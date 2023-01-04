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МИД призвал отказаться от конкуренции в решении арабо-израильской проблемы - РИА Новости, 04.01.2023
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МИД призвал отказаться от конкуренции в решении арабо-израильской проблемы
МИД призвал отказаться от конкуренции в решении арабо-израильской проблемы - РИА Новости, 04.01.2023
МИД призвал отказаться от конкуренции в решении арабо-израильской проблемы
Урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной не должно становиться площадкой для политической конкуренции внешних игроков, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T11:34
2023-01-04T11:35
политика
израиль
палестина
владимир сафронков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной не должно становиться площадкой для политической конкуренции внешних игроков, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков. "Должен акцентировать, что любой региональный конфликт по определению не должен быть площадкой для политической конкуренции", - сказал он. По его словам, ключевой предпосылкой для урегулирования кризисов остается консолидация позиций внешних игроков, над чем Москва в свете заморозки работы "квартета" по ближневосточному урегулированию продолжает кропотливо работать. Ближневосточный квартет - группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН, для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.
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политика, израиль, палестина, владимир сафронков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Израиль, Палестина, Владимир Сафронков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:34 04.01.2023 (обновлено: 11:35 04.01.2023)
 
МИД призвал отказаться от конкуренции в решении арабо-израильской проблемы

МИД: решение арабо-израильской проблемы не должно быть площадкой конкуренции игроков

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной не должно становиться площадкой для политической конкуренции внешних игроков, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.
"Должен акцентировать, что любой региональный конфликт по определению не должен быть площадкой для политической конкуренции", - сказал он.
По его словам, ключевой предпосылкой для урегулирования кризисов остается консолидация позиций внешних игроков, над чем Москва в свете заморозки работы "квартета" по ближневосточному урегулированию продолжает кропотливо работать.
Ближневосточный квартет - группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН, для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 17:52
Блинкен попросил главу МИД Израиля передать Лаврову послание, сообщили СМИ
 
ПолитикаИзраильПалестинаВладимир СафронковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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