21:17 04.01.2023 (обновлено: 21:56 04.01.2023)
Вучич назвал страны, отозвавшие признание независимости Косово
Президент Сербии Вучич назвал девять отозвавших признание независимости Косово стран
Флаг Косово в Приштине. Архивное фото
БЕЛГРАД, 4 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич назвал 9 государств, которые в последнее время отозвали признание самопровозглашенной республики Косово.
"Целых 106 стран не признают независимость Косово, а всего 84 недвусмысленно признают. Три страны не до конца ясны. У нас есть девять, которые отозвали признание: Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Святая Люсия и Мальдивы. Ожидаем и десятую", - указал он на пресс-конференции по итогам года в среду.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.
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