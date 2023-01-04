https://ria.ru/20230104/koronavirus-1843029068.html

В России за сутки госпитализировали 662 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 662 человека с COVID-19 - РИА Новости, 04.01.2023

В России за сутки госпитализировали 662 человека с COVID-19

В РФ за сутки госпитализированы 662 человека с COVID-19, на 29,3% больше, чем накануне, выздоровели 4942 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T12:03

2023-01-04T12:03

2023-01-04T12:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 662 человека с COVID-19, на 29,3% больше, чем накануне, выздоровели 4942 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 4 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 662 человека и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 29,3%... Выздоровели за сутки 4942 человека, или на 9,9% меньше в сравнении с 3 января", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 38 субъектах, снижение - в 25 регионах, ситуация не изменилась в 22 субъектах страны."Выявлено 3328 новых случаев COVID-19... Умерли за сутки 45 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221229/koronavirus-1842080581.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество