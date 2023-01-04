https://ria.ru/20230104/kursy-1843000118.html

Французы напомнили украинцам об их прошлом с Россией

Французы напомнили украинцам об их прошлом с Россией - РИА Новости, 04.01.2023

Французы напомнили украинцам об их прошлом с Россией

Читатели французской радиосети Franceinfo раскритиковали курсы “истории Украины”, которые продвигаются украинским Национальным музеем для жителей этой страны. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T03:55

2023-01-04T03:55

2023-01-04T04:03

в мире

сергей кравцов

украина

россия

европа

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Читатели французской радиосети Franceinfo раскритиковали курсы “истории Украины”, которые продвигаются украинским Национальным музеем для жителей этой страны.В статье, размещенной на сайте Franceinfo, утверждается, что все больше украинцев хотят изучать историю своей страны, чтобы избавиться от “российского нарратива”. Для этого Национальный музей истории Украины ввел специальные курсы в рамках изучения этого предмета.Французские читатели неоднозначно оценили это решение.“Налицо огромная историческая несостоятельность украинского руководства. Украина — это двунациональная постсоветская республика. Вместо того, чтобы строить свою страну, уважая ее глубокую самобытность, лидеры, которые привели нас к этой катастрофе в Европе, предоставили свободу действий украинским ультранационалистам, объявивших, что есть только их собственный способ быть гражданином Украины.” – указал Enfield.“Если бы украинцы понимали свою историю, они бы не занимались дерусификацией”, – заметил Prudence-Aimée Re de Sureté.“Будущее без России, какая глупость!” – подчеркнул Stromaed.В последние годы на Украине власти поддерживают политику русофобии и массово запрещают использование русского языка. Государство закрепляет это на законодательном уровне. Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что киевские власти используют систему образования для разжигания межнациональной розни. Он подчеркнул, что анализ украинских школьных учебников показал абсолютное искажение фактов и насаждение русофобии.

https://ria.ru/20220512/bezhentsy-1788196941.html

https://ria.ru/20220826/rusofobiya-1812208587.html

украина

россия

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в мире, сергей кравцов, украина, россия, европа