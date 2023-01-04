03:55 04.01.2023 (обновлено: 04:03 04.01.2023)
Французы напомнили украинцам об их прошлом с Россией
Читатели Franceinfo осудили курсы "истории Украины", навязываемые Киевом
Школьный учебник на украинском языке. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Читатели французской радиосети Franceinfo раскритиковали курсы “истории Украины”, которые продвигаются украинским Национальным музеем для жителей этой страны.
В статье, размещенной на сайте Franceinfo, утверждается, что все больше украинцев хотят изучать историю своей страны, чтобы избавиться от “российского нарратива”. Для этого Национальный музей истории Украины ввел специальные курсы в рамках изучения этого предмета.
Французские читатели неоднозначно оценили это решение.
“Налицо огромная историческая несостоятельность украинского руководства. Украина — это двунациональная постсоветская республика. Вместо того, чтобы строить свою страну, уважая ее глубокую самобытность, лидеры, которые привели нас к этой катастрофе в Европе, предоставили свободу действий украинским ультранационалистам, объявивших, что есть только их собственный способ быть гражданином Украины.” – указал Enfield.
“Американская пропаганда не знает границ! Теперь украинцев будут пытаться заставить поверить в то, что их страна не была русской?” – задался вопросом Golfique.
“Если бы украинцы понимали свою историю, они бы не занимались дерусификацией”, – заметил Prudence-Aimée Re de Sureté.
“Будущее без России, какая глупость!” – подчеркнул Stromaed.
В последние годы на Украине власти поддерживают политику русофобии и массово запрещают использование русского языка. Государство закрепляет это на законодательном уровне. Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что киевские власти используют систему образования для разжигания межнациональной розни. Он подчеркнул, что анализ украинских школьных учебников показал абсолютное искажение фактов и насаждение русофобии.
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