https://ria.ru/20230104/dollar-1843057275.html
Курс доллара поднялся до 72 рублей впервые в 2023 году
Курс доллара поднялся до 72 рублей впервые в 2023 году - РИА Новости, 04.01.2023
Курс доллара поднялся до 72 рублей впервые в 2023 году
Рубль продолжает слабеть в среду, при этом курс доллара впервые в этом году краткосрочно превышал 72 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T15:35
2023-01-04T15:35
2023-01-04T15:35
московская биржа
россия
экономика
динамика курсов валют
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839757974_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_7565c71634b4445c5e09c6ff1ba19f26.jpg
МОСКВА, 4 января - РИА Новости. Рубль продолжает слабеть в среду, при этом курс доллара впервые в этом году краткосрочно превышал 72 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" к 15.23 мск растет на 82 копейки, до 71,96 рубля. А минутами ранее он поднимался до 72,03 рубля.Евро в то же время дорожает на 1,45 рубля, до 76,25 рубля, юань - на 17 копеек, до 10,28 рубля.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839757974_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f41b82e48ae844906da3fbc10cf3d26a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская биржа, россия, экономика, динамика курсов валют
Московская биржа, Россия, Экономика, Динамика курсов валют
Курс доллара поднялся до 72 рублей впервые в 2023 году
Московская биржа: курс доллара поднялся до 72 рублей впервые в 2023 году
МОСКВА, 4 января - РИА Новости.
Рубль продолжает слабеть в среду, при этом курс доллара впервые в этом году краткосрочно превышал 72 рубля, следует из данных
Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" к 15.23 мск растет на 82 копейки, до 71,96 рубля. А минутами ранее он поднимался до 72,03 рубля.
Евро в то же время дорожает на 1,45 рубля, до 76,25 рубля, юань - на 17 копеек, до 10,28 рубля.