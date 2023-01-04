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В Румынии опровергли сообщения об отправке боеприпасов на Украину - РИА Новости, 04.01.2023
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В Румынии опровергли сообщения об отправке боеприпасов на Украину
В Румынии опровергли сообщения об отправке боеприпасов на Украину - РИА Новости, 04.01.2023
В Румынии опровергли сообщения об отправке боеприпасов на Украину
Румыния обсуждает с Германией и другими странами совместные инвестиции в производство боеприпасов, но отправлять их на Украину никто не планирует, заявил... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T23:19
2023-01-04T23:19
в мире
валерий герасимов
румыния
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германия
нато
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КИШИНЕВ, 4 янв - РИА Новости. Румыния обсуждает с Германией и другими странами совместные инвестиции в производство боеприпасов, но отправлять их на Украину никто не планирует, заявил румынский министр экономики Флорин Спэтару. Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что оружейный завод в Румынии получит софинансирование от Германии для производства снарядов для Украины, официальное подтверждение по этому поводу якобы будет опубликовано в конце января. "В течение 2022 года было несколько обсуждений, связанных с совместными инвестициями в производство боеприпасов. На данный момент у нас нет подписанного соглашения или подписанного письма о намерениях ни с одной из этих стран, с которой велись обсуждения. Мы будем производить эти боеприпасы для покрытия необходимого запаса для министерства национальной обороны, а также для обеспечения запаса других стран НАТО. Цель не в том, чтобы обеспечить этими боеприпасами Украину", - заявил Спэтару в комментарии телеканалу Digi 24, комментируя статью издания. Он отметил, что в этом году из госбюджета страны выделены средства на модернизацию и возобновление производства боеприпасов большого калибра. На вопрос о том, почему Германия заинтересована в подобных инвестициях, Спэтару отметил, что "Германии также нужны эти боеприпасы". "Переговоры о сотрудничестве с Германией и другими странами направлены не только на производство боеприпасов, но и на создание в партнерстве завода по производству пороха. Там еще много проектов, направленных на оборонную промышленность, в которые Румыния инвестирует вместе с другими странами и другими компаниями", - добавил министр. Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния. По словам начальника Генштаба ВС РФ, с начала спецоперации Запад поставил Киеву 4 самолета, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, около 1 тысячи боевых бронированных машин, не менее 800 бронеавтомобилей. Также Украина получила в качестве зарубежной помощи до 700 артиллерийских систем, 100 реактивных систем залпового огня, 130 тысяч противотанковых средств, свыше 5,3 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов и не менее 5 тысяч беспилотников различного назначения.
https://ria.ru/20230104/ukraina-1843090669.html
https://ria.ru/20230104/bronemashiny-1843082410.html
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в мире, валерий герасимов, румыния, украина, германия, нато, вооруженные силы украины
В мире, Валерий Герасимов, Румыния, Украина, Германия, НАТО, Вооруженные силы Украины
23:19 04.01.2023
 
В Румынии опровергли сообщения об отправке боеприпасов на Украину

Министр экономики Румынии Спэтару опроверг сообщения об отправке боеприпасов на Украину

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в медиабанкВид на город Тырговиште в Румынии
Вид на город Тырговиште в Румынии - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Вид на город Тырговиште в Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 янв - РИА Новости. Румыния обсуждает с Германией и другими странами совместные инвестиции в производство боеприпасов, но отправлять их на Украину никто не планирует, заявил румынский министр экономики Флорин Спэтару.
Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что оружейный завод в Румынии получит софинансирование от Германии для производства снарядов для Украины, официальное подтверждение по этому поводу якобы будет опубликовано в конце января.
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"В течение 2022 года было несколько обсуждений, связанных с совместными инвестициями в производство боеприпасов. На данный момент у нас нет подписанного соглашения или подписанного письма о намерениях ни с одной из этих стран, с которой велись обсуждения. Мы будем производить эти боеприпасы для покрытия необходимого запаса для министерства национальной обороны, а также для обеспечения запаса других стран НАТО. Цель не в том, чтобы обеспечить этими боеприпасами Украину", - заявил Спэтару в комментарии телеканалу Digi 24, комментируя статью издания.
Он отметил, что в этом году из госбюджета страны выделены средства на модернизацию и возобновление производства боеприпасов большого калибра. На вопрос о том, почему Германия заинтересована в подобных инвестициях, Спэтару отметил, что "Германии также нужны эти боеприпасы".
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"Переговоры о сотрудничестве с Германией и другими странами направлены не только на производство боеприпасов, но и на создание в партнерстве завода по производству пороха. Там еще много проектов, направленных на оборонную промышленность, в которые Румыния инвестирует вместе с другими странами и другими компаниями", - добавил министр.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния. По словам начальника Генштаба ВС РФ, с начала спецоперации Запад поставил Киеву 4 самолета, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, около 1 тысячи боевых бронированных машин, не менее 800 бронеавтомобилей. Также Украина получила в качестве зарубежной помощи до 700 артиллерийских систем, 100 реактивных систем залпового огня, 130 тысяч противотанковых средств, свыше 5,3 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов и не менее 5 тысяч беспилотников различного назначения.
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В миреВалерий ГерасимовРумынияУкраинаГерманияНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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