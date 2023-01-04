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Аналитики назвали самый инфляционный регион мира в октябре - РИА Новости, 04.01.2023
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Аналитики назвали самый инфляционный регион мира в октябре
Аналитики назвали самый инфляционный регион мира в октябре - РИА Новости, 04.01.2023
Аналитики назвали самый инфляционный регион мира в октябре
Самым инфляционным регионом мира в октябре прошлого года была Европа, где 58% всех стран в середине осени столкнулись с ускорением роста цен в годовом... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T09:35
2023-01-04T09:35
экономика
европа
азия
африка
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Самым инфляционным регионом мира в октябре прошлого года была Европа, где 58% всех стран в середине осени столкнулись с ускорением роста цен в годовом выражении, следует из расчетов РИА Новости. Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 193 стран, являющихся членами ООН. В финальную выборку были включены 155 стран, по состоянию на середину декабря раскрывших данные за октябрь, из шести регионов мира: Азия, Африка к югу от Сахары, Ближний Восток и Северная Африка, Европа, Южная и Северная Америки. Годовые темпы роста цен ускорились в октябре 2022 года в 24 европейских государствах, или 58% стран региона. В то же время в 15 государствах инфляция замедлилась по сравнению с сентябрем, а в двух осталась неизменной. Самая высокая годовая инфляция в регионе в октябре была в Молдавии на уровне 33,6%, а самая низкая на уровне 3% - в Швейцарии и Лихтенштейне. При этом сильнее всего в Европе годовой рост цен в октябре ускорился в Италии - на 3 процентных пункта, с 8,9% до 11,9%. На втором месте расположилась Украина - здесь цены в годовом выражении выросли на 26,6% в октябре против 24,6% в сентябре, тройку лидеров замыкает Северная Македония с ускорением инфляции на 1,1 процентного пункта, до 19,8%. В еще пяти странах - Бельгии, Великобритании, Венгрии, Ирландии и Сербии - рост цен увеличился на 1 процентный пункт. Наряду с Европой значительное число стран с ускоряющейся инфляцией в октябре было в Африке к югу от Сахары: таких в регионе было 17, или 45%. Наибольшее увеличение годовых темпов роста цен в середине осени произошло в Руанде - на 7,1 процентного пункта, до 31%, а также в Сьерра-Леоне - на 3,9 процентного пункта, до 33%. При этом Бенин, где еще в сентябре была дефляция в годовом выражении, в октябре перешел в "инфляционный разряд", зарегистрировав темпы роста цен в 2,1%. В регионе Ближний Восток и Северная Африка 40% стран в октябре зафиксировали ускорение инфляции, в Северной Америке - 36% государств, а в Азии и Южной Америке - треть стран.
https://ria.ru/20230104/politika-1838320909.html
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экономика, европа, азия, африка
Экономика, Европа, Азия, Африка
09:35 04.01.2023
 
Аналитики назвали самый инфляционный регион мира в октябре

Самым инфляционным регионом в октябре была Европа, более чем в половине стран выросли цены

© AP Photo / Martin MeissnerЖенщина в супермаркете в Германии
Женщина в супермаркете в Германии - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Женщина в супермаркете в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Самым инфляционным регионом мира в октябре прошлого года была Европа, где 58% всех стран в середине осени столкнулись с ускорением роста цен в годовом выражении, следует из расчетов РИА Новости.
Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 193 стран, являющихся членами ООН. В финальную выборку были включены 155 стран, по состоянию на середину декабря раскрывших данные за октябрь, из шести регионов мира: Азия, Африка к югу от Сахары, Ближний Восток и Северная Африка, Европа, Южная и Северная Америки.
Годовые темпы роста цен ускорились в октябре 2022 года в 24 европейских государствах, или 58% стран региона. В то же время в 15 государствах инфляция замедлилась по сравнению с сентябрем, а в двух осталась неизменной. Самая высокая годовая инфляция в регионе в октябре была в Молдавии на уровне 33,6%, а самая низкая на уровне 3% - в Швейцарии и Лихтенштейне.
При этом сильнее всего в Европе годовой рост цен в октябре ускорился в Италии - на 3 процентных пункта, с 8,9% до 11,9%. На втором месте расположилась Украина - здесь цены в годовом выражении выросли на 26,6% в октябре против 24,6% в сентябре, тройку лидеров замыкает Северная Македония с ускорением инфляции на 1,1 процентного пункта, до 19,8%. В еще пяти странах - Бельгии, Великобритании, Венгрии, Ирландии и Сербии - рост цен увеличился на 1 процентный пункт.
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Наряду с Европой значительное число стран с ускоряющейся инфляцией в октябре было в Африке к югу от Сахары: таких в регионе было 17, или 45%. Наибольшее увеличение годовых темпов роста цен в середине осени произошло в Руанде - на 7,1 процентного пункта, до 31%, а также в Сьерра-Леоне - на 3,9 процентного пункта, до 33%. При этом Бенин, где еще в сентябре была дефляция в годовом выражении, в октябре перешел в "инфляционный разряд", зарегистрировав темпы роста цен в 2,1%.
В регионе Ближний Восток и Северная Африка 40% стран в октябре зафиксировали ускорение инфляции, в Северной Америке - 36% государств, а в Азии и Южной Америке - треть стран.
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