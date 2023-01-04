https://ria.ru/20230104/kazakhstan-1843007452.html
Президент Казахстана назначил главу аппарата правительства вице-премьером
Президент Казахстана назначил главу аппарата правительства вице-премьером - РИА Новости, 04.01.2023
Президент Казахстана назначил главу аппарата правительства вице-премьером
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении главы аппарата правительства Галымжана Койшибаева одновременно заместителем премьер-министра РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T08:10
2023-01-04T08:10
2023-01-04T08:10
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
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АЛМА-АТА, 4 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении главы аппарата правительства Галымжана Койшибаева одновременно заместителем премьер-министра республики, сообщила пресс-служба президента. "Назначить Койшыбаева Галымжана Тельмановича заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства Республики Казахстан", - говорится в тексте указа. Койшибаев с марта 2019 года возглавлял канцелярию премьер-министра Казахстана. Токаев 2 января текущего года преобразовал канцелярию премьера в аппарат правительства. Согласно указу, аппарат правительства является государственным органом, осуществляющим координацию деятельности центральных и местных исполнительных органов, а также организационно-правовое, экспертно-аналитическое, кадровое, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности премьер-министра и правительства.
https://ria.ru/20221126/tokaev-1834401682.html
https://ria.ru/20221128/tokaev-1834752508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, касым-жомарт токаев, казахстан
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан
Президент Казахстана назначил главу аппарата правительства вице-премьером
Глава Казахстана Токаев назначил главу аппарата правительства Койшибаева вице-премьером
АЛМА-АТА, 4 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении главы аппарата правительства Галымжана Койшибаева одновременно заместителем премьер-министра республики, сообщила пресс-служба президента.
"Назначить Койшыбаева Галымжана Тельмановича заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.
Койшибаев с марта 2019 года возглавлял канцелярию премьер-министра Казахстана.
Токаев 2 января текущего года преобразовал канцелярию премьера в аппарат правительства. Согласно указу, аппарат правительства является государственным органом, осуществляющим координацию деятельности центральных и местных исполнительных органов, а также организационно-правовое, экспертно-аналитическое, кадровое, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности премьер-министра и правительства.