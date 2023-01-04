https://ria.ru/20230104/bespilotniki-1843011703.html

Система ПВО сбила два беспилотника над морем у аэродрома в Крыму

Система ПВО сбила два беспилотника над морем у аэродрома в Крыму - РИА Новости, 04.01.2023

Система ПВО сбила два беспилотника над морем у аэродрома в Крыму

Системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника рядом с аэродромом Бельбек у Севастополя, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T09:21

2023-01-04T09:21

2023-01-04T14:08

специальная военная операция на украине

республика крым

михаил развожаев

бельбек

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника рядом с аэродромом Бельбек у Севастополя, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор добавил, что все службы работают в штатном режиме.Украинские беспилотники с июля периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.Двадцать третьего ноября в районе газоконденсатных месторождений в Черном море были ликвидированы сразу пять украинских беспилотников.В конце октября ВСУ попытались атаковать Севастополь с помощью морских дронов — на внешнем рейде удалось уничтожить четыре таких аппарата, еще три — на внутреннем рейде. При этом незначительные повреждения получил тральщик "Иван Голубец".

https://ria.ru/20230104/makeevka-1842995537.html

республика крым

бельбек

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, михаил развожаев, бельбек, севастополь