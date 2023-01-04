https://ria.ru/20230104/konflikt-1843025341.html

МИД призвал отказаться от конкуренции в решении арабо-израильской проблемы

МИД призвал отказаться от конкуренции в решении арабо-израильской проблемы - РИА Новости, 04.01.2023

МИД призвал отказаться от конкуренции в решении арабо-израильской проблемы

Урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной не должно становиться площадкой для политической конкуренции внешних игроков, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T11:34

2023-01-04T11:34

2023-01-04T11:35

политика

израиль

палестина

владимир сафронков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной не должно становиться площадкой для политической конкуренции внешних игроков, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков. "Должен акцентировать, что любой региональный конфликт по определению не должен быть площадкой для политической конкуренции", - сказал он. По его словам, ключевой предпосылкой для урегулирования кризисов остается консолидация позиций внешних игроков, над чем Москва в свете заморозки работы "квартета" по ближневосточному урегулированию продолжает кропотливо работать. Ближневосточный квартет - группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН, для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.

https://ria.ru/20230103/poslanie-1842964491.html

израиль

палестина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, израиль, палестина, владимир сафронков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)