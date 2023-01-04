Рейтинг@Mail.ru
Мужчина, пострадавший при обстреле Донецка, умер - РИА Новости, 04.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230104/donetsk-1843048834.html
Мужчина, пострадавший при обстреле Донецка, умер
Мужчина, пострадавший при обстреле Донецка, умер - РИА Новости, 04.01.2023
Мужчина, пострадавший при обстреле Донецка, умер
Мужчина, пострадавший при обстреле Петровского района Донецка, скончался от полученных ран, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T14:25
2023-01-04T14:34
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
петровский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841097913_0:378:2730:1914_1920x0_80_0_0_c430914efd239642724fb1f8407914cc.jpg
ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Мужчина, пострадавший при обстреле Петровского района Донецка, скончался от полученных ран, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин сообщал, что в результате обстрела Петровского района получил ранение мужчина возрастом около 60 лет."Раненный в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) мужчина скончался от полученных ран", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230103/donbass-1842961980.html
донецк
донецкая народная республика
петровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841097913_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_5c28a40af0ae0aabb00c09837738c2b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, петровский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Происшествия
14:25 04.01.2023 (обновлено: 14:34 04.01.2023)
 
Мужчина, пострадавший при обстреле Донецка, умер

Мужчина, пострадавший при обстреле Петровского района Донецка, умер от травм

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Фрагмент снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Мужчина, пострадавший при обстреле Петровского района Донецка, скончался от полученных ран, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин сообщал, что в результате обстрела Петровского района получил ранение мужчина возрастом около 60 лет.
"Раненный в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) мужчина скончался от полученных ран", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 17:26Специальная военная операция на Украине
При обстреле Александровки со стороны ВСУ погибла женщина
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала