https://ria.ru/20230104/kosovo-1843087973.html

Вучич назвал страны, отозвавшие признание независимости Косово

Вучич назвал страны, отозвавшие признание независимости Косово - РИА Новости, 04.01.2023

Вучич назвал страны, отозвавшие признание независимости Косово

Президент Сербии Александр Вучич назвал 9 государств, которые в последнее время отозвали признание самопровозглашенной республики Косово. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T21:17

2023-01-04T21:17

2023-01-04T21:56

в мире

александр вучич

сербия

косово

сомали

освободительная армия косово

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БЕЛГРАД, 4 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич назвал 9 государств, которые в последнее время отозвали признание самопровозглашенной республики Косово. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.

https://ria.ru/20221217/kosovo-1839254022.html

сербия

косово

сомали

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, александр вучич, сербия, косово, сомали, освободительная армия косово, нато