https://ria.ru/20230104/kitay-1843014287.html

В Забайкалье возобновят въезд туристов в Китай

В Забайкалье возобновят въезд туристов в Китай - РИА Новости, 04.01.2023

В Забайкалье возобновят въезд туристов в Китай

Въезд туристов в Китай через МАПП "Забайкальск" возобновится с 8 января, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T09:49

2023-01-04T09:49

2023-01-04T10:49

забайкальский край

китай

россия

туризм

новости - туризм

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ЧИТА, 4 янв - РИА Новости. Въезд туристов в Китай через МАПП "Забайкальск" возобновится с 8 января, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края."Работа пассажирского направления МАПП "Забайкальск" возобновится с 8 января 2023 года с 9 часов 00 минут читинского времени (3.00 мск)", - говорится в сообщении.Уточняется, что въезд на территорию Китая возможен регулярным пассажирским транспортом с 9.00 до 21.00 местного времени. При этом прибывающие на территорию Китая должны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID за 48 часов до въезда."Да, (речь идёт - ред.) про туристов, которые на регулярном рейсе "Забайкальск - Маньчжурия" передвигаются", - добавили РИА Новости в пресс-службе.Там отметили, что работа грузового направления МАПП "Забайкальск" остаётся без изменений.

https://ria.ru/20230103/kitay-1842912054.html

забайкальский край

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

забайкальский край, китай, россия, новости - туризм