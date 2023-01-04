https://ria.ru/20230104/import-1843022751.html

Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств

Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств - РИА Новости, 04.01.2023

Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее упрощенный ввоз в Россию электронных устройств еще на один год – до конца 2023 года, РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T11:06

2023-01-04T11:06

2023-01-04T11:15

россия

экономика

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее упрощенный ввоз в Россию электронных устройств еще на один год – до конца 2023 года, что позволит не допустить дефицита на внутреннем рынке на фоне санкций, сообщается на сайте правительства России."Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее упрощённый ввоз в Россию электронных устройств ещё на один год – до конца 2023 года. Упрощённый порядок касается процедуры получения нотификации на указанную технику. Это специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование. К ним, в частности, относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации", - говорится в сообщении.Отмечается, что раньше для получения нотификации для ввоза в Россию таких устройств или оборудования их изготовитель должен обратиться с заявлением в уполномоченную организацию – центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Теперь упрощенный порядок допускает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями, в том числе Ассоциацией разработчиков и производителей электроники, а также Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий.Как уточняется, по упрощённому порядку исключаются требования о предоставлении таможенным органам сведений о нотификации в отношении ввозимой в страну техники, если такие устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования на территории России.Также основным условием является то, что производители оборудования должны входить в перечень системообразующих предприятий, утверждённый правительственной комиссией по повышению устойчивости развития экономики.Подписанным документом вносятся изменения в постановление правительства от 9 мая 2022 года №834.

https://ria.ru/20221129/yufu-1834796587.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика