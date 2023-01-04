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Украинские войска нанесли удар по Киевскому району Донецка
Украинские войска нанесли удар по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 04.01.2023
Украинские войска нанесли удар по Киевскому району Донецка
Украинские войска в 00.32 среды (совпадает с мск) выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T00:51
2023-01-04T00:51
2023-01-04T00:51
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска в 00.32 среды (совпадает с мск) выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.32 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущены 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230101/donetsk-1842718320.html
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска нанесли удар по Киевскому району Донецка
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра