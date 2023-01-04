https://ria.ru/20230104/dollar-1843057275.html

Курс доллара поднялся до 72 рублей впервые в 2023 году

Курс доллара поднялся до 72 рублей впервые в 2023 году - РИА Новости, 04.01.2023

Курс доллара поднялся до 72 рублей впервые в 2023 году

Рубль продолжает слабеть в среду, при этом курс доллара впервые в этом году краткосрочно превышал 72 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T15:35

2023-01-04T15:35

2023-01-04T15:35

московская биржа

россия

экономика

динамика курсов валют

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МОСКВА, 4 января - РИА Новости. Рубль продолжает слабеть в среду, при этом курс доллара впервые в этом году краткосрочно превышал 72 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" к 15.23 мск растет на 82 копейки, до 71,96 рубля. А минутами ранее он поднимался до 72,03 рубля.Евро в то же время дорожает на 1,45 рубля, до 76,25 рубля, юань - на 17 копеек, до 10,28 рубля.

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московская биржа, россия, экономика, динамика курсов валют