Украинские войска выпустили по территории ДНР 39 снарядов
Украинские войска за три часа выпустили по территории ДНР 39 снарядов
Осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска в среду за три часа выпустили по территории Донецкой Народной республики 39 снарядов и восемь мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 09.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 09.35 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 06.40 мск украинские войска выпустили по Майорску восемь мин калибром 120 миллиметров, в 08.10 мск по Пантелеймоновке - 10 снарядов калибром 155 миллиметров, в 08.55 мск по Киевскому району Донецка - шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 08.58 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки восемь снарядов калибром 155 миллиметров, а в 09.27 мск по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.