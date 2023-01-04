01:41 04.01.2023 (обновлено: 05:11 04.01.2023)
Агрегатор новостей Google News перестал открываться из России
Агрегатор новостей Google News перестал быть доступен в России
© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
© AP Photo / Jens Meyer
Логотип компании Google. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Агрегатор новостей Google News перестал быть доступен в России, при переходе на страницу возникает окно загрузки, однако сам сайт не открывается, при этом в реестре ограниченных Роскомнадзором ресурсов его нет, передает корреспондент РИА Новости.
"Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение", - говорится в сообщении, появляющемся при попытке открыть Google News.
Согласно данным сервиса мониторинга доступности ресурсов GlobalCheck, подключиться к сайту невозможно и через сети мобильных операторов "Билайн", Yota, Tele2 и МТС, а также через провайдера "Ростелеком".
При этом в реестре ограниченных Роскомнадзором ресурсов Google News нет.
В марте 2022 года Роскомнадзор сообщал, что ограничил доступ к сервису News.Google на территории России в связи с доступом к публикациям, содержащим ложные сведения о спецоперации на Украине.
В марте 2022 года Роскомнадзор сообщал, что ограничил доступ к сервису News.Google на территории России в связи с доступом к публикациям, содержащим ложные сведения о спецоперации на Украине.
23 марта 2022, 22:19В РоссииРоскомнадзор ограничил доступ к Google News