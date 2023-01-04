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В Швейцарии опровергли сообщения о поставках Ирану деталей для дронов - РИА Новости, 04.01.2023
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В Швейцарии опровергли сообщения о поставках Ирану деталей для дронов
В Швейцарии опровергли сообщения о поставках Ирану деталей для дронов - РИА Новости, 04.01.2023
В Швейцарии опровергли сообщения о поставках Ирану деталей для дронов
Швейцария напрямую не поставляла Ирану никаких деталей для производства беспилотников, но Тегеран теоретически мог приобрести их на мировом рынке, заявил РИА... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T22:17
2023-01-04T22:17
хосейн амир абдоллахиан
иран
россия
швейцария
евросоюз
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ЖЕНЕВА, 4 янв – РИА Новости. Швейцария напрямую не поставляла Ирану никаких деталей для производства беспилотников, но Тегеран теоретически мог приобрести их на мировом рынке, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш. СМИ ранее написали, что у иранского беспилотника Shahed-136 якобы есть 52 детали иностранного производства, в том числе из США и Швейцарии. "Никаких поставок таких коммерческих промышленных товаров из Швейцарии в Иран не осуществлялось. Экспорт из Швейцарии запрещен санкциями. Как правило, эти товары производятся в третьих странах и распространяются по всему миру. Поэтому необходимо исходить из того, что эти товары были приобретены Ираном на мировом рынке", - сказал Майенфиш на вопрос РИА Новости. Швейцария ранее присоединилась к санкциям ЕС против четырех физлиц и четырех компаний из Ирана в связи с "военной поддержкой Ираном России и поставками в Россию беспилотников". Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан ранее заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. В Кремле отмечали, что не располагают данными об иранском вооружении.
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хосейн амир абдоллахиан, иран, россия, швейцария, евросоюз
Хосейн Амир Абдоллахиан, Иран, Россия, Швейцария, Евросоюз
22:17 04.01.2023
 
В Швейцарии опровергли сообщения о поставках Ирану деталей для дронов

Минэкономики Швейцарии опровергло сообщения о поставках Ирану деталей для беспилотников

© AP Photo / Iranian ArmyЗапуск беспилотников во время учений в Иране
Запуск беспилотников во время учений в Иране - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© AP Photo / Iranian Army
Запуск беспилотников во время учений в Иране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 4 янв – РИА Новости. Швейцария напрямую не поставляла Ирану никаких деталей для производства беспилотников, но Тегеран теоретически мог приобрести их на мировом рынке, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.
СМИ ранее написали, что у иранского беспилотника Shahed-136 якобы есть 52 детали иностранного производства, в том числе из США и Швейцарии.
"Никаких поставок таких коммерческих промышленных товаров из Швейцарии в Иран не осуществлялось. Экспорт из Швейцарии запрещен санкциями. Как правило, эти товары производятся в третьих странах и распространяются по всему миру. Поэтому необходимо исходить из того, что эти товары были приобретены Ираном на мировом рынке", - сказал Майенфиш на вопрос РИА Новости.
Швейцария ранее присоединилась к санкциям ЕС против четырех физлиц и четырех компаний из Ирана в связи с "военной поддержкой Ираном России и поставками в Россию беспилотников". Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан ранее заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. В Кремле отмечали, что не располагают данными об иранском вооружении.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря 2022, 16:38
В Иране резко ответили на призывы Киева ударить по оружейным заводам страны
 
Хосейн Амир АбдоллахианИранРоссияШвейцарияЕвросоюз
 
 
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