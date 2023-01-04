https://ria.ru/20230104/bolnitsy-1843063525.html

В Германии ключевая социальная сфера оказалась на грани банкротства

В Германии ключевая социальная сфера оказалась на грани банкротства - РИА Новости, 04.01.2023

В Германии ключевая социальная сфера оказалась на грани банкротства

Клиники Германии потребовали у государства дополнительного финансирования, заявляя о риске банкротства в ближайшем будущем, сообщил телеканал N-TV. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T16:38

2023-01-04T16:38

2023-01-04T17:44

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владимир путин

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Клиники Германии потребовали у государства дополнительного финансирования, заявляя о риске банкротства в ближайшем будущем, сообщил телеканал N-TV.Ссылаясь на данные Ассоциации больниц Германии, СМИ рассказало, что только шесть процентов немецких больниц оценивают свое финансовое положение как хорошее, при этом только двадцать процентов ожидает положительных итогов наступившего года."Риск неплатежеспособности многих больниц возрастает из-за стремительно растущих расходов, нехватки персонала и вызванного этим сокращения числа пациентов", — цитирует телеканал письмо Марбургской ассоциации старших врачей больниц (VlK) министру здравоохранения Карлу Лаутербаху.Несмотря на то что Лаутербах ранее заявил о перспективе выделения миллиардов на поддержку больниц в связи с инфляцией и высокими ценами на энергоносители, ставшими следствием антироссийских санкций, организация опасается, что текущее бедственное положение больниц может оказаться на втором плане."Именно поэтому возобновление мер по финансовой стабилизации больниц со стороны федерального правительства, земель и больничных касс является насущной необходимостью", — пояснили врачи.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230104/lambrekht-1843052460.html

https://ria.ru/20230102/germaniya-1842840519.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, германия, украина, россия, владимир путин