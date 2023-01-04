09:58 04.01.2023 (обновлено: 17:24 04.01.2023)
Пушилин отметил мужество военных, спасавших товарищей в Макеевке
Врио главы ДНР Пушилин отметил героизм спасавших товарищей в Макеевке российских военных
© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания ПТУ № 19 в Макеевке
ДОНЕЦК, 4 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие, попавшие под обстрел со стороны ВСУ в Макеевке, проявили мужество и героизм, спасая товарищей из поврежденного здания, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Мы знаем, и не понаслышке знаем, что такое нести потери. И что такое настоящий героизм. Исходя из той информации, что у меня есть, могу с уверенностью сказать, что проявлений мужества и настоящего геройства у ребят из данного полка было множество", — написал он в своем Telegram-канале.
Пушилин добавил, что большая часть тех, кто выбрался из попавшего под удар здания, почти сразу же бросались спасать сослуживцев. Когда на место происшествия приехали сотрудники МЧС, военные помогали и им, рискуя своими жизнями. По словам врио главы ДНР, некоторые из вернувшихся в здание при этом погибли.
Ранее первый замначальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-лейтенант Сергей Севрюков сообщил, что число российских военных, погибших в Макеевке в результате украинского удара, после разбора завалов выросло до 89. Среди них числится заместитель командира полка подполковник Бачурин, добавил он.
По словам Севрюкова, 1 января в 00:01 мск артиллерия ВСУ выпустила шесть снарядов из установки HIMARS по месту временной дислокации бойцов одной из частей в районе Макеевки. Две ракеты сбили системы ПВО, еще четыре попали в здание, где находились военнослужащие. В результате в помещении рухнули перекрытия.