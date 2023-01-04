В Румынии опровергли сообщения об отправке боеприпасов на Украину
Министр экономики Румынии Спэтару опроверг сообщения об отправке боеприпасов на Украину
Вид на город Тырговиште в Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 янв - РИА Новости. Румыния обсуждает с Германией и другими странами совместные инвестиции в производство боеприпасов, но отправлять их на Украину никто не планирует, заявил румынский министр экономики Флорин Спэтару.
Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что оружейный завод в Румынии получит софинансирование от Германии для производства снарядов для Украины, официальное подтверждение по этому поводу якобы будет опубликовано в конце января.
"В течение 2022 года было несколько обсуждений, связанных с совместными инвестициями в производство боеприпасов. На данный момент у нас нет подписанного соглашения или подписанного письма о намерениях ни с одной из этих стран, с которой велись обсуждения. Мы будем производить эти боеприпасы для покрытия необходимого запаса для министерства национальной обороны, а также для обеспечения запаса других стран НАТО. Цель не в том, чтобы обеспечить этими боеприпасами Украину", - заявил Спэтару в комментарии телеканалу Digi 24, комментируя статью издания.
Он отметил, что в этом году из госбюджета страны выделены средства на модернизацию и возобновление производства боеприпасов большого калибра. На вопрос о том, почему Германия заинтересована в подобных инвестициях, Спэтару отметил, что "Германии также нужны эти боеприпасы".
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"Переговоры о сотрудничестве с Германией и другими странами направлены не только на производство боеприпасов, но и на создание в партнерстве завода по производству пороха. Там еще много проектов, направленных на оборонную промышленность, в которые Румыния инвестирует вместе с другими странами и другими компаниями", - добавил министр.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния. По словам начальника Генштаба ВС РФ, с начала спецоперации Запад поставил Киеву 4 самолета, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, около 1 тысячи боевых бронированных машин, не менее 800 бронеавтомобилей. Также Украина получила в качестве зарубежной помощи до 700 артиллерийских систем, 100 реактивных систем залпового огня, 130 тысяч противотанковых средств, свыше 5,3 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов и не менее 5 тысяч беспилотников различного назначения.
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