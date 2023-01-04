https://ria.ru/20230104/bayden-1843067983.html

В США спрогнозировали, с какими проблемами столкнется Байден в 2023 году

В США спрогнозировали, с какими проблемами столкнется Байден в 2023 году - РИА Новости, 04.01.2023

В США спрогнозировали, с какими проблемами столкнется Байден в 2023 году

Результаты опроса Института Гэллапа показали, что американцы ожидают полный проблем год для президента США Джо Байдена, пишет обозреватель Джеймс Рейнл в статье РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T17:26

2023-01-04T17:26

2023-01-04T17:48

джо байден

сша

китай

в мире

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Результаты опроса Института Гэллапа показали, что американцы ожидают полный проблем год для президента США Джо Байдена, пишет обозреватель Джеймс Рейнл в статье для Daily Mail.В опросе приняли участие 1800 человек, и большинство из них ответили пессимистично на вопросы об экономике, политике, социальной и международной сферах, сообщил автор."Американцы встречают 2023 год с большим скептицизмом и мало надеются на то, что экономические трудности, с которыми закончился 2022 год, утихнут", — привел Рейнл высказывание организаторов опроса.Восемь из десяти американцев считают, что 2023 год станет периодом экономических трудностей, повышения налогов и роста бюджетного дефицита, а шесть из десяти полагают, что цены будут расти высокими темпами и в следующем году упадет фондовый рынок.Почти 90 процентов опрошенных ожидают еще один год политических конфликтов. Исследователи подсчитали, что 72 процента американцев прогнозируют рост уровня преступности, а 56 процентов предсказывают многочисленные забастовки профсоюзов.Кроме того, жители Соединенных Штатов ожидают очередной год международной напряженности, большинство считают, что влияние США в мире будет ослабевать, а Китая, наоборот, возрастать.

https://ria.ru/20230103/bayden-1842993001.html

https://ria.ru/20230104/nato-1843048660.html

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джо байден, сша, китай, в мире