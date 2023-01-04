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На ферме в Чехии уничтожат 742 тысячи кур из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 04.01.2023
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На ферме в Чехии уничтожат 742 тысячи кур из-за птичьего гриппа
На ферме в Чехии уничтожат 742 тысячи кур из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 04.01.2023
На ферме в Чехии уничтожат 742 тысячи кур из-за птичьего гриппа
Ветеринары приняли решение об уничтожении на птицеферме в поселке Брод-над-Тихоу в Таховском районе на западе Чехии из-за вспышки птичьего гриппа всех 742 тысяч РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T14:40
2023-01-04T14:40
в мире
чехия
европа
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ПРАГА, 4 янв – РИА Новости. Ветеринары приняли решение об уничтожении на птицеферме в поселке Брод-над-Тихоу в Таховском районе на западе Чехии из-за вспышки птичьего гриппа всех 742 тысяч кур-несушек, это составляет 15% всех кур-несушек, имеющихся в хозяйствах Чехии, сообщил в среду журналистам представитель Главного ветеринарного управления Петр Майер. "Поначалу мы предполагали отбраковать для уничтожения 120 тысяч кур в половине одного из трех отделений на данной ферме. Но потом зараженные птицы были обнаружены во второй половине этого отделения, а вчера они нашлись и в других отделениях. Так что принято решение уничтожить все 742 тысячи кур-несушек. Это составляет 15% от всего количества кур, имеющихся в хозяйствах республик", - сказал Майер. По словам Майера, пока трудно сказать, как долго продлится процедура уничтожения зараженных птиц. Помимо сотрудников фермы в ней примут участие представители пожарной охраны и ветеринары. Глава минсельхоза Чехии Зденек Некула написал в среду в Twitter, что уничтожить столь огромное количество кур является делом непростым, но он уверен, что участники этой процедуры свое дело знают и успешно справятся с ним. "Ситуация находится у нас под контролем", - подчеркнул министр. В хозяйствах республики, как сообщил Майер, появляются все новые и новые очаги заболевания птичьим гриппом. Последний из них был обнаружен во вторник в одном на одной из ферм в районе Угерске-Градиште (на юго-востоке страны). По данным Чешско-Моравского союза птицеводов, в коммерческих хозяйствах республики насчитывается около пяти миллионов кур-несушек. С 14 декабря в Чехии запрещен выгул домашней птицы во избежание ее контактов с дикими сородичами. Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) заявило на прошлой неделе, что Европа уже более года переживает самую разрушительную эпидемию птичьего гриппа в истории. С зараженных ферм было выбраковано уже более 50 миллионов домашней птицы, а с наступлением зимы интенсивность распространения вируса удвоилась. Кроме того, эти данные не включают в себя профилактическую выбраковку здоровых птиц вблизи районов вспышек.
https://ria.ru/20220922/zaporozhskaya-1818629058.html
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в мире, чехия, европа
В мире, Чехия, Европа
14:40 04.01.2023
 
На ферме в Чехии уничтожат 742 тысячи кур из-за птичьего гриппа

На ферме в чешском поселке Брод-над-Тихоу уничтожат 742 тысячи кур из-за птичьего гриппа

© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в медиабанкКурицы
Курицы - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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ПРАГА, 4 янв – РИА Новости. Ветеринары приняли решение об уничтожении на птицеферме в поселке Брод-над-Тихоу в Таховском районе на западе Чехии из-за вспышки птичьего гриппа всех 742 тысяч кур-несушек, это составляет 15% всех кур-несушек, имеющихся в хозяйствах Чехии, сообщил в среду журналистам представитель Главного ветеринарного управления Петр Майер.
"Поначалу мы предполагали отбраковать для уничтожения 120 тысяч кур в половине одного из трех отделений на данной ферме. Но потом зараженные птицы были обнаружены во второй половине этого отделения, а вчера они нашлись и в других отделениях. Так что принято решение уничтожить все 742 тысячи кур-несушек. Это составляет 15% от всего количества кур, имеющихся в хозяйствах республик", - сказал Майер.
По словам Майера, пока трудно сказать, как долго продлится процедура уничтожения зараженных птиц. Помимо сотрудников фермы в ней примут участие представители пожарной охраны и ветеринары.
Глава минсельхоза Чехии Зденек Некула написал в среду в Twitter, что уничтожить столь огромное количество кур является делом непростым, но он уверен, что участники этой процедуры свое дело знают и успешно справятся с ним. "Ситуация находится у нас под контролем", - подчеркнул министр.
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В хозяйствах республики, как сообщил Майер, появляются все новые и новые очаги заболевания птичьим гриппом. Последний из них был обнаружен во вторник в одном на одной из ферм в районе Угерске-Градиште (на юго-востоке страны).
По данным Чешско-Моравского союза птицеводов, в коммерческих хозяйствах республики насчитывается около пяти миллионов кур-несушек.
С 14 декабря в Чехии запрещен выгул домашней птицы во избежание ее контактов с дикими сородичами.
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) заявило на прошлой неделе, что Европа уже более года переживает самую разрушительную эпидемию птичьего гриппа в истории. С зараженных ферм было выбраковано уже более 50 миллионов домашней птицы, а с наступлением зимы интенсивность распространения вируса удвоилась. Кроме того, эти данные не включают в себя профилактическую выбраковку здоровых птиц вблизи районов вспышек.
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