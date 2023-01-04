https://ria.ru/20230104/khasbulatov-1842994124.html

Кадыров назвал смерть Хасбулатова невосполнимой утратой

Кадыров назвал смерть Хасбулатова невосполнимой утратой - РИА Новости, 04.01.2023

Кадыров назвал смерть Хасбулатова невосполнимой утратой

Глава Чечни Рамзан Кадырова назвал кончину последнего председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова невосполнимой утратой для чеченского народа. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T00:15

2023-01-04T00:15

2023-01-04T05:12

руслан хасбулатов

рамзан кадыров

рсфср

грозный

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ГРОЗНЫЙ, 4 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадырова назвал кончину последнего председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова невосполнимой утратой для чеченского народа. Хасбулатов скончался 3 января, ему было 80 лет. Хасбулатова похоронят в родовом селе Толстой-юрт в Чечне, прощальные мероприятия пройдут в Грозном. "Кончина ярчайшего представителя нации является невосполнимой утратой для всего чеченского народа. Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Руслана Имрановича! Да смилостивится над ним Всевышний Аллах!" - написал Кадыров в Telegram. По его словам, Хасбулатов прошел сложный жизненный путь, но благодаря упорству и тяге к знаниям добился многого.

https://ria.ru/20230103/khasbulatov-1842991669.html

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руслан хасбулатов, рамзан кадыров, рсфср, грозный