https://ria.ru/20230104/konflikt-1843025341.html
МИД призвал отказаться от конкуренции в решении арабо-израильской проблемы
МИД призвал отказаться от конкуренции в решении арабо-израильской проблемы - РИА Новости, 04.01.2023
МИД призвал отказаться от конкуренции в решении арабо-израильской проблемы
Урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной не должно становиться площадкой для политической конкуренции внешних игроков, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T11:34
2023-01-04T11:34
2023-01-04T11:35
политика
израиль
палестина
владимир сафронков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной не должно становиться площадкой для политической конкуренции внешних игроков, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков. "Должен акцентировать, что любой региональный конфликт по определению не должен быть площадкой для политической конкуренции", - сказал он. По его словам, ключевой предпосылкой для урегулирования кризисов остается консолидация позиций внешних игроков, над чем Москва в свете заморозки работы "квартета" по ближневосточному урегулированию продолжает кропотливо работать. Ближневосточный квартет - группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН, для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.
https://ria.ru/20230103/poslanie-1842964491.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, израиль, палестина, владимир сафронков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Израиль, Палестина, Владимир Сафронков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:34 04.01.2023 (обновлено: 11:35 04.01.2023)
МИД призвал отказаться от конкуренции в решении арабо-израильской проблемы
МИД: решение арабо-израильской проблемы не должно быть площадкой конкуренции игроков