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Вучич назвал страны, отозвавшие признание независимости Косово - РИА Новости, 04.01.2023
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Вучич назвал страны, отозвавшие признание независимости Косово
Вучич назвал страны, отозвавшие признание независимости Косово - РИА Новости, 04.01.2023
Вучич назвал страны, отозвавшие признание независимости Косово
Президент Сербии Александр Вучич назвал 9 государств, которые в последнее время отозвали признание самопровозглашенной республики Косово. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T21:17
2023-01-04T21:56
в мире
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БЕЛГРАД, 4 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич назвал 9 государств, которые в последнее время отозвали признание самопровозглашенной республики Косово. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.
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в мире, александр вучич, сербия, косово, сомали, освободительная армия косово, нато
В мире, Александр Вучич, Сербия, Косово, Сомали, Освободительная армия Косово, НАТО
21:17 04.01.2023 (обновлено: 21:56 04.01.2023)
 
Вучич назвал страны, отозвавшие признание независимости Косово

Президент Сербии Вучич назвал девять отозвавших признание независимости Косово стран

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаг Косово в Приштине
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Косово в Приштине. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 4 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич назвал 9 государств, которые в последнее время отозвали признание самопровозглашенной республики Косово.
"Целых 106 стран не признают независимость Косово, а всего 84 недвусмысленно признают. Три страны не до конца ясны. У нас есть девять, которые отозвали признание: Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Святая Люсия и Мальдивы. Ожидаем и десятую", - указал он на пресс-конференции по итогам года в среду.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.
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В миреАлександр ВучичСербияКосовоСомалиОсвободительная армия КосовоНАТО
 
 
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