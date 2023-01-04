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В гостях у Кыш Бабая: что ждет туристов в вотчине татарского Деда Мороза

В гостях у Кыш Бабая: что ждет туристов в вотчине татарского Деда Мороза - РИА Новости, 04.01.2023

В гостях у Кыш Бабая: что ждет туристов в вотчине татарского Деда Мороза

Обычно в Новый год и на январских каникулах семьи с детьми массово устремляются в Великий Устюг — вотчину Деда Мороза. Но не только там можно встретиться с... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T07:02

2023-01-04T07:02

2023-01-04T07:02

фото

туризм

фото - туризм

кыш бабай

дед мороз

новый год

впечатления - туризм

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Ольга Кабанова. Обычно в Новый год и на январских каникулах семьи с детьми массово устремляются в Великий Устюг — вотчину Деда Мороза. Но не только там можно встретиться с зимним волшебником. В Татарстане, например, тоже есть резиденция, где ждет гостей другой чародей — Кыш Бабай. О том, чем заняться в "Лесу чудес", — в фотоленте РИА Новости.

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2023

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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