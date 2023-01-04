https://ria.ru/20230104/himars-1842995984.html

Российские военные уничтожили установку HIMARS, ударившую по Макеевке

Российские военные уничтожили установку HIMARS, ударившую по Макеевке - РИА Новости, 04.01.2023

Российские военные уничтожили установку HIMARS, ударившую по Макеевке

Российские войска ответным огнем уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, из которой украинские войска 1 января ударили по... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T01:08

2023-01-04T01:08

2023-01-04T03:57

специальная военная операция на украине

макеевка

россия

дружковка

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ШТАБ СВО (Ростов-на-Дону), 4 янв - РИА Новости. Российские войска ответным огнем уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, из которой украинские войска 1 января ударили по Макеевке, сообщил в среду первый заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков."Ответным огнем пусковая установка реактивной системы залпового огня, из которой ВСУ вели огонь по Макеевке, уничтожена. Также в результате ракетных и авиационных ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка Донецкой Народной Республики уничтожено еще четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, четыре боевые машины РСЗО RM-70 Vampire, более 800 реактивных снарядов к ним, восемь автомобилей, а также более 200 украинских националистов и иностранных наемников", - сказал Севрюков.Ранее в Минобороны сообщали, что в районе Дружковки уничтожены две установки HIMARS.

https://ria.ru/20230104/makeevka-1842996140.html

макеевка

россия

дружковка

донецкая народная республика

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макеевка, россия, дружковка, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины