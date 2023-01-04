https://ria.ru/20230104/makeevka-1842995537.html

Число погибших в Макеевке российских военных выросло до 89 человек

Число погибших в Макеевке российских военных выросло до 89 человек - РИА Новости, 04.01.2023

Число погибших в Макеевке российских военных выросло до 89 человек

Число российских военных, погибших при ударе со стороны ВСУ по Макеевке, выросло до 89 человек, пусковая установка HIMARS, из которой велся огонь, уничтожена... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T01:00

2023-01-04T01:00

2023-01-04T07:28

макеевка

россия

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ШТАБ СВО (Ростов-на-Дону), 4 янв - РИА Новости. Число российских военных, погибших при ударе со стороны ВСУ по Макеевке, выросло до 89 человек, пусковая установка HIMARS, из которой велся огонь, уничтожена ответным ударом, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Севрюков.Ранее сообщалось о 63 погибших.Украинская артиллерия, как уточнил Севрюков, в 00.01 мск 1 января нанесла удар шестью снарядами HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе Макеевки. Два реактивных снаряда перехватила ПВО, еще четыре попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. В результате там обрушились перекрытия.Сразу после произошедшего офицеры данной части и бойцы других подразделений сделали все, чтобы спасти пострадавших. Им оказали первую помощь и доставили в медучреждения.Среди погибших, уточнил он, - замкомандира полка подполковник Бачурин.Основной причиной трагедии в Минобороны назвали массовое использование личным составом мобильных телефонов вопреки запрету. Данный фактор, отметил Севрюков, позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих, чтобы нанести удар.В Минобороны пообещали привлечь виновных в трагедии к ответственности и принять необходимые меры, чтобы впредь исключить подобные происшествия.Российские войска ответным огнем уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, из которой наносился удар. Кроме того, в результате ракетных и авиационных ударов возле железнодорожной станции Дружковка уничтожено еще четыре пусковых HIMARS, четыре установки РСЗО RM-70 Vampire, свыше 800 снарядов к ним, восемь автомобилей и более 200 украинских националистов и иностранных наемников, добавил Севрюков.В понедельник Минобороны сообщило, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации российских солдат в районе Макеевки в Донецкой Народной Республике. ВСУ выпустили шесть ракет, из которых четыре достигли цели.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230103/azarov-1842949704.html

https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842947480.html

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макеевка, россия