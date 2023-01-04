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В гостях у Кыш Бабая: что ждет туристов в вотчине татарского Деда Мороза - РИА Новости, 04.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230104/kyshbabay-1841349489.html
В гостях у Кыш Бабая: что ждет туристов в вотчине татарского Деда Мороза
В гостях у Кыш Бабая: что ждет туристов в вотчине татарского Деда Мороза - РИА Новости, 04.01.2023
В гостях у Кыш Бабая: что ждет туристов в вотчине татарского Деда Мороза
Обычно в Новый год и на январских каникулах семьи с детьми массово устремляются в Великий Устюг — вотчину Деда Мороза. Но не только там можно встретиться с... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T07:02
2023-01-04T07:02
фото
туризм
фото - туризм
кыш бабай
дед мороз
новый год
впечатления - туризм
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Ольга Кабанова. Обычно в Новый год и на январских каникулах семьи с детьми массово устремляются в Великий Устюг — вотчину Деда Мороза. Но не только там можно встретиться с зимним волшебником. В Татарстане, например, тоже есть резиденция, где ждет гостей другой чародей — Кыш Бабай. О том, чем заняться в "Лесу чудес", — в фотоленте РИА Новости.
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Ольга Кабанова
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фото, фото, фото - туризм, кыш бабай, дед мороз, новый год, впечатления - туризм, куда поехать, куда поехать в выходные, что посмотреть
Фото, Туризм, Фото - Туризм, Кыш Бабай, Дед Мороз, Новый год, Впечатления - Туризм, куда поехать, куда поехать в выходные, что посмотреть
07:02 04.01.2023
 
В гостях у Кыш Бабая: что ждет туристов в вотчине татарского Деда Мороза

Туристов ждут в резиденции татарского Деда Мороза — Кыш Бабая

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Ольга Кабанова. Обычно в Новый год и на январских каникулах семьи с детьми массово устремляются в Великий Устюг — вотчину Деда Мороза. Но не только там можно встретиться с зимним волшебником. В Татарстане, например, тоже есть резиденция, где ждет гостей другой чародей — Кыш Бабай. О том, чем заняться в "Лесу чудес", — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

Усадьба Кыш Бабая находится в ста километрах от Казани, в селе Новый Кырлай, на территории парка "Лес чудес". Дедушка живет там вместе с дочкой Кар Кызы.

Кар Козы и Кыш Бабай у себя в резиденции в селе Яна Кырлай Арского района Республики Татарстан
1 из 6

Усадьба Кыш Бабая находится в ста километрах от Казани, в селе Новый Кырлай, на территории парка "Лес чудес". Дедушка живет там вместе с дочкой Кар Кызы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

Путешествие в мир волшебства начинается уже на входе — со встречи с Шайтанчиком, местным сказочным героем. Чтобы добраться до Кыш Бабая, нужно преодолеть целую полосу препятствий: попасть в дом к Бабе-яге, расколдовать влюбленных, выбраться из западни.

Дети катаются на санях в резиденции Кыш Бабая в селе Яна Кырлай Арского района Республики Татарстан
2 из 6

Путешествие в мир волшебства начинается уже на входе — со встречи с Шайтанчиком, местным сказочным героем. Чтобы добраться до Кыш Бабая, нужно преодолеть целую полосу препятствий: попасть в дом к Бабе-яге, расколдовать влюбленных, выбраться из западни.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

Повстречаются на пути и "живые" герои. Гоблин двигается и разговаривает, а у дракона идет пар из пасти. Их роботизировали специально: чтобы у детей осталось еще больше ярких впечатлений от прогулки.

Сказочный герой дракон Аждаха в резиденции Кыш Бабая в селе Яна Кырлай Арского района Республики Татарстан
3 из 6

Повстречаются на пути и "живые" герои. Гоблин двигается и разговаривает, а у дракона идет пар из пасти. Их роботизировали специально: чтобы у детей осталось еще больше ярких впечатлений от прогулки.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

В этом году на территории открыли новогоднюю тропу с персонажами русских и татарских сказок. А еще построили горки: восьмиметровые для гостей постарше и трехметровые — для малышей. Катают в парке и на лошадях. А те, кто хочет, чтобы мечта быстрее исполнилась, могут завязать ленточку на волшебную ель.

Девушка повязывает ленточку на ели и загадывает желание в резиденции Кыш Бабая в селе Яна Кырлай Арского района Республики Татарстан
4 из 6

В этом году на территории открыли новогоднюю тропу с персонажами русских и татарских сказок. А еще построили горки: восьмиметровые для гостей постарше и трехметровые — для малышей. Катают в парке и на лошадях. А те, кто хочет, чтобы мечта быстрее исполнилась, могут завязать ленточку на волшебную ель.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

В "Лесу чудес" работает ресторан с блюдами традиционной татарской кухни, так что голодными вы точно не останетесь. Если захотите остаться здесь подольше, есть гостиница "Кырлай".

Сказочный герой Шурале в резиденции Кыш Бабая в селе Яна Кырлай Арского района Республики Татарстан
5 из 6

В "Лесу чудес" работает ресторан с блюдами традиционной татарской кухни, так что голодными вы точно не останетесь. Если захотите остаться здесь подольше, есть гостиница "Кырлай".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

Навестить Кыш Бабая и рассказать ему о самых заветных желаниях можно только в декабре и январе. Билеты стоят 2100 рублей для взрослых, 1850 — для школьников и 1350 — для детей до семи лет.

У резиденции есть даже свой трансфер: отправляется по утрам от гостиницы "Татарстан" в Казани. Билет стоит 500 рублей. Ну а из Москвы добраться можно на самолете за 1500 рублей с человека в одну сторону.

Игрушка у окна в резиденции Кыш Бабая в селе Яна Кырлай Арского района Республики Татарстан
6 из 6

Навестить Кыш Бабая и рассказать ему о самых заветных желаниях можно только в декабре и январе. Билеты стоят 2100 рублей для взрослых, 1850 — для школьников и 1350 — для детей до семи лет.

У резиденции есть даже свой трансфер: отправляется по утрам от гостиницы "Татарстан" в Казани. Билет стоит 500 рублей. Ну а из Москвы добраться можно на самолете за 1500 рублей с человека в одну сторону.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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