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Число погибших после удара ВСУ по Макеевке увеличилось до 89 - РИА Новости, 04.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230104/makeevka-1842996270.html
Число погибших после удара ВСУ по Макеевке увеличилось до 89
Число погибших после удара ВСУ по Макеевке увеличилось до 89 - РИА Новости, 04.01.2023
Число погибших после удара ВСУ по Макеевке увеличилось до 89
Число погибших в Макеевке в результате украинского удара российских военных после разбора завалов выросло до 89, погиб в том числе заместитель командира полка... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T01:18
2023-01-04T01:38
специальная военная операция на украине
макеевка
россия
украина
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ШТАБ СВО (Ростов-на-Дону), 4 янв - РИА Новости. Число погибших в Макеевке в результате украинского удара российских военных после разбора завалов выросло до 89, погиб в том числе заместитель командира полка подполковник Бачурин, сообщил первый замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков. По его словам, 1 января в 00.01 мск артиллерия ВСУ выпустила шесть снарядов из установки HIMARS по месту, где временно дислоцировались бойцы одной из частей в районе Макеевки. Два снаряда сбили силы ПВО, еще четыре попали в здание, где находили бойцы, в результате в нем рухнули перекрытия.Сразу после случившегося командование и бойцы других частей сделали все, чтобы спасти пострадавших. Всем пострадавшим и семьям погибших военнослужащих оказывается вся необходимая помощь и поддержка, добавил Севрюков.
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макеевка, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Россия, Украина
01:18 04.01.2023 (обновлено: 01:38 04.01.2023)
 
Число погибших после удара ВСУ по Макеевке увеличилось до 89

Минобороны РФ: число погибших российских военных после удара ВСУ по Макеевке выросло до 89

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости
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Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ШТАБ СВО (Ростов-на-Дону), 4 янв - РИА Новости. Число погибших в Макеевке в результате украинского удара российских военных после разбора завалов выросло до 89, погиб в том числе заместитель командира полка подполковник Бачурин, сообщил первый замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.
По его словам, 1 января в 00.01 мск артиллерия ВСУ выпустила шесть снарядов из установки HIMARS по месту, где временно дислоцировались бойцы одной из частей в районе Макеевки. Два снаряда сбили силы ПВО, еще четыре попали в здание, где находили бойцы, в результате в нем рухнули перекрытия.
Сразу после случившегося командование и бойцы других частей сделали все, чтобы спасти пострадавших. Всем пострадавшим и семьям погибших военнослужащих оказывается вся необходимая помощь и поддержка, добавил Севрюков.
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаРоссияУкраина
 
 
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