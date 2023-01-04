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Грузооборот российских морских портов восстановили до уровня 2019 года - РИА Новости, 04.01.2023
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Грузооборот российских морских портов восстановили до уровня 2019 года
Грузооборот российских морских портов восстановили до уровня 2019 года - РИА Новости, 04.01.2023
Грузооборот российских морских портов восстановили до уровня 2019 года
Грузооборот морских портов РФ в 2022 году восстановлен на допандемийном уровне 2019 года в объеме 840 миллионов тонн, сообщается на сайте Росморречфлота. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T15:59
2023-01-04T16:23
экономика
россия
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
приморский край
камчатский край
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Грузооборот морских портов РФ в 2022 году восстановлен на допандемийном уровне 2019 года в объеме 840 миллионов тонн, сообщается на сайте Росморречфлота."Важным результатом работы в минувшем 2022 году в сфере ответственности Федерального агентства морского и речного транспорта стало восстановление объемов перевалки грузов в морских портах на допандемийном уровне 2019 года - порядка 840 миллионов тонн", - говорится в сообщении.В агентстве также отмечают, что производственные мощности морских портов РФ по итогам 2022 года увеличились на 36,64 миллиона тонн.Это стало результатом строительства ряда объектов: специализированного угольного терминала "Порт Вера" в районе мыса Открытый (Приморский край) мощностью 4,55 миллиона тонн, инфраструктуры морского перегрузочного комплекса СПГ в Камчатском крае мощностью 5,43 миллиона тонн, а также морского терминала в районе КС "Портовая" в морском порту Высоцк мощностью 1,66 миллиона тонн.Кроме того, был введен в эксплуатацию Таманский терминал навалочных грузов в морском порту Тамань мощностью 25 миллионов тонн.В 2023 году этот результат по вводу мощностей морских портов должен быть превзойден. Так, в наступившем году запланировано введение мощностей в рамках четырех крупных проектов: терминала СПГ в Мурманской области мощностью 10,4 миллиона тонн, угольного терминала Суходол в Приморском крае мощностью 12 миллионов тонн, универсального портового терминала в Усть-Луге – 8 миллионов тонн, также по проекту перегрузочного терминала СПГ в бухте Бечевинская планируется на первом этапе за счет установки плавучего хранилища газа обеспечить перевалку в размере около 11 миллионов тонн.Увеличилась перевалка контейнерных грузов в портах Дальнего Востока за 11 месяцев 2022 года на 8,3%, отмечают в Росморречфлоте."В соответствии с действующими планами обновления обслуживающего флота, построено и передано бассейновым администрациям 16 судов", - сообщает Росморречфлот, добавляя, что также завершено строительство шести морских судов в части обеспечивающего флота.
https://ria.ru/20221107/most-1829613126.html
https://ria.ru/20220623/porty-1797452416.html
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экономика, россия, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), приморский край, камчатский край
Экономика, Россия, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Приморский край, Камчатский край
15:59 04.01.2023 (обновлено: 16:23 04.01.2023)
 
Грузооборот российских морских портов восстановили до уровня 2019 года

Росморречфлот сообщил о возвращении грузооборота морских портов к допандемийному уровню

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкМорской торговый порт, Владивосток
Морской торговый порт, Владивосток - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Морской торговый порт, Владивосток. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Грузооборот морских портов РФ в 2022 году восстановлен на допандемийном уровне 2019 года в объеме 840 миллионов тонн, сообщается на сайте Росморречфлота.
"Важным результатом работы в минувшем 2022 году в сфере ответственности Федерального агентства морского и речного транспорта стало восстановление объемов перевалки грузов в морских портах на допандемийном уровне 2019 года - порядка 840 миллионов тонн", - говорится в сообщении.
В агентстве также отмечают, что производственные мощности морских портов РФ по итогам 2022 года увеличились на 36,64 миллиона тонн.
Это стало результатом строительства ряда объектов: специализированного угольного терминала "Порт Вера" в районе мыса Открытый (Приморский край) мощностью 4,55 миллиона тонн, инфраструктуры морского перегрузочного комплекса СПГ в Камчатском крае мощностью 5,43 миллиона тонн, а также морского терминала в районе КС "Портовая" в морском порту Высоцк мощностью 1,66 миллиона тонн.
Кроме того, был введен в эксплуатацию Таманский терминал навалочных грузов в морском порту Тамань мощностью 25 миллионов тонн.
В 2023 году этот результат по вводу мощностей морских портов должен быть превзойден. Так, в наступившем году запланировано введение мощностей в рамках четырех крупных проектов: терминала СПГ в Мурманской области мощностью 10,4 миллиона тонн, угольного терминала Суходол в Приморском крае мощностью 12 миллионов тонн, универсального портового терминала в Усть-Луге – 8 миллионов тонн, также по проекту перегрузочного терминала СПГ в бухте Бечевинская планируется на первом этапе за счет установки плавучего хранилища газа обеспечить перевалку в размере около 11 миллионов тонн.
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Увеличилась перевалка контейнерных грузов в портах Дальнего Востока за 11 месяцев 2022 года на 8,3%, отмечают в Росморречфлоте.
"В соответствии с действующими планами обновления обслуживающего флота, построено и передано бассейновым администрациям 16 судов", - сообщает Росморречфлот, добавляя, что также завершено строительство шести морских судов в части обеспечивающего флота.
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ЭкономикаРоссияФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Приморский крайКамчатский край
 
 
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