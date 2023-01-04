15:59 04.01.2023 (обновлено: 16:23 04.01.2023)
Грузооборот российских морских портов восстановили до уровня 2019 года
Росморречфлот сообщил о возвращении грузооборота морских портов к допандемийному уровню
Морской торговый порт, Владивосток. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Грузооборот морских портов РФ в 2022 году восстановлен на допандемийном уровне 2019 года в объеме 840 миллионов тонн, сообщается на сайте Росморречфлота.
"Важным результатом работы в минувшем 2022 году в сфере ответственности Федерального агентства морского и речного транспорта стало восстановление объемов перевалки грузов в морских портах на допандемийном уровне 2019 года - порядка 840 миллионов тонн", - говорится в сообщении.
В агентстве также отмечают, что производственные мощности морских портов РФ по итогам 2022 года увеличились на 36,64 миллиона тонн.
Это стало результатом строительства ряда объектов: специализированного угольного терминала "Порт Вера" в районе мыса Открытый (Приморский край) мощностью 4,55 миллиона тонн, инфраструктуры морского перегрузочного комплекса СПГ в Камчатском крае мощностью 5,43 миллиона тонн, а также морского терминала в районе КС "Портовая" в морском порту Высоцк мощностью 1,66 миллиона тонн.
Кроме того, был введен в эксплуатацию Таманский терминал навалочных грузов в морском порту Тамань мощностью 25 миллионов тонн.
В 2023 году этот результат по вводу мощностей морских портов должен быть превзойден. Так, в наступившем году запланировано введение мощностей в рамках четырех крупных проектов: терминала СПГ в Мурманской области мощностью 10,4 миллиона тонн, угольного терминала Суходол в Приморском крае мощностью 12 миллионов тонн, универсального портового терминала в Усть-Луге – 8 миллионов тонн, также по проекту перегрузочного терминала СПГ в бухте Бечевинская планируется на первом этапе за счет установки плавучего хранилища газа обеспечить перевалку в размере около 11 миллионов тонн.
7 ноября 2022, 11:48Амурская областьОрлов: мост в Хэйхэ сохранит грузооборот с КНР в межсезонье
Увеличилась перевалка контейнерных грузов в портах Дальнего Востока за 11 месяцев 2022 года на 8,3%, отмечают в Росморречфлоте.
"В соответствии с действующими планами обновления обслуживающего флота, построено и передано бассейновым администрациям 16 судов", - сообщает Росморречфлот, добавляя, что также завершено строительство шести морских судов в части обеспечивающего флота.