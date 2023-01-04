Американский сенатор сделал неожиданное признание о положении США
Сенатор-республиканец Рубио: некомпетентность элит привела США к краю пропасти
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Десятилетия правления некомпетентных американских элит привели к тому, что США на данный момент находятся "на краю пропасти", об этом в статье для издания The American Conservative заявил сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио.
По его словам, одно остается неизменным в Штатах: "истеблишмент больше заинтересован в накоплении власти, чем в улучшении жизни большинства американцев". "Десятилетия этого упадка и некомпетентности привели Америку к краю пропасти. Сообщества были опустошены, институты разрушены, вера маргинализирована, а всеобщее благо игнорируется", - констатировал он.
Как считает Рубио, список уязвимостей Соединенных Штатов "очень длинный". Для спасения страны, по его мнению, нужно выполнить три основные задачи. Во-первых, сбалансировать национальную экономику, "поставив Уолл-стрит на место". Вторая задача - вернуть в США важнейшие отрасли производства, проводя "агрессивную проамериканскую промышленную политику", заявил Рубио.
В-третьих, по словам сенатора, необходимо восстановить положение американской рабочей силы Америки. "Глобализация и аутсорсинг разрушили единственный надежный путь к стабильной и процветающей жизни, доступный миллионам американцев. Семьи распадались. Сообщества рушились. Смерть и отчаяние заняли их место", - пожаловался он.
29 декабря 2022, 21:42Республиканцы пообещали привлечь Байдена к ответственности