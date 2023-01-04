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Причиной трагедии в Макеевке стало использование мобильных телефонов - РИА Новости, 04.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230104/makeevka-1842996140.html
Причиной трагедии в Макеевке стало использование мобильных телефонов
Причиной трагедии в Макеевке стало использование мобильных телефонов - РИА Новости, 04.01.2023
Причиной трагедии в Макеевке стало использование мобильных телефонов
Основная причина гибели военных в Макеевке - использование телефонов, которые смогли запеленговать украинские войска; принимаются меры, чтобы исключить это в... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T01:16
2023-01-04T03:15
специальная военная операция на украине
макеевка
россия
украина
вооруженные силы рф
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ШТАБ СВО (Ростов-на-Дону), 4 янв - РИА Новости. Основная причина гибели военных в Макеевке - использование телефонов, которые смогли запеленговать украинские войска; принимаются меры, чтобы исключить это в будущем, виновных привлекут к ответственности, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.Первого января в 00.01 мск артиллерией Украины был нанесен удар шестью снарядами HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе Макеевки, два реактивных снаряда были перехвачены ПВО. Четыре реактивных снаряда с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. Севрюков ранее сообщил о 89 погибших."В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника", - сказал генерал.Он добавил, что данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара."В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем. По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности", - сказал Севрюков.
https://ria.ru/20230104/makeevka-1842996270.html
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макеевка, россия, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ
01:16 04.01.2023 (обновлено: 03:15 04.01.2023)
 
Причиной трагедии в Макеевке стало использование мобильных телефонов

Минобороны: трагедия в Макеевке произошла из-за использования личным составом мобильников

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости
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Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка. Архивное фото
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ШТАБ СВО (Ростов-на-Дону), 4 янв - РИА Новости. Основная причина гибели военных в Макеевке - использование телефонов, которые смогли запеленговать украинские войска; принимаются меры, чтобы исключить это в будущем, виновных привлекут к ответственности, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.
Первого января в 00.01 мск артиллерией Украины был нанесен удар шестью снарядами HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе Макеевки, два реактивных снаряда были перехвачены ПВО. Четыре реактивных снаряда с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. Севрюков ранее сообщил о 89 погибших.
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
01:18Специальная военная операция на Украине
Число погибших после удара ВСУ по Макеевке увеличилось до 89
"В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника", - сказал генерал.
Он добавил, что данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара.
"В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем. По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности", - сказал Севрюков.
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
01:07Специальная военная операция на Украине
В результате удара ВСУ по Макеевке погиб заместитель командира полка
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаРоссияУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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