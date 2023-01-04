https://ria.ru/20230104/makeevka-1842996270.html

Число погибших после удара ВСУ по Макеевке увеличилось до 89

Число погибших после удара ВСУ по Макеевке увеличилось до 89 - РИА Новости, 04.01.2023

Число погибших после удара ВСУ по Макеевке увеличилось до 89

Число погибших в Макеевке в результате украинского удара российских военных после разбора завалов выросло до 89, погиб в том числе заместитель командира полка... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T01:18

2023-01-04T01:18

2023-01-04T01:38

специальная военная операция на украине

макеевка

россия

украина

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ШТАБ СВО (Ростов-на-Дону), 4 янв - РИА Новости. Число погибших в Макеевке в результате украинского удара российских военных после разбора завалов выросло до 89, погиб в том числе заместитель командира полка подполковник Бачурин, сообщил первый замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков. По его словам, 1 января в 00.01 мск артиллерия ВСУ выпустила шесть снарядов из установки HIMARS по месту, где временно дислоцировались бойцы одной из частей в районе Макеевки. Два снаряда сбили силы ПВО, еще четыре попали в здание, где находили бойцы, в результате в нем рухнули перекрытия.Сразу после случившегося командование и бойцы других частей сделали все, чтобы спасти пострадавших. Всем пострадавшим и семьям погибших военнослужащих оказывается вся необходимая помощь и поддержка, добавил Севрюков.

макеевка

россия

украина

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макеевка, россия, украина