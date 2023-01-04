https://ria.ru/20230104/donetsk-1843048834.html

Мужчина, пострадавший при обстреле Донецка, умер

Мужчина, пострадавший при обстреле Донецка, умер - РИА Новости, 04.01.2023

Мужчина, пострадавший при обстреле Донецка, умер

Мужчина, пострадавший при обстреле Петровского района Донецка, скончался от полученных ран, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T14:25

2023-01-04T14:25

2023-01-04T14:34

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

петровский район

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Мужчина, пострадавший при обстреле Петровского района Донецка, скончался от полученных ран, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин сообщал, что в результате обстрела Петровского района получил ранение мужчина возрастом около 60 лет."Раненный в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) мужчина скончался от полученных ран", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230103/donbass-1842961980.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, петровский район, происшествия