https://ria.ru/20230104/makeevka-1842996140.html
Причиной трагедии в Макеевке стало использование мобильных телефонов
Причиной трагедии в Макеевке стало использование мобильных телефонов - РИА Новости, 04.01.2023
Причиной трагедии в Макеевке стало использование мобильных телефонов
Основная причина гибели военных в Макеевке - использование телефонов, которые смогли запеленговать украинские войска; принимаются меры, чтобы исключить это в... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T01:16
2023-01-04T01:16
2023-01-04T03:15
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ШТАБ СВО (Ростов-на-Дону), 4 янв - РИА Новости. Основная причина гибели военных в Макеевке - использование телефонов, которые смогли запеленговать украинские войска; принимаются меры, чтобы исключить это в будущем, виновных привлекут к ответственности, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.Первого января в 00.01 мск артиллерией Украины был нанесен удар шестью снарядами HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе Макеевки, два реактивных снаряда были перехвачены ПВО. Четыре реактивных снаряда с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. Севрюков ранее сообщил о 89 погибших."В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника", - сказал генерал.Он добавил, что данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара."В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем. По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности", - сказал Севрюков.
https://ria.ru/20230104/makeevka-1842996270.html
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макеевка, россия, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ
01:16 04.01.2023 (обновлено: 03:15 04.01.2023)
Причиной трагедии в Макеевке стало использование мобильных телефонов
Минобороны: трагедия в Макеевке произошла из-за использования личным составом мобильников
ШТАБ СВО (Ростов-на-Дону), 4 янв - РИА Новости. Основная причина гибели военных в Макеевке - использование телефонов, которые смогли запеленговать украинские войска; принимаются меры, чтобы исключить это в будущем, виновных привлекут к ответственности, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.
Первого января в 00.01 мск артиллерией Украины был нанесен удар шестью снарядами HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе Макеевки, два реактивных снаряда были перехвачены ПВО. Четыре реактивных снаряда с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. Севрюков ранее сообщил о 89 погибших.
"В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника", - сказал генерал.
Он добавил, что данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара.
"В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем. По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности", - сказал Севрюков.