, спасавших товарищей в Макеевке

Российские военнослужащие, попавшие под обстрел со стороны ВСУ в Макеевке, проявили мужество и героизм, спасая товарищей из поврежденного здания, заявил врио... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T09:58

2023-01-04T09:58

2023-01-04T17:24

специальная военная операция на украине

денис пушилин

макеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие, попавшие под обстрел со стороны ВСУ в Макеевке, проявили мужество и героизм, спасая товарищей из поврежденного здания, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.Пушилин добавил, что большая часть тех, кто выбрался из попавшего под удар здания, почти сразу же бросались спасать сослуживцев. Когда на место происшествия приехали сотрудники МЧС, военные помогали и им, рискуя своими жизнями. По словам врио главы ДНР, некоторые из вернувшихся в здание при этом погибли.Ранее первый замначальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-лейтенант Сергей Севрюков сообщил, что число российских военных, погибших в Макеевке в результате украинского удара, после разбора завалов выросло до 89. Среди них числится заместитель командира полка подполковник Бачурин, добавил он.По словам Севрюкова, 1 января в 00:01 мск артиллерия ВСУ выпустила шесть снарядов из установки HIMARS по месту временной дислокации бойцов одной из частей в районе Макеевки. Две ракеты сбили системы ПВО, еще четыре попали в здание, где находились военнослужащие. В результате в помещении рухнули перекрытия.

https://ria.ru/20230104/himars-1842995984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

денис пушилин, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины