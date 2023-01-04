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Кадыров назвал смерть Хасбулатова невосполнимой утратой - РИА Новости, 04.01.2023
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Кадыров назвал смерть Хасбулатова невосполнимой утратой
Кадыров назвал смерть Хасбулатова невосполнимой утратой - РИА Новости, 04.01.2023
Кадыров назвал смерть Хасбулатова невосполнимой утратой
Глава Чечни Рамзан Кадырова назвал кончину последнего председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова невосполнимой утратой для чеченского народа. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T00:15
2023-01-04T05:12
руслан хасбулатов
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 4 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадырова назвал кончину последнего председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова невосполнимой утратой для чеченского народа. Хасбулатов скончался 3 января, ему было 80 лет. Хасбулатова похоронят в родовом селе Толстой-юрт в Чечне, прощальные мероприятия пройдут в Грозном. "Кончина ярчайшего представителя нации является невосполнимой утратой для всего чеченского народа. Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Руслана Имрановича! Да смилостивится над ним Всевышний Аллах!" - написал Кадыров в Telegram. По его словам, Хасбулатов прошел сложный жизненный путь, но благодаря упорству и тяге к знаниям добился многого.
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руслан хасбулатов, рамзан кадыров, рсфср, грозный
Руслан Хасбулатов, Рамзан Кадыров, РСФСР, Грозный
00:15 04.01.2023 (обновлено: 05:12 04.01.2023)
 
Кадыров назвал смерть Хасбулатова невосполнимой утратой

Кадыров назвал смерть Хасбулатова невосполнимой утратой для чеченского народа

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПредседатель Верховного Совета РФ Руслан Хасбулатов
Председатель Верховного Совета РФ Руслан Хасбулатов - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Верховного Совета РФ Руслан Хасбулатов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 4 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадырова назвал кончину последнего председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова невосполнимой утратой для чеченского народа.
Хасбулатов скончался 3 января, ему было 80 лет. Хасбулатова похоронят в родовом селе Толстой-юрт в Чечне, прощальные мероприятия пройдут в Грозном.
"Кончина ярчайшего представителя нации является невосполнимой утратой для всего чеченского народа. Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Руслана Имрановича! Да смилостивится над ним Всевышний Аллах!" - написал Кадыров в Telegram.
По его словам, Хасбулатов прошел сложный жизненный путь, но благодаря упорству и тяге к знаниям добился многого.
Руслан Хасбулатов - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 23:27
Биография Руслана Хасбулатова
 
Руслан ХасбулатовРамзан КадыровРСФСРГрозный
 
 
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