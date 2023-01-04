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В Германии устранили дефекты почти всех вышедших из строя БМП "Пума" - РИА Новости, 04.01.2023
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В Германии устранили дефекты почти всех вышедших из строя БМП "Пума"
В Германии устранили дефекты почти всех вышедших из строя БМП "Пума" - РИА Новости, 04.01.2023
В Германии устранили дефекты почти всех вышедших из строя БМП "Пума"
Представителям промышленности Германии удалось устранить дефекты во всех боевых машинах пехоты (БМП) "Пума", вышедших ранее из строя, кроме одной, заявило... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T21:42
2023-01-04T21:42
в мире
технологии
германия
нато
бундесвер германии
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БЕРЛИН, 4 янв - РИА Новости. Представителям промышленности Германии удалось устранить дефекты во всех боевых машинах пехоты (БМП) "Пума", вышедших ранее из строя, кроме одной, заявило минобороны ФРГ. Ранее в бундесвере заявили о технических проблемах и дефектах БМП "Пума". Машины должны были использоваться Силами быстрого реагирования НАТО. Однако после стрельб в декабре ни одна из 18 БМП не была готова к бою. Отмечалось, что электроника высокотехнологичных машин особенно уязвима, а в одной БМП даже произошло серьезное возгорание кабеля в отсеке водителя. "Восемнадцать боевых машин пехоты "Пума", вышедших из строя во время учений Объединенной оперативно-тактической группы повышенной готовности в центре огневой подготовки в декабре 2022 года, были переданы в ремонт на полигоны Пфраймд, Реген и Унтерлюсс. Там представители промышленности и сотрудники бундесвера провели оценку. В целом сложилась разрозненная картина преимущественно незначительных и средних повреждений, а также некоторых более серьезных повреждений", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что представители промышленности "устранили дефекты на всех боевых машинах пехоты, кроме одной". Теперь требуются дальнейшие обследования, они касаются дорогостоящих деталей, а также последствий пожара. В германском минобороны отметили, что "Пума" "является мощной боевой машиной пехоты и способна обеспечить войскам эффективное превосходство в бою". Однако для использования в бою "она должна быть прочной и надежной". Отмечается, что сейчас эта БМП может работать "только в тесном взаимодействии войск, материально-технического обеспечения армии, руководства проектами и промышленности". Министерство обороны планирует пригласить представителей промышленности, войск и закупочных организаций на встречу на высшем уровне в ближайшем будущем, чтобы определить дальнейшие действия по улучшению использования БМП. Кроме того, министерство отметило, что теперь Германия внесет свой вклад в силы быстрого реагирования, или VJTF (специальная передовая бригада войск НАТО в составе сил быстрого реагирования НАТО) боевыми машинами пехоты Marder. Уточняется, что в состав немецкой оперативной группы входят две роты бронепехоты с общим количеством 28 БМП.
https://ria.ru/20221218/puma-1839510363.html
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в мире, технологии, германия, нато, бундесвер германии
В мире, Технологии, Германия, НАТО, Бундесвер Германии
21:42 04.01.2023
 
В Германии устранили дефекты почти всех вышедших из строя БМП "Пума"

В Германии устранили дефекты всех БМП "Пума", вышедших из строя, кроме одной

© Фото : Italian ArmyБоевая бронированная машина "Пума"
Боевая бронированная машина Пума - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© Фото : Italian Army
Боевая бронированная машина "Пума". Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 янв - РИА Новости. Представителям промышленности Германии удалось устранить дефекты во всех боевых машинах пехоты (БМП) "Пума", вышедших ранее из строя, кроме одной, заявило минобороны ФРГ.
Ранее в бундесвере заявили о технических проблемах и дефектах БМП "Пума". Машины должны были использоваться Силами быстрого реагирования НАТО. Однако после стрельб в декабре ни одна из 18 БМП не была готова к бою. Отмечалось, что электроника высокотехнологичных машин особенно уязвима, а в одной БМП даже произошло серьезное возгорание кабеля в отсеке водителя.
"Восемнадцать боевых машин пехоты "Пума", вышедших из строя во время учений Объединенной оперативно-тактической группы повышенной готовности в центре огневой подготовки в декабре 2022 года, были переданы в ремонт на полигоны Пфраймд, Реген и Унтерлюсс. Там представители промышленности и сотрудники бундесвера провели оценку. В целом сложилась разрозненная картина преимущественно незначительных и средних повреждений, а также некоторых более серьезных повреждений", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что представители промышленности "устранили дефекты на всех боевых машинах пехоты, кроме одной". Теперь требуются дальнейшие обследования, они касаются дорогостоящих деталей, а также последствий пожара.
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В германском минобороны отметили, что "Пума" "является мощной боевой машиной пехоты и способна обеспечить войскам эффективное превосходство в бою". Однако для использования в бою "она должна быть прочной и надежной". Отмечается, что сейчас эта БМП может работать "только в тесном взаимодействии войск, материально-технического обеспечения армии, руководства проектами и промышленности".
Министерство обороны планирует пригласить представителей промышленности, войск и закупочных организаций на встречу на высшем уровне в ближайшем будущем, чтобы определить дальнейшие действия по улучшению использования БМП.
Кроме того, министерство отметило, что теперь Германия внесет свой вклад в силы быстрого реагирования, или VJTF (специальная передовая бригада войск НАТО в составе сил быстрого реагирования НАТО) боевыми машинами пехоты Marder. Уточняется, что в состав немецкой оперативной группы входят две роты бронепехоты с общим количеством 28 БМП.
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