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При обстреле Донецка повреждено здание психиатрической больницы

При обстреле Донецка повреждено здание психиатрической больницы - РИА Новости, 04.01.2023

При обстреле Донецка повреждено здание психиатрической больницы

Здание республиканской клинической психиатрической больницы повреждено при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T16:24

2023-01-04T16:24

2023-01-04T16:24

специальная военная операция на украине

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алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Здание республиканской клинической психиатрической больницы повреждено при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров. "В результате обстрела повреждены фасад и остекление здания Республиканской клинической психиатрической больницы", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230101/donetsk-1842718320.html

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Наталья Макарова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины