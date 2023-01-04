Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Донецка повреждено здание психиатрической больницы - РИА Новости, 04.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230104/bolnitsa-1843062113.html
При обстреле Донецка повреждено здание психиатрической больницы
При обстреле Донецка повреждено здание психиатрической больницы - РИА Новости, 04.01.2023
При обстреле Донецка повреждено здание психиатрической больницы
Здание республиканской клинической психиатрической больницы повреждено при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T16:24
2023-01-04T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842096884_0:378:2913:2017_1920x0_80_0_0_3c62b9208a159befcb14d39c492d6c81.jpg
ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Здание республиканской клинической психиатрической больницы повреждено при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров. "В результате обстрела повреждены фасад и остекление здания Республиканской клинической психиатрической больницы", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230101/donetsk-1842718320.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842096884_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_35fccfd631ebb942941cb6e3dd032cfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
16:24 04.01.2023
 
При обстреле Донецка повреждено здание психиатрической больницы

Мэр Кулемзин: при обстреле Донецка повреждено здание клинической психиатрической больницы

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка
Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Здание республиканской клинической психиатрической больницы повреждено при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров.
"В результате обстрела повреждены фасад и остекление здания Республиканской клинической психиатрической больницы", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Здание гостиницы Виктория в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января, 12:30Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены техникум и колледж
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала