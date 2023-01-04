https://ria.ru/20230104/kiselev-1843087704.html

"Вести недели" назвали самым популярным еженедельным форматом 2022 года

"Вести недели" назвали самым популярным еженедельным форматом 2022 года - РИА Новости, 04.01.2023

"Вести недели" назвали самым популярным еженедельным форматом 2022 года

Программа "Вести недели с Дмитрием Киселевым" стала самым популярным еженедельным информационным форматом 2022 года, на втором месте по популярности "Вести в... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T21:14

2023-01-04T21:14

2023-01-04T21:31

общество

дмитрий киселев

программа "вести недели" ( телеканал "россия 1")

вгтрк

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Программа "Вести недели с Дмитрием Киселевым" стала самым популярным еженедельным информационным форматом 2022 года, на втором месте по популярности "Вести в субботу", сообщили РИА Новости в ВГТРК со ссылкой на данные Mediascope. Отмечается, что анализ данных проведен холдингом ВГТРК на основе данных Mediascope среди населения всей России старше четырех лет. В Mediascope данные подтвердили РИА Новости. Комментарий от Первого канала получить не удалось. "Позицию самого популярного еженедельного информационного формата в 2022 сохраняет аналитическая программа "Вести недели с Дмитрием Киселевым", на второе место по популярности выходит "Вести в субботу", на третьем - итоговый информационный выпуск НТВ "Итоги недели с Ирадой Зейналовой" на НТВ", - говорится в сообщении. Добавляется, что ежедневные информационно-дискуссионные форматы телеканала "Россия" в 2022 году сохранили позиции лидеров: дневной и вечерний выпуски ток-шоу "60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым" и "Вечер с Владимиром Соловьевым". "Основной выпуск "Вестей" на телеканале "Россия" упрочил лидерство, нарастив средний объем аудитории до 16,6%. Средняя доля программы "Время" на "Первом" снижается на 2%. Основной выпуск программы "Сегодня" на НТВ в 2022 году растет на 21%", - также говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221221/kitay-1840334240.html

https://ria.ru/20221102/rossiya-1828584802.html

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общество, дмитрий киселев, программа "вести недели" ( телеканал "россия 1"), вгтрк