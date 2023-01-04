https://ria.ru/20230104/kazakhstan-1843007652.html

Президент Казахстана сменил руководителей нескольких министерств

Президент Казахстана сменил руководителей нескольких министерств - РИА Новости, 04.01.2023

Президент Казахстана сменил руководителей нескольких министерств

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении новых руководителей министерств индустрии и инфраструктурного развития, просвещения,... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T08:16

2023-01-04T08:16

2023-01-04T08:16

в мире

касым-жомарт токаев

каирбек ускенбаев

даурен абаев

казахстан

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АЛМА-АТА, 4 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении новых руководителей министерств индустрии и инфраструктурного развития, просвещения, культуры и спорта, а также экологии и природных ресурсов, сообщила пресс-служба главы государства. Токаев в конце декабря на заседании сената (верхняя палата) парламента заявил о необходимости повышения эффективности работы правительства. Тогда же он заявил, что в начале нового года по предложению премьер-министра он намерен осуществить ряд кадровых изменений в кабмине. "Назначить Карабаева Марата Каримжановича министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан", - говорится в тексте указа. Карабаев с июля 2021 года занимал должность заместителя министра индустрии и инфраструктурного развития. В должности министра он сменил Каирбека Ускенбаева. В свою очередь министром просвещения назначен Гани Бейсембаев, ранее занимавший пост заместителя министра. Он сменил в должности главы ведомства Асхата Аймагамбетова. Также Токаев подписал указ о назначении Зульфии Сулейменовой министром экологии и природных ресурсов. Она сменила в этой должности Сериккали Брекешева. Ранее Сулейманова занимала пост заместителя министра. Новым министром культуры и спорта стал Асхат Оралов, бывший исполнительный секретарь партии Amanat. Другим указом от должности главы министерства освобожден Даурен Абаев.

https://ria.ru/20230104/kazakhstan-1843007452.html

https://ria.ru/20221126/tokaev-1834401682.html

казахстан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, касым-жомарт токаев, каирбек ускенбаев, даурен абаев, казахстан