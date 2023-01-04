https://ria.ru/20230104/lukashenko-1843006060.html
Лукашенко подписал закон о ратификации изменений цен на российский газ
Лукашенко подписал закон о ратификации изменений цен на российский газ - РИА Новости, 04.01.2023
Лукашенко подписал закон о ратификации изменений цен на российский газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией о порядке... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T07:25
2023-01-04T07:25
2023-01-04T07:25
александр лукашенко
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белоруссия
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МИНСК, 4 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Белоруссию и его транспортировке по газопроводам. "Ратифицировать Протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года и Протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного общества "Белтрансгаз" от 25 ноября 2011 года, подписанные в г. Москве 11 мая 2022 года", - говорится в указе от 30 декабря, опубликованном в среду на национальном правовом портале. Ранее ратификацию протокола поддержали обе палаты белорусского парламента.
https://radiosputnik.ria.ru/20221220/gaz-1839945760.html
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александр лукашенко, россия, белоруссия, москва, белтрансгаз
Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Москва, Белтрансгаз
Лукашенко подписал закон о ратификации изменений цен на российский газ
Лукашенко подписал закон о ратификации изменений в договор с Россией о ценах на газ