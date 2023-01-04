В гостях у Кыш Бабая: что ждет туристов в вотчине татарского Деда Мороза

Туристов ждут в резиденции татарского Деда Мороза — Кыш Бабая
Усадьба Кыш Бабая находится в ста километрах от Казани, в селе Новый Кырлай, на территории парка "Лес чудес". Дедушка живет там вместе с дочкой Кар Кызы.
Усадьба Кыш Бабая находится в ста километрах от Казани, в селе Новый Кырлай, на территории парка "Лес чудес". Дедушка живет там вместе с дочкой Кар Кызы.
Путешествие в мир волшебства начинается уже на входе — со встречи с Шайтанчиком, местным сказочным героем. Чтобы добраться до Кыш Бабая, нужно преодолеть целую полосу препятствий: попасть в дом к Бабе-яге, расколдовать влюбленных, выбраться из западни.
Путешествие в мир волшебства начинается уже на входе — со встречи с Шайтанчиком, местным сказочным героем. Чтобы добраться до Кыш Бабая, нужно преодолеть целую полосу препятствий: попасть в дом к Бабе-яге, расколдовать влюбленных, выбраться из западни.
Повстречаются на пути и "живые" герои. Гоблин двигается и разговаривает, а у дракона идет пар из пасти. Их роботизировали специально: чтобы у детей осталось еще больше ярких впечатлений от прогулки.
Повстречаются на пути и "живые" герои. Гоблин двигается и разговаривает, а у дракона идет пар из пасти. Их роботизировали специально: чтобы у детей осталось еще больше ярких впечатлений от прогулки.
В этом году на территории открыли новогоднюю тропу с персонажами русских и татарских сказок. А еще построили горки: восьмиметровые для гостей постарше и трехметровые — для малышей. Катают в парке и на лошадях. А те, кто хочет, чтобы мечта быстрее исполнилась, могут завязать ленточку на волшебную ель.
В этом году на территории открыли новогоднюю тропу с персонажами русских и татарских сказок. А еще построили горки: восьмиметровые для гостей постарше и трехметровые — для малышей. Катают в парке и на лошадях. А те, кто хочет, чтобы мечта быстрее исполнилась, могут завязать ленточку на волшебную ель.
В "Лесу чудес" работает ресторан с блюдами традиционной татарской кухни, так что голодными вы точно не останетесь. Если захотите остаться здесь подольше, есть гостиница "Кырлай".
В "Лесу чудес" работает ресторан с блюдами традиционной татарской кухни, так что голодными вы точно не останетесь. Если захотите остаться здесь подольше, есть гостиница "Кырлай".
Навестить Кыш Бабая и рассказать ему о самых заветных желаниях можно только в декабре и январе. Билеты стоят 2100 рублей для взрослых, 1850 — для школьников и 1350 — для детей до семи лет.
У резиденции есть даже свой трансфер: отправляется по утрам от гостиницы "Татарстан" в Казани. Билет стоит 500 рублей. Ну а из Москвы добраться можно на самолете за 1500 рублей с человека в одну сторону.
Навестить Кыш Бабая и рассказать ему о самых заветных желаниях можно только в декабре и январе. Билеты стоят 2100 рублей для взрослых, 1850 — для школьников и 1350 — для детей до семи лет.
У резиденции есть даже свой трансфер: отправляется по утрам от гостиницы "Татарстан" в Казани. Билет стоит 500 рублей. Ну а из Москвы добраться можно на самолете за 1500 рублей с человека в одну сторону.