https://ria.ru/20230104/koreya-1843034437.html

Глава Южной Кореи приказал начать массовое производство дронов

Глава Южной Кореи приказал начать массовое производство дронов - РИА Новости, 04.01.2023

Глава Южной Кореи приказал начать массовое производство дронов

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поручил министру обороны создать многоцелевое объединенное подразделение беспилотников и до конца года создать систему... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T12:45

2023-01-04T12:45

2023-01-04T12:45

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технологии

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сеул

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СЕУЛ, 4 янв – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поручил министру обороны создать многоцелевое объединенное подразделение беспилотников и до конца года создать систему массового производства небольших, трудно обнаруживаемых дронов и беспилотников-невидимок, передает агентство Рёнхап со ссылкой на офис президента. Юн Сок Ёль заявил об этом на совещании с участием Управления национальной безопасности при президенте, министерства обороны, Объединенного комитета начальников штабов и Агентства оборонных разработок, где президента еще раз проинформировали об инциденте с проникновением дронов КНДР в Южную Корею. Президент призвал создать "подавляющий потенциал реагирования, который превышал бы пропорциональный ответ" на провокации Северной Кореи. Юн Сок Ёль также дал указания придать толчок разработкам, чтобы до конца года начать производство беспилотников-невидимок, поручил срочно создать систему уничтожения дронов. Пять северокорейских беспилотников вторглись на территорию Южной Кореи утром 26 декабря. По данным военных, это были дроны малого масштаба, с размахом крыльев в два метра. Четыре из них оставались в районе острова Канхвадо, предположительно, для отвлечения внимания, а пятый подлетел к северной границе столичной агломерации Сеула. Высказывались предположения, что последний дрон мог спуститься даже до центрального района Сеула Ёнсан, где расположена новая президентская администрация страны, министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп позже полностью опроверг эту информацию. Южная Корея в ответ на вторжение подняла в воздух истребители, вертолеты и другие средства для уничтожения дронов. Южнокорейские военные проводили операцию пять часов, с вертолетов выпустили по беспилотникам около 100 выстрелов из 20-миллиметровых пушек, но не смогли сбить дроны, которые частично вернулись в Северную Корею, частично пропали с радаров. После инцидента Сеул заявил о планах ускоренного создания собственного подразделения дронов, внедрении беспилотников-невидимок и других мерах усиления оборонных возможностей, а также пообещал отвечать на каждую провокацию КНДР в несколько раз более серьезными шагами. Минобороны Южной Кореи также заявило, что северокорейские дроны не смогли получить никакой значимой информации в результате своей операции.

https://ria.ru/20221226/zasedanie-1841398803.html

https://ria.ru/20221226/koreya-1841302344.html

южная корея

сеул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, юн сок ель, южная корея, сеул