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Агрегатор новостей Google News перестал открываться из России - РИА Новости, 04.01.2023
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Агрегатор новостей Google News перестал открываться из России
Агрегатор новостей Google News перестал открываться из России - РИА Новости, 04.01.2023
Агрегатор новостей Google News перестал открываться из России
Агрегатор новостей Google News перестал быть доступен в России, при переходе на страницу возникает окно загрузки, однако сам сайт не открывается, при этом в... РИА Новости, 04.01.2023
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Агрегатор новостей Google News перестал быть доступен в России, при переходе на страницу возникает окно загрузки, однако сам сайт не открывается, при этом в реестре ограниченных Роскомнадзором ресурсов его нет, передает корреспондент РИА Новости. Согласно данным сервиса мониторинга доступности ресурсов GlobalCheck, подключиться к сайту невозможно и через сети мобильных операторов "Билайн", Yota, Tele2 и МТС, а также через провайдера "Ростелеком". При этом в реестре ограниченных Роскомнадзором ресурсов Google News нет.В марте 2022 года Роскомнадзор сообщал, что ограничил доступ к сервису News.Google на территории России в связи с доступом к публикациям, содержащим ложные сведения о спецоперации на Украине.
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россия, билайн, yota, мтс
Россия, Билайн, Yota, МТС
01:41 04.01.2023 (обновлено: 05:11 04.01.2023)
 
Агрегатор новостей Google News перестал открываться из России

Агрегатор новостей Google News перестал быть доступен в России

© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© AP Photo / Jens Meyer
Логотип компании Google. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Агрегатор новостей Google News перестал быть доступен в России, при переходе на страницу возникает окно загрузки, однако сам сайт не открывается, при этом в реестре ограниченных Роскомнадзором ресурсов его нет, передает корреспондент РИА Новости.
"Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение", - говорится в сообщении, появляющемся при попытке открыть Google News.
Согласно данным сервиса мониторинга доступности ресурсов GlobalCheck, подключиться к сайту невозможно и через сети мобильных операторов "Билайн", Yota, Tele2 и МТС, а также через провайдера "Ростелеком".
При этом в реестре ограниченных Роскомнадзором ресурсов Google News нет.

В марте 2022 года Роскомнадзор сообщал, что ограничил доступ к сервису News.Google на территории России в связи с доступом к публикациям, содержащим ложные сведения о спецоперации на Украине.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта 2022, 22:19В России
Роскомнадзор ограничил доступ к Google News
 
РоссияБилайнYotaМТС
 
 
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