https://ria.ru/20230104/kvartet-1843023061.html
Россия готова вернуться к работе в "ближневосточном квартете", заявил МИД
Россия готова вернуться к работе в "ближневосточном квартете", заявил МИД - РИА Новости, 04.01.2023
Россия готова вернуться к работе в "ближневосточном квартете", заявил МИД
Россия, несмотря на решение США заморозить "ближневосточный квартет", готова вернуться к работе в этом формате, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T11:08
2023-01-04T11:08
2023-01-04T11:08
политика
владимир сафронков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ближний восток
сша
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Россия, несмотря на решение США заморозить "ближневосточный квартет", готова вернуться к работе в этом формате, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков. По его словам, деятельность этого международного формата была заморожена из-за нежелания США продолжать взаимодействие в рамках этого формата, а американская политика в отношении "квартета" (РФ, США, ЕС и ООН) является продолжением курса Вашингтона на слом целого ряда многосторонних форматов. "Прекратить диалог по линии "четверки" - не наше решение. Даже в нынешних геополитических реалиях мы готовы вернуться к коллективной работе. Пусть определяются. Тем временем мы продолжаем работу в нашем национальном качестве, опираясь на плотное взаимодействие со всеми региональными государствами", - сказал дипломат. Спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд в конце ноября 2022 года указывал на "сложные времена" для созыва встречи квартета посредников по урегулированию конфликта в регионе - представителей России, США, Евросоюза и ООН. Ближневосточный квартет - группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН, для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.
https://ria.ru/20221212/kitay-1837919644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир сафронков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ближний восток, сша
Политика, Владимир Сафронков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ближний Восток, США
Россия готова вернуться к работе в "ближневосточном квартете", заявил МИД
МИД: Россия готова вернуться к "ближневосточному квартету", несмотря на решения США
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Россия, несмотря на решение США заморозить "ближневосточный квартет", готова вернуться к работе в этом формате, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.
По его словам, деятельность этого международного формата была заморожена из-за нежелания США продолжать взаимодействие в рамках этого формата, а американская политика в отношении "квартета" (РФ, США, ЕС
и ООН
) является продолжением курса Вашингтона
на слом целого ряда многосторонних форматов.
"Прекратить диалог по линии "четверки" - не наше решение. Даже в нынешних геополитических реалиях мы готовы вернуться к коллективной работе. Пусть определяются. Тем временем мы продолжаем работу в нашем национальном качестве, опираясь на плотное взаимодействие со всеми региональными государствами", - сказал дипломат.
Спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд в конце ноября 2022 года указывал на "сложные времена" для созыва встречи квартета посредников по урегулированию конфликта в регионе - представителей России, США, Евросоюза и ООН.
Ближневосточный квартет - группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН, для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.