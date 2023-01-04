https://ria.ru/20230104/makeevka-1842995848.html
В результате удара ВСУ по Макеевке погиб заместитель командира полка
В результате удара ВСУ по Макеевке погиб заместитель командира полка - РИА Новости, 04.01.2023
В результате удара ВСУ по Макеевке погиб заместитель командира полка
В результате удара ВСУ по Макеевке погиб заместитель командира полка подполковник Бачурин, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T01:07
2023-01-04T01:07
2023-01-04T01:21
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В результате удара ВСУ по Макеевке погиб заместитель командира полка подполковник Бачурин, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков."Сразу после трагедии командованием и офицерами данной воинской части, младшими командирами и военнослужащими других подразделений, были приняты все доступные меры по спасению пострадавших. Оказывалась первая медицинская помощь, раненые эвакуировались в медицинские учреждения. К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций, количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших – заместитель командира полка подполковник Бачурин", - сообщил генерал.Он добавил, что всем пострадавшим и семьям погибших военнослужащих оказывается вся необходимая помощь и поддержка.
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россия, макеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Россия, Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
01:07 04.01.2023 (обновлено: 01:21 04.01.2023)
В результате удара ВСУ по Макеевке погиб заместитель командира полка
Генерал-лейтенант Севрюков: в результате удара ВСУ по Макеевке погиб подполковник Бачурин
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В результате удара ВСУ по Макеевке погиб заместитель командира полка подполковник Бачурин, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.
"Сразу после трагедии командованием и офицерами данной воинской части, младшими командирами и военнослужащими других подразделений, были приняты все доступные меры по спасению пострадавших. Оказывалась первая медицинская помощь, раненые эвакуировались в медицинские учреждения. К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций, количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших – заместитель командира полка подполковник Бачурин", - сообщил генерал.
Он добавил, что всем пострадавшим и семьям погибших военнослужащих оказывается вся необходимая помощь и поддержка.