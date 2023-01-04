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Премьер Японии заявил о поворотной точке в истории - РИА Новости, 04.01.2023
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Премьер Японии заявил о поворотной точке в истории
Премьер Японии заявил о поворотной точке в истории - РИА Новости, 04.01.2023
Премьер Японии заявил о поворотной точке в истории
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в обращении к странам — участницам G7 о том, что мир переживает "исторический поворотный момент" из-за кризиса на... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T09:59
2023-01-04T14:07
в мире
фумио кисида
кимихиро исиканэ
владимир зеленский
япония
украина
россия
g7
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в обращении к странам — участницам G7 о том, что мир переживает "исторический поворотный момент" из-за кризиса на Украине, а также последствий пандемии коронавируса, сообщает сайт офиса премьера.По мнению главы кабмина Японии, которая председательствует в 2023 году в объединении, а также примет в мае саммит группы в Хиросиме, мир переживает множество глобальных проблем, против которых необходимо принимать меры."Проблемы, стоящие перед международным сообществом, включают глобальную экономику, энергетическую и продовольственную безопасность, региональные дела, включая Украину и Индо-Тихоокеанский регион, ядерное разоружение и нераспространение ядерного оружия, экономическую безопасность и глобальные проблемы, такие как изменение климата, здравоохранение и развитие. В качестве страны-председателя мы будем вести лидеров G7 к открытому углублению дискуссий и четкому представлению идей и планов на будущее", — заявил Кисида.Ранее постпред Японии при ООН Кимихиро Исиканэ, председательствующий в Совбезе в январе, отметил необходимость углубления дискуссии об украинском кризисе как в Совбезе, так и в рамках Генассамблеи ООН. Также в Японии сообщили о процессе согласования участия в онлайн-режиме украинского президента Владимира Зеленского в саммите "Большой семерки".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230104/ukraina-1842979262.html
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в мире, фумио кисида, кимихиро исиканэ, владимир зеленский, япония, украина, россия, g7, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Фумио Кисида, Кимихиро Исиканэ, Владимир Зеленский, Япония, Украина, Россия, G7, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
09:59 04.01.2023 (обновлено: 14:07 04.01.2023)
 
Премьер Японии заявил о поворотной точке в истории

Премьер-министр Японии Кисида считает, что мир находится в исторической поворотной точке

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фумио Кисида. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в обращении к странам — участницам G7 о том, что мир переживает "исторический поворотный момент" из-за кризиса на Украине, а также последствий пандемии коронавируса, сообщает сайт офиса премьера.
По мнению главы кабмина Японии, которая председательствует в 2023 году в объединении, а также примет в мае саммит группы в Хиросиме, мир переживает множество глобальных проблем, против которых необходимо принимать меры.
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"Проблемы, стоящие перед международным сообществом, включают глобальную экономику, энергетическую и продовольственную безопасность, региональные дела, включая Украину и Индо-Тихоокеанский регион, ядерное разоружение и нераспространение ядерного оружия, экономическую безопасность и глобальные проблемы, такие как изменение климата, здравоохранение и развитие. В качестве страны-председателя мы будем вести лидеров G7 к открытому углублению дискуссий и четкому представлению идей и планов на будущее", — заявил Кисида.
Ранее постпред Японии при ООН Кимихиро Исиканэ, председательствующий в Совбезе в январе, отметил необходимость углубления дискуссии об украинском кризисе как в Совбезе, так и в рамках Генассамблеи ООН. Также в Японии сообщили о процессе согласования участия в онлайн-режиме украинского президента Владимира Зеленского в саммите "Большой семерки".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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В миреФумио КисидаКимихиро ИсиканэВладимир ЗеленскийЯпонияУкраинаРоссияG7ООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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