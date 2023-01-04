https://ria.ru/20230104/google-1842996782.html

Агрегатор новостей Google News перестал открываться из России

Агрегатор новостей Google News перестал открываться из России - РИА Новости, 04.01.2023

Агрегатор новостей Google News перестал открываться из России

Агрегатор новостей Google News перестал быть доступен в России, при переходе на страницу возникает окно загрузки, однако сам сайт не открывается, при этом в... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T01:41

2023-01-04T01:41

2023-01-04T05:11

россия

билайн

yota

мтс

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Агрегатор новостей Google News перестал быть доступен в России, при переходе на страницу возникает окно загрузки, однако сам сайт не открывается, при этом в реестре ограниченных Роскомнадзором ресурсов его нет, передает корреспондент РИА Новости. Согласно данным сервиса мониторинга доступности ресурсов GlobalCheck, подключиться к сайту невозможно и через сети мобильных операторов "Билайн", Yota, Tele2 и МТС, а также через провайдера "Ростелеком". При этом в реестре ограниченных Роскомнадзором ресурсов Google News нет.В марте 2022 года Роскомнадзор сообщал, что ограничил доступ к сервису News.Google на территории России в связи с доступом к публикациям, содержащим ложные сведения о спецоперации на Украине.

https://radiosputnik.ria.ru/20220323/google-news-1779760126.html

россия

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2023

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россия, билайн, yota, мтс