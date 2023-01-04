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Украинские войска выпустили по территории ДНР 39 снарядов - РИА Новости, 04.01.2023
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Украинские войска выпустили по территории ДНР 39 снарядов
Украинские войска выпустили по территории ДНР 39 снарядов - РИА Новости, 04.01.2023
Украинские войска выпустили по территории ДНР 39 снарядов
Украинские войска в среду за три часа выпустили по территории Донецкой Народной республики 39 снарядов и восемь мин, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T10:29
2023-01-04T10:29
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска в среду за три часа выпустили по территории Донецкой Народной республики 39 снарядов и восемь мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 09.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 09.35 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 06.40 мск украинские войска выпустили по Майорску восемь мин калибром 120 миллиметров, в 08.10 мск по Пантелеймоновке - 10 снарядов калибром 155 миллиметров, в 08.55 мск по Киевскому району Донецка - шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Кроме того, в 08.58 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки восемь снарядов калибром 155 миллиметров, а в 09.27 мск по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230103/himars-1842966958.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
10:29 04.01.2023
 
Украинские войска выпустили по территории ДНР 39 снарядов

Украинские войска за три часа выпустили по территории ДНР 39 снарядов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска в среду за три часа выпустили по территории Донецкой Народной республики 39 снарядов и восемь мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 09.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 09.35 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Представительство добавило, что в 06.40 мск украинские войска выпустили по Майорску восемь мин калибром 120 миллиметров, в 08.10 мск по Пантелеймоновке - 10 снарядов калибром 155 миллиметров, в 08.55 мск по Киевскому району Донецка - шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 08.58 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки восемь снарядов калибром 155 миллиметров, а в 09.27 мск по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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