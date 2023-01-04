https://ria.ru/20230104/bayden-1843067983.html
В США спрогнозировали, с какими проблемами столкнется Байден в 2023 году
В США спрогнозировали, с какими проблемами столкнется Байден в 2023 году - РИА Новости, 04.01.2023
В США спрогнозировали, с какими проблемами столкнется Байден в 2023 году
Результаты опроса Института Гэллапа показали, что американцы ожидают полный проблем год для президента США Джо Байдена, пишет обозреватель Джеймс Рейнл в статье РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T17:26
2023-01-04T17:26
2023-01-04T17:48
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Результаты опроса Института Гэллапа показали, что американцы ожидают полный проблем год для президента США Джо Байдена, пишет обозреватель Джеймс Рейнл в статье для Daily Mail.В опросе приняли участие 1800 человек, и большинство из них ответили пессимистично на вопросы об экономике, политике, социальной и международной сферах, сообщил автор."Американцы встречают 2023 год с большим скептицизмом и мало надеются на то, что экономические трудности, с которыми закончился 2022 год, утихнут", — привел Рейнл высказывание организаторов опроса.Восемь из десяти американцев считают, что 2023 год станет периодом экономических трудностей, повышения налогов и роста бюджетного дефицита, а шесть из десяти полагают, что цены будут расти высокими темпами и в следующем году упадет фондовый рынок.Почти 90 процентов опрошенных ожидают еще один год политических конфликтов. Исследователи подсчитали, что 72 процента американцев прогнозируют рост уровня преступности, а 56 процентов предсказывают многочисленные забастовки профсоюзов.Кроме того, жители Соединенных Штатов ожидают очередной год международной напряженности, большинство считают, что влияние США в мире будет ослабевать, а Китая, наоборот, возрастать.
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джо байден, сша, китай, в мире
Джо Байден, США, Китай, В мире
17:26 04.01.2023 (обновлено: 17:48 04.01.2023)
В США спрогнозировали, с какими проблемами столкнется Байден в 2023 году
Опрошенные Институтом Гэллапа американцы предрекли непростой год для Байдена
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости.
Результаты опроса Института Гэллапа показали, что американцы ожидают полный проблем год для президента США Джо Байдена, пишет обозреватель Джеймс Рейнл в статье для Daily Mail
.
В опросе приняли участие 1800 человек, и большинство из них ответили пессимистично на вопросы об экономике, политике, социальной и международной сферах, сообщил автор.
"Американцы встречают 2023 год с большим скептицизмом и мало надеются на то, что экономические трудности, с которыми закончился 2022 год, утихнут", — привел Рейнл высказывание организаторов опроса.
Восемь из десяти американцев считают, что 2023 год станет периодом экономических трудностей, повышения налогов и роста бюджетного дефицита, а шесть из десяти полагают, что цены будут расти высокими темпами и в следующем году упадет фондовый рынок.
Почти 90 процентов опрошенных ожидают еще один год политических конфликтов. Исследователи подсчитали, что 72 процента американцев прогнозируют рост уровня преступности, а 56 процентов предсказывают многочисленные забастовки профсоюзов.
Кроме того, жители Соединенных Штатов ожидают очередной год международной напряженности, большинство считают, что влияние США в мире будет ослабевать, а Китая
, наоборот, возрастать.