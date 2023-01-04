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Пушилин отметил мужество военных, спасавших товарищей в Макеевке - РИА Новости, 04.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230104/makeevka-1843014936.html
Пушилин отметил мужество военных, спасавших товарищей в Макеевке
Пушилин отметил мужество военных, спасавших товарищей в Макеевке - РИА Новости, 04.01.2023
Пушилин отметил мужество военных, спасавших товарищей в Макеевке
Российские военнослужащие, попавшие под обстрел со стороны ВСУ в Макеевке, проявили мужество и героизм, спасая товарищей из поврежденного здания, заявил врио... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T09:58
2023-01-04T17:24
специальная военная операция на украине
денис пушилин
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие, попавшие под обстрел со стороны ВСУ в Макеевке, проявили мужество и героизм, спасая товарищей из поврежденного здания, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.Пушилин добавил, что большая часть тех, кто выбрался из попавшего под удар здания, почти сразу же бросались спасать сослуживцев. Когда на место происшествия приехали сотрудники МЧС, военные помогали и им, рискуя своими жизнями. По словам врио главы ДНР, некоторые из вернувшихся в здание при этом погибли.Ранее первый замначальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-лейтенант Сергей Севрюков сообщил, что число российских военных, погибших в Макеевке в результате украинского удара, после разбора завалов выросло до 89. Среди них числится заместитель командира полка подполковник Бачурин, добавил он.По словам Севрюкова, 1 января в 00:01 мск артиллерия ВСУ выпустила шесть снарядов из установки HIMARS по месту временной дислокации бойцов одной из частей в районе Макеевки. Две ракеты сбили системы ПВО, еще четыре попали в здание, где находились военнослужащие. В результате в помещении рухнули перекрытия.
https://ria.ru/20230104/himars-1842995984.html
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денис пушилин, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
09:58 04.01.2023 (обновлено: 17:24 04.01.2023)
 
Пушилин отметил мужество военных, спасавших товарищей в Макеевке

Врио главы ДНР Пушилин отметил героизм спасавших товарищей в Макеевке российских военных

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания ПТУ № 19 в Макеевке
Сотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания ПТУ № 19 в Макеевке - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости
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ДОНЕЦК, 4 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие, попавшие под обстрел со стороны ВСУ в Макеевке, проявили мужество и героизм, спасая товарищей из поврежденного здания, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Мы знаем, и не понаслышке знаем, что такое нести потери. И что такое настоящий героизм. Исходя из той информации, что у меня есть, могу с уверенностью сказать, что проявлений мужества и настоящего геройства у ребят из данного полка было множество", — написал он в своем Telegram-канале.
Пушилин добавил, что большая часть тех, кто выбрался из попавшего под удар здания, почти сразу же бросались спасать сослуживцев. Когда на место происшествия приехали сотрудники МЧС, военные помогали и им, рискуя своими жизнями. По словам врио главы ДНР, некоторые из вернувшихся в здание при этом погибли.
Ранее первый замначальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-лейтенант Сергей Севрюков сообщил, что число российских военных, погибших в Макеевке в результате украинского удара, после разбора завалов выросло до 89. Среди них числится заместитель командира полка подполковник Бачурин, добавил он.
По словам Севрюкова, 1 января в 00:01 мск артиллерия ВСУ выпустила шесть снарядов из установки HIMARS по месту временной дислокации бойцов одной из частей в районе Макеевки. Две ракеты сбили системы ПВО, еще четыре попали в здание, где находились военнослужащие. В результате в помещении рухнули перекрытия.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
Вчера, 01:08Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили установку HIMARS, ударившую по Макеевке
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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