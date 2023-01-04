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Появилось видео выхода фрегата "Адмирал Горшков" с "Цирконами" из базы - РИА Новости, 04.01.2023
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Появилось видео выхода фрегата "Адмирал Горшков" с "Цирконами" из базы
Появилось видео выхода фрегата "Адмирал Горшков" с "Цирконами" из базы - РИА Новости, 04.01.2023
Появилось видео выхода фрегата "Адмирал Горшков" с "Цирконами" из базы
Министерство обороны опубликовало кадры выхода фрегата "Адмирал Горшков", оснащенного ракетными системами морского базирования "Циркон", из базы. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T17:38
2023-01-04T17:38
безопасность
владимир путин
индийский океан
средиземное море
североморск
россия
адмирал горшков (фрегат)
циркон
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало кадры выхода фрегата "Адмирал Горшков", оснащенного ракетными системами морского базирования "Циркон", из базы.На кадрах видно, как экипаж поднимает Андреевский флаг, после чего корабль отходит от места базирования. Фрегат отправится в дальний поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также по Средиземному морю.В декабре прошлого года "Адмирал Горшков" завершил переход с Кронштадского морского завода, где находился на плановом техническом обслуживании, в главную базу Северного флота в Североморск.В среду президент Владимир Путин отправил корабль на боевую службу. Он подчеркнул, что гиперзвуковые крылатые "Цирконы" надежно защищают безопасность России."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя тягу собственного двигателя.Ее предельная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.
https://ria.ru/20230104/tsirkon-1843046934.html
https://ria.ru/20230104/nato-1843066457.html
индийский океан
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РИА Новости
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Выход фрегата "Адмирал Горшков" из базы
Кадры выхода фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» из базы.
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безопасность, владимир путин, индийский океан, средиземное море, североморск, россия, адмирал горшков (фрегат), циркон
Безопасность, Владимир Путин, Индийский океан, Средиземное море, Североморск, Россия, Адмирал Горшков (фрегат), Циркон
17:38 04.01.2023
 
Появилось видео выхода фрегата "Адмирал Горшков" с "Цирконами" из базы

Минобороны России опубликовало видео выхода фрегата "Адмирал Горшков" из базы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало кадры выхода фрегата "Адмирал Горшков", оснащенного ракетными системами морского базирования "Циркон", из базы.
На кадрах видно, как экипаж поднимает Андреевский флаг, после чего корабль отходит от места базирования. Фрегат отправится в дальний поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также по Средиземному морю.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
Вчера, 14:10
"Циркон" преодолеет любую ПВО и ПРО, заявил Шойгу
В декабре прошлого года "Адмирал Горшков" завершил переход с Кронштадского морского завода, где находился на плановом техническом обслуживании, в главную базу Северного флота в Североморск.
В среду президент Владимир Путин отправил корабль на боевую службу. Он подчеркнул, что гиперзвуковые крылатые "Цирконы" надежно защищают безопасность России.
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя тягу собственного двигателя.
Ее предельная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
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БезопасностьВладимир ПутинИндийский океанСредиземное мореСевероморскРоссияАдмирал Горшков (фрегат)Циркон
 
 
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