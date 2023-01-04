https://ria.ru/20230104/drony-1843092420.html

В Швейцарии опровергли сообщения о поставках Ирану деталей для дронов

В Швейцарии опровергли сообщения о поставках Ирану деталей для дронов - РИА Новости, 04.01.2023

В Швейцарии опровергли сообщения о поставках Ирану деталей для дронов

Швейцария напрямую не поставляла Ирану никаких деталей для производства беспилотников, но Тегеран теоретически мог приобрести их на мировом рынке, заявил РИА... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T22:17

2023-01-04T22:17

2023-01-04T22:17

хосейн амир абдоллахиан

иран

россия

швейцария

евросоюз

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ЖЕНЕВА, 4 янв – РИА Новости. Швейцария напрямую не поставляла Ирану никаких деталей для производства беспилотников, но Тегеран теоретически мог приобрести их на мировом рынке, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш. СМИ ранее написали, что у иранского беспилотника Shahed-136 якобы есть 52 детали иностранного производства, в том числе из США и Швейцарии. "Никаких поставок таких коммерческих промышленных товаров из Швейцарии в Иран не осуществлялось. Экспорт из Швейцарии запрещен санкциями. Как правило, эти товары производятся в третьих странах и распространяются по всему миру. Поэтому необходимо исходить из того, что эти товары были приобретены Ираном на мировом рынке", - сказал Майенфиш на вопрос РИА Новости. Швейцария ранее присоединилась к санкциям ЕС против четырех физлиц и четырех компаний из Ирана в связи с "военной поддержкой Ираном России и поставками в Россию беспилотников". Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан ранее заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. В Кремле отмечали, что не располагают данными об иранском вооружении.

https://ria.ru/20221225/iran-1841221858.html

иран

россия

швейцария

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

хосейн амир абдоллахиан, иран, россия, швейцария, евросоюз