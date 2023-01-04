https://ria.ru/20230104/dnr-1843019535.html

Украинские войска выпустили по территории ДНР 39 снарядов

Украинские войска выпустили по территории ДНР 39 снарядов - РИА Новости, 04.01.2023

Украинские войска выпустили по территории ДНР 39 снарядов

Украинские войска в среду за три часа выпустили по территории Донецкой Народной республики 39 снарядов и восемь мин, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T10:29

2023-01-04T10:29

2023-01-04T10:29

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска в среду за три часа выпустили по территории Донецкой Народной республики 39 снарядов и восемь мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 09.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 09.35 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 06.40 мск украинские войска выпустили по Майорску восемь мин калибром 120 миллиметров, в 08.10 мск по Пантелеймоновке - 10 снарядов калибром 155 миллиметров, в 08.55 мск по Киевскому району Донецка - шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Кроме того, в 08.58 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки восемь снарядов калибром 155 миллиметров, а в 09.27 мск по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230103/himars-1842966958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато