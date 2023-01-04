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Россия готова вернуться к работе в "ближневосточном квартете", заявил МИД - РИА Новости, 04.01.2023
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Россия готова вернуться к работе в "ближневосточном квартете", заявил МИД
Россия готова вернуться к работе в "ближневосточном квартете", заявил МИД - РИА Новости, 04.01.2023
Россия готова вернуться к работе в "ближневосточном квартете", заявил МИД
Россия, несмотря на решение США заморозить "ближневосточный квартет", готова вернуться к работе в этом формате, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T11:08
2023-01-04T11:08
политика
владимир сафронков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ближний восток
сша
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Россия, несмотря на решение США заморозить "ближневосточный квартет", готова вернуться к работе в этом формате, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков. По его словам, деятельность этого международного формата была заморожена из-за нежелания США продолжать взаимодействие в рамках этого формата, а американская политика в отношении "квартета" (РФ, США, ЕС и ООН) является продолжением курса Вашингтона на слом целого ряда многосторонних форматов. "Прекратить диалог по линии "четверки" - не наше решение. Даже в нынешних геополитических реалиях мы готовы вернуться к коллективной работе. Пусть определяются. Тем временем мы продолжаем работу в нашем национальном качестве, опираясь на плотное взаимодействие со всеми региональными государствами", - сказал дипломат. Спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд в конце ноября 2022 года указывал на "сложные времена" для созыва встречи квартета посредников по урегулированию конфликта в регионе - представителей России, США, Евросоюза и ООН. Ближневосточный квартет - группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН, для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.
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ближний восток
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политика, владимир сафронков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ближний восток, сша
Политика, Владимир Сафронков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ближний Восток, США
11:08 04.01.2023
 
Россия готова вернуться к работе в "ближневосточном квартете", заявил МИД

МИД: Россия готова вернуться к "ближневосточному квартету", несмотря на решения США

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Россия, несмотря на решение США заморозить "ближневосточный квартет", готова вернуться к работе в этом формате, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.
По его словам, деятельность этого международного формата была заморожена из-за нежелания США продолжать взаимодействие в рамках этого формата, а американская политика в отношении "квартета" (РФ, США, ЕС и ООН) является продолжением курса Вашингтона на слом целого ряда многосторонних форматов.
"Прекратить диалог по линии "четверки" - не наше решение. Даже в нынешних геополитических реалиях мы готовы вернуться к коллективной работе. Пусть определяются. Тем временем мы продолжаем работу в нашем национальном качестве, опираясь на плотное взаимодействие со всеми региональными государствами", - сказал дипломат.
Спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд в конце ноября 2022 года указывал на "сложные времена" для созыва встречи квартета посредников по урегулированию конфликта в регионе - представителей России, США, Евросоюза и ООН.
Ближневосточный квартет - группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН, для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.
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