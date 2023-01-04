09:21 04.01.2023 (обновлено: 14:08 04.01.2023)
Система ПВО сбила два беспилотника над морем у аэродрома в Крыму
Глава Севастополя Развожаев сообщил, что ПВО сбила два беспилотника у аэродрома Бельбек
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБойцы противовоздушной обороны воздушно-десантных войск России
Бойцы противовоздушной обороны воздушно-десантных войск России. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника рядом с аэродромом Бельбек у Севастополя, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
"Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека", — написал он.
Губернатор добавил, что все службы работают в штатном режиме.
Украинские беспилотники с июля периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
Двадцать третьего ноября в районе газоконденсатных месторождений в Черном море были ликвидированы сразу пять украинских беспилотников.
В конце октября ВСУ попытались атаковать Севастополь с помощью морских дронов — на внешнем рейде удалось уничтожить четыре таких аппарата, еще три — на внутреннем рейде. При этом незначительные повреждения получил тральщик "Иван Голубец".