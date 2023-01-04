https://ria.ru/20230104/donetsk-1843048993.html

Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда - РИА Новости, 04.01.2023

Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда

Украинские войска в среду выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T14:28

2023-01-04T14:28

2023-01-04T14:28

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска в среду выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Александрополь – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 13.45 мск украинские войска выпустили по Александровке шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Поселок Александровка расположен на окраине Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230104/donbass-1843030244.html

https://ria.ru/20230104/donetsk-1843034658.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, кировский район, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия