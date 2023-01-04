https://ria.ru/20230104/gruzooborot-1843059411.html

Грузооборот российских морских портов восстановили до уровня 2019 года

Грузооборот российских морских портов восстановили до уровня 2019 года - РИА Новости, 04.01.2023

Грузооборот российских морских портов восстановили до уровня 2019 года

Грузооборот морских портов РФ в 2022 году восстановлен на допандемийном уровне 2019 года в объеме 840 миллионов тонн, сообщается на сайте Росморречфлота. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T15:59

2023-01-04T15:59

2023-01-04T16:23

экономика

россия

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

приморский край

камчатский край

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Грузооборот морских портов РФ в 2022 году восстановлен на допандемийном уровне 2019 года в объеме 840 миллионов тонн, сообщается на сайте Росморречфлота."Важным результатом работы в минувшем 2022 году в сфере ответственности Федерального агентства морского и речного транспорта стало восстановление объемов перевалки грузов в морских портах на допандемийном уровне 2019 года - порядка 840 миллионов тонн", - говорится в сообщении.В агентстве также отмечают, что производственные мощности морских портов РФ по итогам 2022 года увеличились на 36,64 миллиона тонн.Это стало результатом строительства ряда объектов: специализированного угольного терминала "Порт Вера" в районе мыса Открытый (Приморский край) мощностью 4,55 миллиона тонн, инфраструктуры морского перегрузочного комплекса СПГ в Камчатском крае мощностью 5,43 миллиона тонн, а также морского терминала в районе КС "Портовая" в морском порту Высоцк мощностью 1,66 миллиона тонн.Кроме того, был введен в эксплуатацию Таманский терминал навалочных грузов в морском порту Тамань мощностью 25 миллионов тонн.В 2023 году этот результат по вводу мощностей морских портов должен быть превзойден. Так, в наступившем году запланировано введение мощностей в рамках четырех крупных проектов: терминала СПГ в Мурманской области мощностью 10,4 миллиона тонн, угольного терминала Суходол в Приморском крае мощностью 12 миллионов тонн, универсального портового терминала в Усть-Луге – 8 миллионов тонн, также по проекту перегрузочного терминала СПГ в бухте Бечевинская планируется на первом этапе за счет установки плавучего хранилища газа обеспечить перевалку в размере около 11 миллионов тонн.Увеличилась перевалка контейнерных грузов в портах Дальнего Востока за 11 месяцев 2022 года на 8,3%, отмечают в Росморречфлоте."В соответствии с действующими планами обновления обслуживающего флота, построено и передано бассейновым администрациям 16 судов", - сообщает Росморречфлот, добавляя, что также завершено строительство шести морских судов в части обеспечивающего флота.

https://ria.ru/20221107/most-1829613126.html

https://ria.ru/20220623/porty-1797452416.html

россия

приморский край

камчатский край

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экономика, россия, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), приморский край, камчатский край