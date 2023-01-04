https://ria.ru/20230104/donetsk-1843034658.html

ВСУ обстреляли Донецк ракетами

ВСУ обстреляли Донецк ракетами - РИА Новости, 04.01.2023

ВСУ обстреляли Донецк ракетами

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T12:48

2023-01-04T12:48

2023-01-04T12:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230104/vygoda-1843000519.html

донецк

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк