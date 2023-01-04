https://ria.ru/20230104/himars-1842995984.html
Российские военные уничтожили установку HIMARS, ударившую по Макеевке
Российские военные уничтожили установку HIMARS, ударившую по Макеевке - РИА Новости, 04.01.2023
Российские военные уничтожили установку HIMARS, ударившую по Макеевке
Российские войска ответным огнем уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, из которой украинские войска 1 января ударили по... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T01:08
2023-01-04T01:08
2023-01-04T03:57
специальная военная операция на украине
макеевка
россия
дружковка
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ШТАБ СВО (Ростов-на-Дону), 4 янв - РИА Новости. Российские войска ответным огнем уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, из которой украинские войска 1 января ударили по Макеевке, сообщил в среду первый заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков."Ответным огнем пусковая установка реактивной системы залпового огня, из которой ВСУ вели огонь по Макеевке, уничтожена. Также в результате ракетных и авиационных ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка Донецкой Народной Республики уничтожено еще четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, четыре боевые машины РСЗО RM-70 Vampire, более 800 реактивных снарядов к ним, восемь автомобилей, а также более 200 украинских националистов и иностранных наемников", - сказал Севрюков.Ранее в Минобороны сообщали, что в районе Дружковки уничтожены две установки HIMARS.
https://ria.ru/20230104/makeevka-1842996140.html
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макеевка, россия, дружковка, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Россия, Дружковка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
01:08 04.01.2023 (обновлено: 03:57 04.01.2023)
Российские военные уничтожили установку HIMARS, ударившую по Макеевке
Минобороны: российские военные уничтожили установку HIMARS, обстрелявшую Макеевку