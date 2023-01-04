https://ria.ru/20230104/bezopasnost-1843017619.html

"Ростех" анонсировал производство новых систем борьбы с дронами

"Ростех" анонсировал производство новых систем борьбы с дронами - РИА Новости, 04.01.2023

"Ростех" анонсировал производство новых систем борьбы с дронами

Россия в течение двух месяцев начнет серийное производство нового поколения систем радиоэлектронной борьбы для противостояния беспилотникам, сообщили в... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T10:11

2023-01-04T10:11

2023-01-04T13:11

безопасность

технологии

россия

ростех

панцирь-с1

т-72б3

т-72б3м

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россия в течение двух месяцев начнет серийное производство нового поколения систем радиоэлектронной борьбы для противостояния беспилотникам, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех". В госкорпорации отметили, что предприятия "Ростеха" наращивают темпы и объемы производства вооружений, военной и специальной техники. Речь идет об ударных и транспортных вертолетах, новых и прошедших модернизацию строевых истребителях, фронтовых бомбардировщиках, стратегических ракетоносцах, транспортных и учебно-боевых самолетах.Кроме того, продолжаются поставки комплексов "Искандер-М" и "Панцирь-С1", танков Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М. Помимо этого, войска пополняются самоходными артиллерийскими установками Мста-С, "Малка", "Акация" и "Гиацинт-С", самоходными минометами "Тюльпан", тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек", а также комплексами артиллерийской разведки, связи и машинами управления.

https://ria.ru/20221220/dron-1839882947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, россия, ростех, панцирь-с1, т-72б3, т-72б3м