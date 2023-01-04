https://ria.ru/20230104/makeevka-1842996140.html

Причиной трагедии в Макеевке стало использование мобильных телефонов

Причиной трагедии в Макеевке стало использование мобильных телефонов - РИА Новости, 04.01.2023

Причиной трагедии в Макеевке стало использование мобильных телефонов

Основная причина гибели военных в Макеевке - использование телефонов, которые смогли запеленговать украинские войска; принимаются меры, чтобы исключить это в... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T01:16

2023-01-04T01:16

2023-01-04T03:15

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ШТАБ СВО (Ростов-на-Дону), 4 янв - РИА Новости. Основная причина гибели военных в Макеевке - использование телефонов, которые смогли запеленговать украинские войска; принимаются меры, чтобы исключить это в будущем, виновных привлекут к ответственности, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.Первого января в 00.01 мск артиллерией Украины был нанесен удар шестью снарядами HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе Макеевки, два реактивных снаряда были перехвачены ПВО. Четыре реактивных снаряда с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. Севрюков ранее сообщил о 89 погибших."В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника", - сказал генерал.Он добавил, что данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара."В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем. По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности", - сказал Севрюков.

https://ria.ru/20230104/makeevka-1842996270.html

https://ria.ru/20230104/makeevka-1842995848.html

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макеевка, россия, украина, вооруженные силы рф