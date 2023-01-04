https://ria.ru/20230104/kazakhstan-1843007452.html

Президент Казахстана назначил главу аппарата правительства вице-премьером

Президент Казахстана назначил главу аппарата правительства вице-премьером - РИА Новости, 04.01.2023

Президент Казахстана назначил главу аппарата правительства вице-премьером

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении главы аппарата правительства Галымжана Койшибаева одновременно заместителем премьер-министра РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T08:10

2023-01-04T08:10

2023-01-04T08:10

в мире

касым-жомарт токаев

казахстан

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АЛМА-АТА, 4 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении главы аппарата правительства Галымжана Койшибаева одновременно заместителем премьер-министра республики, сообщила пресс-служба президента. "Назначить Койшыбаева Галымжана Тельмановича заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства Республики Казахстан", - говорится в тексте указа. Койшибаев с марта 2019 года возглавлял канцелярию премьер-министра Казахстана. Токаев 2 января текущего года преобразовал канцелярию премьера в аппарат правительства. Согласно указу, аппарат правительства является государственным органом, осуществляющим координацию деятельности центральных и местных исполнительных органов, а также организационно-правовое, экспертно-аналитическое, кадровое, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности премьер-министра и правительства.

https://ria.ru/20221126/tokaev-1834401682.html

https://ria.ru/20221128/tokaev-1834752508.html

казахстан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, касым-жомарт токаев, казахстан