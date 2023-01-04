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"Ростех" анонсировал производство новых систем борьбы с дронами
"Ростех" анонсировал производство новых систем борьбы с дронами - РИА Новости, 04.01.2023
"Ростех" анонсировал производство новых систем борьбы с дронами
Россия в течение двух месяцев начнет серийное производство нового поколения систем радиоэлектронной борьбы для противостояния беспилотникам, сообщили в... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T10:11
2023-01-04T10:11
2023-01-04T13:11
безопасность
технологии
россия
ростех
панцирь-с1
т-72б3
т-72б3м
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россия в течение двух месяцев начнет серийное производство нового поколения систем радиоэлектронной борьбы для противостояния беспилотникам, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех". В госкорпорации отметили, что предприятия "Ростеха" наращивают темпы и объемы производства вооружений, военной и специальной техники. Речь идет об ударных и транспортных вертолетах, новых и прошедших модернизацию строевых истребителях, фронтовых бомбардировщиках, стратегических ракетоносцах, транспортных и учебно-боевых самолетах.Кроме того, продолжаются поставки комплексов "Искандер-М" и "Панцирь-С1", танков Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М. Помимо этого, войска пополняются самоходными артиллерийскими установками Мста-С, "Малка", "Акация" и "Гиацинт-С", самоходными минометами "Тюльпан", тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек", а также комплексами артиллерийской разведки, связи и машинами управления.
https://ria.ru/20221220/dron-1839882947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия, ростех, панцирь-с1, т-72б3, т-72б3м
Безопасность, Технологии, Россия, Ростех, Панцирь-С1, Т-72Б3, Т-72Б3М
10:11 04.01.2023 (обновлено: 13:11 04.01.2023)
"Ростех" анонсировал производство новых систем борьбы с дронами
"Ростех": через два месяца начнется серийное производство новых систем борьбы с дронами
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россия в течение двух месяцев начнет серийное производство нового поколения систем радиоэлектронной борьбы для противостояния беспилотникам, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
"В течение одного-двух месяцев планируется завершить госиспытания и перейти к серийному производству принципиально нового поколения авиационных и наземных средств РЭБ и борьбы с БПЛА", — говорится в заявлении.
В госкорпорации отметили, что предприятия "Ростеха" наращивают темпы и объемы производства вооружений, военной и специальной техники. Речь идет об ударных и транспортных вертолетах, новых и прошедших модернизацию строевых истребителях, фронтовых бомбардировщиках, стратегических ракетоносцах, транспортных и учебно-боевых самолетах.
Кроме того, продолжаются поставки комплексов "Искандер-М" и "Панцирь-С1", танков Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М. Помимо этого, войска пополняются самоходными артиллерийскими установками Мста-С, "Малка", "Акация" и "Гиацинт-С", самоходными минометами "Тюльпан", тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек", а также комплексами артиллерийской разведки, связи и машинами управления.