https://ria.ru/20230104/donetsk-1842994953.html

Украинские войска нанесли удар по Киевскому району Донецка

Украинские войска нанесли удар по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 04.01.2023

Украинские войска нанесли удар по Киевскому району Донецка

Украинские войска в 00.32 среды (совпадает с мск) выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T00:51

2023-01-04T00:51

2023-01-04T00:51

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска в 00.32 среды (совпадает с мск) выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.32 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущены 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230101/donetsk-1842718320.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато