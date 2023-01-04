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В Забайкалье возобновят въезд туристов в Китай - РИА Новости, 04.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230104/kitay-1843014287.html
В Забайкалье возобновят въезд туристов в Китай
В Забайкалье возобновят въезд туристов в Китай - РИА Новости, 04.01.2023
В Забайкалье возобновят въезд туристов в Китай
Въезд туристов в Китай через МАПП "Забайкальск" возобновится с 8 января, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T09:49
2023-01-04T10:49
забайкальский край
китай
россия
туризм
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ЧИТА, 4 янв - РИА Новости. Въезд туристов в Китай через МАПП "Забайкальск" возобновится с 8 января, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края."Работа пассажирского направления МАПП "Забайкальск" возобновится с 8 января 2023 года с 9 часов 00 минут читинского времени (3.00 мск)", - говорится в сообщении.Уточняется, что въезд на территорию Китая возможен регулярным пассажирским транспортом с 9.00 до 21.00 местного времени. При этом прибывающие на территорию Китая должны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID за 48 часов до въезда."Да, (речь идёт - ред.) про туристов, которые на регулярном рейсе "Забайкальск - Маньчжурия" передвигаются", - добавили РИА Новости в пресс-службе.Там отметили, что работа грузового направления МАПП "Забайкальск" остаётся без изменений.
https://ria.ru/20230103/kitay-1842912054.html
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забайкальский край, китай, россия, новости - туризм
Забайкальский край, Китай, Россия, Туризм, Новости - Туризм
09:49 04.01.2023 (обновлено: 10:49 04.01.2023)
 
В Забайкалье возобновят въезд туристов в Китай

Въезд туристов в Китай возобновят 8 января через МАПП "Забайкальск"

© РИА Новости / Владислав Сергиенко / Перейти в медиабанкДорожные знаки на пункте пропуска
Дорожные знаки на пункте пропуска - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Дорожные знаки на пункте пропуска. Архивное фото
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ЧИТА, 4 янв - РИА Новости. Въезд туристов в Китай через МАПП "Забайкальск" возобновится с 8 января, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.
"Работа пассажирского направления МАПП "Забайкальск" возобновится с 8 января 2023 года с 9 часов 00 минут читинского времени (3.00 мск)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что въезд на территорию Китая возможен регулярным пассажирским транспортом с 9.00 до 21.00 местного времени. При этом прибывающие на территорию Китая должны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID за 48 часов до въезда.
"Да, (речь идёт - ред.) про туристов, которые на регулярном рейсе "Забайкальск - Маньчжурия" передвигаются", - добавили РИА Новости в пресс-службе.
Там отметили, что работа грузового направления МАПП "Забайкальск" остаётся без изменений.
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