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Украинские войска нанесли удар по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 04.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230104/donetsk-1842994953.html
Украинские войска нанесли удар по Киевскому району Донецка
Украинские войска нанесли удар по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 04.01.2023
Украинские войска нанесли удар по Киевскому району Донецка
Украинские войска в 00.32 среды (совпадает с мск) выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T00:51
2023-01-04T00:51
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска в 00.32 среды (совпадает с мск) выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.32 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущены 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230101/donetsk-1842718320.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
00:51 04.01.2023
 
Украинские войска нанесли удар по Киевскому району Донецка

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСотрудник совместного центра контроля и координации на месте обстрела со стороны ВСУ
Сотрудник совместного центра контроля и координации на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудник совместного центра контроля и координации на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска в 00.32 среды (совпадает с мск) выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.32 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущены 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
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Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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