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Система ПВО сбила два беспилотника над морем у аэродрома в Крыму - РИА Новости, 04.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230104/bespilotniki-1843011703.html
Система ПВО сбила два беспилотника над морем у аэродрома в Крыму
Система ПВО сбила два беспилотника над морем у аэродрома в Крыму - РИА Новости, 04.01.2023
Система ПВО сбила два беспилотника над морем у аэродрома в Крыму
Системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника рядом с аэродромом Бельбек у Севастополя, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T09:21
2023-01-04T14:08
специальная военная операция на украине
республика крым
михаил развожаев
бельбек
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника рядом с аэродромом Бельбек у Севастополя, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор добавил, что все службы работают в штатном режиме.Украинские беспилотники с июля периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.Двадцать третьего ноября в районе газоконденсатных месторождений в Черном море были ликвидированы сразу пять украинских беспилотников.В конце октября ВСУ попытались атаковать Севастополь с помощью морских дронов — на внешнем рейде удалось уничтожить четыре таких аппарата, еще три — на внутреннем рейде. При этом незначительные повреждения получил тральщик "Иван Голубец".
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республика крым
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республика крым, михаил развожаев, бельбек, севастополь
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Михаил Развожаев, Бельбек, Севастополь
09:21 04.01.2023 (обновлено: 14:08 04.01.2023)
 
Система ПВО сбила два беспилотника над морем у аэродрома в Крыму

Глава Севастополя Развожаев сообщил, что ПВО сбила два беспилотника у аэродрома Бельбек

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБойцы противовоздушной обороны воздушно-десантных войск России
Бойцы противовоздушной обороны воздушно-десантных войск России - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы противовоздушной обороны воздушно-десантных войск России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника рядом с аэродромом Бельбек у Севастополя, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
"Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека", — написал он.
Губернатор добавил, что все службы работают в штатном режиме.
Украинские беспилотники с июля периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
Двадцать третьего ноября в районе газоконденсатных месторождений в Черном море были ликвидированы сразу пять украинских беспилотников.
В конце октября ВСУ попытались атаковать Севастополь с помощью морских дронов — на внешнем рейде удалось уничтожить четыре таких аппарата, еще три — на внутреннем рейде. При этом незначительные повреждения получил тральщик "Иван Голубец".
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Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымМихаил РазвожаевБельбекСевастополь
 
 
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