https://ria.ru/20230104/donetsk-1843048834.html
Мужчина, пострадавший при обстреле Донецка, умер
Мужчина, пострадавший при обстреле Донецка, умер - РИА Новости, 04.01.2023
Мужчина, пострадавший при обстреле Донецка, умер
Мужчина, пострадавший при обстреле Петровского района Донецка, скончался от полученных ран, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T14:25
2023-01-04T14:25
2023-01-04T14:34
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
петровский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841097913_0:378:2730:1914_1920x0_80_0_0_c430914efd239642724fb1f8407914cc.jpg
ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Мужчина, пострадавший при обстреле Петровского района Донецка, скончался от полученных ран, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин сообщал, что в результате обстрела Петровского района получил ранение мужчина возрастом около 60 лет."Раненный в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) мужчина скончался от полученных ран", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230103/donbass-1842961980.html
донецк
донецкая народная республика
петровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841097913_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_5c28a40af0ae0aabb00c09837738c2b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, петровский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Происшествия
14:25 04.01.2023 (обновлено: 14:34 04.01.2023)
Мужчина, пострадавший при обстреле Донецка, умер
Мужчина, пострадавший при обстреле Петровского района Донецка, умер от травм