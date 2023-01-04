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В ВОЗ рассказали об ожиданиях из-за распространения подварианта "омикрона" - РИА Новости, 04.01.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230104/koronavirus-1843078235.html
В ВОЗ рассказали об ожиданиях из-за распространения подварианта "омикрона"
В ВОЗ рассказали об ожиданиях из-за распространения подварианта "омикрона" - РИА Новости, 04.01.2023
В ВОЗ рассказали об ожиданиях из-за распространения подварианта "омикрона"
Обнаруженный в конце прошлого года подвариант "омикрон"-штамма XBB.1.5 является самым трансмиссивным из уже известных, на фоне его распространения Всемирная... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T19:17
2023-01-04T19:17
распространение коронавируса
в мире
тедрос адханом гебрейесус
сша
европа
северная америка
воз
коронавирус covid-19
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ЦЮРИХ, 4 янв - РИА Новости. Обнаруженный в конце прошлого года подвариант "омикрон"-штамма XBB.1.5 является самым трансмиссивным из уже известных, на фоне его распространения Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает роста числа заражений COVID по всему миру, заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в среду на брифинге заявил, что подвариант "омикрона" XBB.1.5 был выявлен в октябре 2022 года и является рекомбинантом сублиний "омикрона" BA.2. По словам главы ВОЗ, число заражений, вызванных этим подвариантом, "растет в США и Европе, и в настоящее время он выявлен более чем в 25 странах". "ВОЗ внимательно следит за этим подвариантом, и оценивает риск, и будет сообщать об этом. COVID-19, несомненно, будет оставаться главной темой для обсуждения, но я верю и надеюсь, что при правильных усилиях это будет год официального окончания чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения", - сказал он. В свою очередь, эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что указанный вариант является наиболее трансмиссивным среди уже существующих. "Это самый трансмиссивный подвариант, который был обнаружен до сих пор. Причиной этого являются мутации, которые находятся в этом рекомбинантном подварианте "омикрона", позволяющие этому вирусу прикрепляться к клетке и легко копироваться", - сообщила представитель ВОЗ. Она подчеркнула, что организация обеспокоена распространением XBB.1.5 особенно в некоторых странах Европы, США и Северной Америки. "Мы ожидаем новых волн инфекции по всему миру, но это не должно привести к новым волнам смертей, потому что наши контрмеры (в отношении COVID – ред.) продолжают работать", - отметила представитель ВОЗ.
https://ria.ru/20221224/kitay-1841014733.html
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в мире, тедрос адханом гебрейесус, сша, европа, северная америка, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы
Распространение коронавируса, В мире, Тедрос Адханом Гебрейесус, США, Европа, Северная Америка, ВОЗ, Коронавирус COVID-19, Омикрон-штамм коронавируса, Коронавирусы
19:17 04.01.2023
 
В ВОЗ рассказали об ожиданиях из-за распространения подварианта "омикрона"

ВОЗ: подвариант "омикрона" XBB.1.5 является самым быстро передающимся из уже известных

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедицинская сестра в палате госпиталя для пациентов с Covid-19
Медицинская сестра в палате госпиталя для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медицинская сестра в палате госпиталя для пациентов с Covid-19. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 4 янв - РИА Новости. Обнаруженный в конце прошлого года подвариант "омикрон"-штамма XBB.1.5 является самым трансмиссивным из уже известных, на фоне его распространения Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает роста числа заражений COVID по всему миру, заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в среду на брифинге заявил, что подвариант "омикрона" XBB.1.5 был выявлен в октябре 2022 года и является рекомбинантом сублиний "омикрона" BA.2. По словам главы ВОЗ, число заражений, вызванных этим подвариантом, "растет в США и Европе, и в настоящее время он выявлен более чем в 25 странах".
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24 декабря 2022, 05:58Распространение коронавируса
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"ВОЗ внимательно следит за этим подвариантом, и оценивает риск, и будет сообщать об этом. COVID-19, несомненно, будет оставаться главной темой для обсуждения, но я верю и надеюсь, что при правильных усилиях это будет год официального окончания чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения", - сказал он.
В свою очередь, эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что указанный вариант является наиболее трансмиссивным среди уже существующих.
"Это самый трансмиссивный подвариант, который был обнаружен до сих пор. Причиной этого являются мутации, которые находятся в этом рекомбинантном подварианте "омикрона", позволяющие этому вирусу прикрепляться к клетке и легко копироваться", - сообщила представитель ВОЗ.
Она подчеркнула, что организация обеспокоена распространением XBB.1.5 особенно в некоторых странах Европы, США и Северной Америки.
"Мы ожидаем новых волн инфекции по всему миру, но это не должно привести к новым волнам смертей, потому что наши контрмеры (в отношении COVID – ред.) продолжают работать", - отметила представитель ВОЗ.
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Распространение коронавирусаВ миреТедрос Адханом ГебрейесусСШАЕвропаСеверная АмерикаВОЗКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаКоронавирусы
 
 
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