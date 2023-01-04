https://ria.ru/20230104/kray-1843004324.html

Американский сенатор сделал неожиданное признание о положении США

Американский сенатор сделал неожиданное признание о положении США - РИА Новости, 04.01.2023

Американский сенатор сделал неожиданное признание о положении США

Десятилетия правления некомпетентных американских элит привели к тому, что США на данный момент находятся "на краю пропасти", об этом в статье для издания The... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T06:35

2023-01-04T06:35

2023-01-04T06:35

в мире

марко рубио

сша

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Десятилетия правления некомпетентных американских элит привели к тому, что США на данный момент находятся "на краю пропасти", об этом в статье для издания The American Conservative заявил сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио.По его словам, одно остается неизменным в Штатах: "истеблишмент больше заинтересован в накоплении власти, чем в улучшении жизни большинства американцев". "Десятилетия этого упадка и некомпетентности привели Америку к краю пропасти. Сообщества были опустошены, институты разрушены, вера маргинализирована, а всеобщее благо игнорируется", - констатировал он.Как считает Рубио, список уязвимостей Соединенных Штатов "очень длинный". Для спасения страны, по его мнению, нужно выполнить три основные задачи. Во-первых, сбалансировать национальную экономику, "поставив Уолл-стрит на место". Вторая задача - вернуть в США важнейшие отрасли производства, проводя "агрессивную проамериканскую промышленную политику", заявил Рубио.В-третьих, по словам сенатора, необходимо восстановить положение американской рабочей силы Америки. "Глобализация и аутсорсинг разрушили единственный надежный путь к стабильной и процветающей жизни, доступный миллионам американцев. Семьи распадались. Сообщества рушились. Смерть и отчаяние заняли их место", - пожаловался он.При этом главным внешнеполитическим вызовом и "самой насущной угрозой" для США он назвал Китай, добавив, что Европа в XXI веке должна взять на себя ведущую роль в регионе, а не полагаться на Вашингтон.

https://ria.ru/20230104/agoniya-1842997348.html

https://ria.ru/20221229/bayden-1842353350.html

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в мире, марко рубио, сша