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В России за сутки госпитализировали 662 человека с COVID-19 - РИА Новости, 04.01.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230104/koronavirus-1843029068.html
В России за сутки госпитализировали 662 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 662 человека с COVID-19 - РИА Новости, 04.01.2023
В России за сутки госпитализировали 662 человека с COVID-19
В РФ за сутки госпитализированы 662 человека с COVID-19, на 29,3% больше, чем накануне, выздоровели 4942 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T12:03
2023-01-04T12:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 662 человека с COVID-19, на 29,3% больше, чем накануне, выздоровели 4942 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 4 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 662 человека и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 29,3%... Выздоровели за сутки 4942 человека, или на 9,9% меньше в сравнении с 3 января", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 38 субъектах, снижение - в 25 регионах, ситуация не изменилась в 22 субъектах страны."Выявлено 3328 новых случаев COVID-19... Умерли за сутки 45 человек", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Россия, Здоровье - Общество
12:03 04.01.2023 (обновлено: 12:04 04.01.2023)
 
В России за сутки госпитализировали 662 человека с COVID-19

В России за сутки выявили более трех тысяч новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМедик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 662 человека с COVID-19, на 29,3% больше, чем накануне, выздоровели 4942 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 4 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 662 человека и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 29,3%... Выздоровели за сутки 4942 человека, или на 9,9% меньше в сравнении с 3 января", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 38 субъектах, снижение - в 25 регионах, ситуация не изменилась в 22 субъектах страны.
"Выявлено 3328 новых случаев COVID-19... Умерли за сутки 45 человек", - говорится в сообщении.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
 
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