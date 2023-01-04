В Швейцарии опровергли сообщения о поставках Ирану деталей для дронов
Минэкономики Швейцарии опровергло сообщения о поставках Ирану деталей для беспилотников
© AP Photo / Iranian ArmyЗапуск беспилотников во время учений в Иране
© AP Photo / Iranian Army
Запуск беспилотников во время учений в Иране. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 4 янв – РИА Новости. Швейцария напрямую не поставляла Ирану никаких деталей для производства беспилотников, но Тегеран теоретически мог приобрести их на мировом рынке, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.
СМИ ранее написали, что у иранского беспилотника Shahed-136 якобы есть 52 детали иностранного производства, в том числе из США и Швейцарии.
"Никаких поставок таких коммерческих промышленных товаров из Швейцарии в Иран не осуществлялось. Экспорт из Швейцарии запрещен санкциями. Как правило, эти товары производятся в третьих странах и распространяются по всему миру. Поэтому необходимо исходить из того, что эти товары были приобретены Ираном на мировом рынке", - сказал Майенфиш на вопрос РИА Новости.
Швейцария ранее присоединилась к санкциям ЕС против четырех физлиц и четырех компаний из Ирана в связи с "военной поддержкой Ираном России и поставками в Россию беспилотников". Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан ранее заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. В Кремле отмечали, что не располагают данными об иранском вооружении.
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