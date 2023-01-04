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Сенатор Климов высказался о Хасбулатове - РИА Новости, 04.01.2023
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Сенатор Климов высказался о Хасбулатове
Сенатор Климов высказался о Хасбулатове - РИА Новости, 04.01.2023
Сенатор Климов высказался о Хасбулатове
Вместе с последним председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым уходит эпоха болезненных перемен рубежа веков, заявил зампредседателя комитета... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T11:54
2023-01-04T16:54
андрей климов
руслан хасбулатов
общество
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Вместе с последним председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым уходит эпоха болезненных перемен рубежа веков, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.Во вторник близкие Хасбулатова сообщили РИА Новости, что он скончался. Ему было 80 лет. "Вместе с ним — прямым участником крутого поворота российской истории — уходит и эпоха тех болезненных перемен рубежа веков и тысячелетий", — написал Климов в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что они "вошли в политику" в одно время. "Мы с ним вошли в политику одновременно — в марте 1990-го, оба тогда преподавали экономику (он в Москве, я в Перми). Оба родились в год Лошади (он на 12 лет раньше), оба Скорпионы", — добавил он. Климов уточнил, что также встречался с Хасбулатовым на научных мероприятиях, и выразил соболезнования родным и близким политика."Спустя многие годы мы встречались с Русланом Имрановичем как коллеги на научных мероприятиях в стенах Плехановки, где он трудился еще после окончания МГУ с 1970-х… Выражаю соболезнование родным и близким Руслана Имрановича", — отметил он. В 1993 году Хасбулатов возглавлял борьбу Верховного Совета против президента России, не признал указ президента № 1400, которым прекращались полномочия парламента, находился в блокированном Белом доме до взятия его силами президента 4 октября, был арестован как один из организаторов беспорядков в Москве. Освобожден по амнистии, принятой Государственной думой в 1994 году. После освобождения Хасбулатов вернулся к преподавательской деятельности в Российской экономической академии имени Г. В. Плеханова.
https://ria.ru/20230104/khasbulatov-1842994124.html
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андрей климов, руслан хасбулатов, общество
Андрей Климов, Руслан Хасбулатов, Общество
11:54 04.01.2023 (обновлено: 16:54 04.01.2023)
 
Сенатор Климов высказался о Хасбулатове

Сенатор Климов: вместе с Хасбулатовым уходит эпоха болезненных перемен рубежа веков

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкРуслан Хасбулатов
Руслан Хасбулатов - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Руслан Хасбулатов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Вместе с последним председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым уходит эпоха болезненных перемен рубежа веков, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Во вторник близкие Хасбулатова сообщили РИА Новости, что он скончался. Ему было 80 лет.
"Вместе с ним — прямым участником крутого поворота российской истории — уходит и эпоха тех болезненных перемен рубежа веков и тысячелетий", — написал Климов в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что они "вошли в политику" в одно время.
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"Мы с ним вошли в политику одновременно — в марте 1990-го, оба тогда преподавали экономику (он в Москве, я в Перми). Оба родились в год Лошади (он на 12 лет раньше), оба Скорпионы", — добавил он.
Климов уточнил, что также встречался с Хасбулатовым на научных мероприятиях, и выразил соболезнования родным и близким политика.
"Спустя многие годы мы встречались с Русланом Имрановичем как коллеги на научных мероприятиях в стенах Плехановки, где он трудился еще после окончания МГУ с 1970-х… Выражаю соболезнование родным и близким Руслана Имрановича", — отметил он.
В 1993 году Хасбулатов возглавлял борьбу Верховного Совета против президента России, не признал указ президента № 1400, которым прекращались полномочия парламента, находился в блокированном Белом доме до взятия его силами президента 4 октября, был арестован как один из организаторов беспорядков в Москве. Освобожден по амнистии, принятой Государственной думой в 1994 году. После освобождения Хасбулатов вернулся к преподавательской деятельности в Российской экономической академии имени Г. В. Плеханова.
Руслан Хасбулатов - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
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Биография Руслана Хасбулатова
 
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