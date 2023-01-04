https://ria.ru/20230104/kvartet-1843023061.html

Россия готова вернуться к работе в "ближневосточном квартете", заявил МИД

Россия готова вернуться к работе в "ближневосточном квартете", заявил МИД - РИА Новости, 04.01.2023

Россия готова вернуться к работе в "ближневосточном квартете", заявил МИД

Россия, несмотря на решение США заморозить "ближневосточный квартет", готова вернуться к работе в этом формате, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T11:08

2023-01-04T11:08

2023-01-04T11:08

политика

владимир сафронков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ближний восток

сша

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Россия, несмотря на решение США заморозить "ближневосточный квартет", готова вернуться к работе в этом формате, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков. По его словам, деятельность этого международного формата была заморожена из-за нежелания США продолжать взаимодействие в рамках этого формата, а американская политика в отношении "квартета" (РФ, США, ЕС и ООН) является продолжением курса Вашингтона на слом целого ряда многосторонних форматов. "Прекратить диалог по линии "четверки" - не наше решение. Даже в нынешних геополитических реалиях мы готовы вернуться к коллективной работе. Пусть определяются. Тем временем мы продолжаем работу в нашем национальном качестве, опираясь на плотное взаимодействие со всеми региональными государствами", - сказал дипломат. Спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд в конце ноября 2022 года указывал на "сложные времена" для созыва встречи квартета посредников по урегулированию конфликта в регионе - представителей России, США, Евросоюза и ООН. Ближневосточный квартет - группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН, для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.

https://ria.ru/20221212/kitay-1837919644.html

ближний восток

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, владимир сафронков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ближний восток, сша