https://ria.ru/20230104/kazakhstan-1843007652.html
Президент Казахстана сменил руководителей нескольких министерств
Президент Казахстана сменил руководителей нескольких министерств - РИА Новости, 04.01.2023
Президент Казахстана сменил руководителей нескольких министерств
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении новых руководителей министерств индустрии и инфраструктурного развития, просвещения,... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T08:16
2023-01-04T08:16
2023-01-04T08:16
в мире
касым-жомарт токаев
каирбек ускенбаев
даурен абаев
казахстан
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АЛМА-АТА, 4 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении новых руководителей министерств индустрии и инфраструктурного развития, просвещения, культуры и спорта, а также экологии и природных ресурсов, сообщила пресс-служба главы государства. Токаев в конце декабря на заседании сената (верхняя палата) парламента заявил о необходимости повышения эффективности работы правительства. Тогда же он заявил, что в начале нового года по предложению премьер-министра он намерен осуществить ряд кадровых изменений в кабмине. "Назначить Карабаева Марата Каримжановича министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан", - говорится в тексте указа. Карабаев с июля 2021 года занимал должность заместителя министра индустрии и инфраструктурного развития. В должности министра он сменил Каирбека Ускенбаева. В свою очередь министром просвещения назначен Гани Бейсембаев, ранее занимавший пост заместителя министра. Он сменил в должности главы ведомства Асхата Аймагамбетова. Также Токаев подписал указ о назначении Зульфии Сулейменовой министром экологии и природных ресурсов. Она сменила в этой должности Сериккали Брекешева. Ранее Сулейманова занимала пост заместителя министра. Новым министром культуры и спорта стал Асхат Оралов, бывший исполнительный секретарь партии Amanat. Другим указом от должности главы министерства освобожден Даурен Абаев.
https://ria.ru/20230104/kazakhstan-1843007452.html
https://ria.ru/20221126/tokaev-1834401682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, касым-жомарт токаев, каирбек ускенбаев, даурен абаев, казахстан
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Каирбек Ускенбаев, Даурен Абаев, Казахстан
Президент Казахстана сменил руководителей нескольких министерств
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил глав четырех министерств
АЛМА-АТА, 4 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении новых руководителей министерств индустрии и инфраструктурного развития, просвещения, культуры и спорта, а также экологии и природных ресурсов, сообщила пресс-служба главы государства.
Токаев в конце декабря на заседании сената (верхняя палата) парламента заявил о необходимости повышения эффективности работы правительства. Тогда же он заявил, что в начале нового года по предложению премьер-министра он намерен осуществить ряд кадровых изменений в кабмине.
"Назначить Карабаева Марата Каримжановича министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.
Карабаев с июля 2021 года занимал должность заместителя министра индустрии и инфраструктурного развития. В должности министра он сменил Каирбека Ускенбаева
.
В свою очередь министром просвещения назначен Гани Бейсембаев, ранее занимавший пост заместителя министра. Он сменил в должности главы ведомства Асхата Аймагамбетова.
Также Токаев подписал указ о назначении Зульфии Сулейменовой министром экологии и природных ресурсов. Она сменила в этой должности Сериккали Брекешева. Ранее Сулейманова занимала пост заместителя министра.
Новым министром культуры и спорта стал Асхат Оралов, бывший исполнительный секретарь партии Amanat. Другим указом от должности главы министерства освобожден Даурен Абаев
.