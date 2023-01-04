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"Вести недели" назвали самым популярным еженедельным форматом 2022 года - РИА Новости, 04.01.2023
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"Вести недели" назвали самым популярным еженедельным форматом 2022 года
"Вести недели" назвали самым популярным еженедельным форматом 2022 года - РИА Новости, 04.01.2023
"Вести недели" назвали самым популярным еженедельным форматом 2022 года
Программа "Вести недели с Дмитрием Киселевым" стала самым популярным еженедельным информационным форматом 2022 года, на втором месте по популярности "Вести в... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T21:14
2023-01-04T21:31
общество
дмитрий киселев
программа "вести недели" ( телеканал "россия 1")
вгтрк
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Программа "Вести недели с Дмитрием Киселевым" стала самым популярным еженедельным информационным форматом 2022 года, на втором месте по популярности "Вести в субботу", сообщили РИА Новости в ВГТРК со ссылкой на данные Mediascope. Отмечается, что анализ данных проведен холдингом ВГТРК на основе данных Mediascope среди населения всей России старше четырех лет. В Mediascope данные подтвердили РИА Новости. Комментарий от Первого канала получить не удалось. "Позицию самого популярного еженедельного информационного формата в 2022 сохраняет аналитическая программа "Вести недели с Дмитрием Киселевым", на второе место по популярности выходит "Вести в субботу", на третьем - итоговый информационный выпуск НТВ "Итоги недели с Ирадой Зейналовой" на НТВ", - говорится в сообщении. Добавляется, что ежедневные информационно-дискуссионные форматы телеканала "Россия" в 2022 году сохранили позиции лидеров: дневной и вечерний выпуски ток-шоу "60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым" и "Вечер с Владимиром Соловьевым". "Основной выпуск "Вестей" на телеканале "Россия" упрочил лидерство, нарастив средний объем аудитории до 16,6%. Средняя доля программы "Время" на "Первом" снижается на 2%. Основной выпуск программы "Сегодня" на НТВ в 2022 году растет на 21%", - также говорится в сообщении.
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общество, дмитрий киселев, программа "вести недели" ( телеканал "россия 1"), вгтрк
Общество, Дмитрий Киселев, Программа "Вести недели" ( телеканал "Россия 1"), ВГТРК
21:14 04.01.2023 (обновлено: 21:31 04.01.2023)
 
"Вести недели" назвали самым популярным еженедельным форматом 2022 года

"Вести недели с Дмитрием Киселевым" стали самым популярным еженедельным форматом 2022 года

© Фото : пресс-служба ВГТРКДмитрий Киселев
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© Фото : пресс-служба ВГТРК
Дмитрий Киселев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Программа "Вести недели с Дмитрием Киселевым" стала самым популярным еженедельным информационным форматом 2022 года, на втором месте по популярности "Вести в субботу", сообщили РИА Новости в ВГТРК со ссылкой на данные Mediascope.
Отмечается, что анализ данных проведен холдингом ВГТРК на основе данных Mediascope среди населения всей России старше четырех лет. В Mediascope данные подтвердили РИА Новости. Комментарий от Первого канала получить не удалось.
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"Позицию самого популярного еженедельного информационного формата в 2022 сохраняет аналитическая программа "Вести недели с Дмитрием Киселевым", на второе место по популярности выходит "Вести в субботу", на третьем - итоговый информационный выпуск НТВ "Итоги недели с Ирадой Зейналовой" на НТВ", - говорится в сообщении.
Добавляется, что ежедневные информационно-дискуссионные форматы телеканала "Россия" в 2022 году сохранили позиции лидеров: дневной и вечерний выпуски ток-шоу "60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым" и "Вечер с Владимиром Соловьевым".
"Основной выпуск "Вестей" на телеканале "Россия" упрочил лидерство, нарастив средний объем аудитории до 16,6%. Средняя доля программы "Время" на "Первом" снижается на 2%. Основной выпуск программы "Сегодня" на НТВ в 2022 году растет на 21%", - также говорится в сообщении.
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ОбществоДмитрий КиселевПрограмма "Вести недели" ( телеканал "Россия 1")ВГТРК
 
 
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