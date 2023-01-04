Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко подписал закон о ратификации изменений цен на российский газ - РИА Новости, 04.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230104/lukashenko-1843006060.html
Лукашенко подписал закон о ратификации изменений цен на российский газ
Лукашенко подписал закон о ратификации изменений цен на российский газ - РИА Новости, 04.01.2023
Лукашенко подписал закон о ратификации изменений цен на российский газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией о порядке... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T07:25
2023-01-04T07:25
александр лукашенко
россия
белоруссия
москва
белтрансгаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_f6d47ca263aa129c5c0af60012b78235.jpg
МИНСК, 4 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Белоруссию и его транспортировке по газопроводам. "Ратифицировать Протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года и Протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного общества "Белтрансгаз" от 25 ноября 2011 года, подписанные в г. Москве 11 мая 2022 года", - говорится в указе от 30 декабря, опубликованном в среду на национальном правовом портале. Ранее ратификацию протокола поддержали обе палаты белорусского парламента.
https://radiosputnik.ria.ru/20221220/gaz-1839945760.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6542ec5faa61858d6e2e97c900f4bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр лукашенко, россия, белоруссия, москва, белтрансгаз
Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Москва, Белтрансгаз
07:25 04.01.2023
 
Лукашенко подписал закон о ратификации изменений цен на российский газ

Лукашенко подписал закон о ратификации изменений в договор с Россией о ценах на газ

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Белоруссию и его транспортировке по газопроводам.
"Ратифицировать Протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года и Протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного общества "Белтрансгаз" от 25 ноября 2011 года, подписанные в г. Москве 11 мая 2022 года", - говорится в указе от 30 декабря, опубликованном в среду на национальном правовом портале.
Газокомпрессорная станция Минская - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря 2022, 11:59В мире
Цену на газ из РФ для Белоруссии впервые зафиксируют на три года
Ранее ратификацию протокола поддержали обе палаты белорусского парламента.
 
Александр ЛукашенкоРоссияБелоруссияМоскваБелтрансгаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала