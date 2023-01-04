23:40 04.01.2023 (обновлено: 23:43 04.01.2023)
В Минкультуры Украины хотят узаконить "преодоление последствий русификации"
В Минкультуры Украины хотят узаконить "борьбу с сотнями названий улиц Пушкина"
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что в верховную раду направлен проект "по преодолению последствий русификации", который должен узаконить "борьбу с сотнями названий улиц Пушкина" и "уменьшить влияние российских нарративов".
"Правительство одобрило закон, который сейчас находится на рассмотрении Верховной рады, по преодолению последствий русификации. Он позволит продолжить законным способом процесс борьбы с сотнями названий улиц Пушкина, который уже происходил в прошлом году", – приводит слова Ткаченко издание "Укринформ".
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По его словам, документ нормирует порядок устранения топонимов и российских памятников на Украине и "уменьшит влияние российских нарративов". По словам министра, это один из секторальных трендов Украины – "подальше от Москвы", "подальше от российских нарративов".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон "о декоммунизации". Украинский институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие этого закона, поэтому их имена, по задумке авторов, должны исчезнуть из географических названий. Вместо них на Украине часто появляются топонимы в честь пособников нацистов и предателей, например Степана Бандеры, который участвовал в массовых убийствах украинцев и поляков в годы Второй мировой войны, или гетмана Ивана Мазепы, который был сторонником Петра I, но во время Северной войны присягнул шведскому королю Карлу XII.
В 2022 году власти Украины начали борьбу уже со всем, что связано с Россией, и больше всего досталось памяти Александра Пушкина, который ушел из жизни почти за два века до этого. Начало было положено на западе Украины со сносов памятников великому русскому поэту в Закарпатской и Львовской областях. Впоследствии по всей стране снесли десятки бюстов и монументов Пушкину. А в июне в украинском минобрнауки приняли решение убрать из школьных учебников четыре десятка произведений, в том числе Пушкина.
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