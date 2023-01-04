https://ria.ru/20230104/donetsk-1843048993.html
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда - РИА Новости, 04.01.2023
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда
Украинские войска в среду выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T14:28
2023-01-04T14:28
2023-01-04T14:28
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска в среду выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Александрополь – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 13.45 мск украинские войска выпустили по Александровке шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Поселок Александровка расположен на окраине Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230104/donbass-1843030244.html
https://ria.ru/20230104/donetsk-1843034658.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра