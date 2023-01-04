Рейтинг@Mail.ru
В результате удара ВСУ по Макеевке погиб заместитель командира полка - РИА Новости, 04.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230104/makeevka-1842995848.html
В результате удара ВСУ по Макеевке погиб заместитель командира полка
В результате удара ВСУ по Макеевке погиб заместитель командира полка - РИА Новости, 04.01.2023
В результате удара ВСУ по Макеевке погиб заместитель командира полка
В результате удара ВСУ по Макеевке погиб заместитель командира полка подполковник Бачурин, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T01:07
2023-01-04T01:21
россия
специальная военная операция на украине
макеевка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842829958_0:313:3082:2047_1920x0_80_0_0_e506539a014ec2a09f99c45913688439.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В результате удара ВСУ по Макеевке погиб заместитель командира полка подполковник Бачурин, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков."Сразу после трагедии командованием и офицерами данной воинской части, младшими командирами и военнослужащими других подразделений, были приняты все доступные меры по спасению пострадавших. Оказывалась первая медицинская помощь, раненые эвакуировались в медицинские учреждения. К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций, количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших – заместитель командира полка подполковник Бачурин", - сообщил генерал.Он добавил, что всем пострадавшим и семьям погибших военнослужащих оказывается вся необходимая помощь и поддержка.
https://ria.ru/20230104/makeevka-1842995537.html
россия
макеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842829958_0:327:2293:2047_1920x0_80_0_0_fb6349df35d57b367b0b1ec55d5460cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, макеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Россия, Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
01:07 04.01.2023 (обновлено: 01:21 04.01.2023)
 
В результате удара ВСУ по Макеевке погиб заместитель командира полка

Генерал-лейтенант Севрюков: в результате удара ВСУ по Макеевке погиб подполковник Бачурин

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В результате удара ВСУ по Макеевке погиб заместитель командира полка подполковник Бачурин, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.
"Сразу после трагедии командованием и офицерами данной воинской части, младшими командирами и военнослужащими других подразделений, были приняты все доступные меры по спасению пострадавших. Оказывалась первая медицинская помощь, раненые эвакуировались в медицинские учреждения. К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций, количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших – заместитель командира полка подполковник Бачурин", - сообщил генерал.
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
01:00
Число погибших в Макеевке российских военных выросло до 89 человек
Он добавил, что всем пострадавшим и семьям погибших военнослужащих оказывается вся необходимая помощь и поддержка.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМакеевкаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала