https://ria.ru/20230104/bakhtizin-1841384608.html

Альберт Бахтизин: России надо менять либеральную модель экономики

Альберт Бахтизин: России надо менять либеральную модель экономики - РИА Новости, 04.01.2023

Альберт Бахтизин: России надо менять либеральную модель экономики

Россия такая большая и богатая, что сокрушить ее не под силу никому, у нее колоссальный запас прочности, считает директор Центрального экономико-математического РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T11:00

2023-01-04T11:00

2023-01-04T11:03

интервью

альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук )

россия

российская академия наук

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Россия такая большая и богатая, что сокрушить ее не под силу никому, у нее колоссальный запас прочности, считает директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин. В интервью РИА Новости он рассказал, как измеряют национальную силу, почему России не стоит сегодня полностью доверяться дружественным странам, и что поднимет россиянам индекс счастья. Беседовал Серго Кухианидзе.– Весной, после того как Запад начал вводить антироссийские санкции, Всемирный банк предсказал падение ВВП России более чем на 11% в 2022 году. Однако прогноз этот не сбылся. Как так, серьезная вроде бы структура, а, мягко говоря, сели в лужу?– Некоторые западные институты, занимающиеся экономическими прогнозами, тогда вообще предрекали падение ВВП России по итогам 2022 года даже на 40%. Понимаете, не надо забывать, что главные офисы всех этих организаций – и Всемирного банка, и Международного валютного фонда – находятся в США, на территории, как говорится, нашего главного оппонента. Раз так, их заявления в отношении России всегда были и будут ангажированными, предвзятыми. Дело в том, что подготовленные Всемирным банком и МВФ данные моментально подхватываются мировыми СМИ и распространяются в информационном поле, оказывая на всех заметное влияние. В данном случае им было необходимо послать вполне определенный сигнал бизнесу, инвесторам: бегите из России, ее экономика разваливается.Как математик, я далек от теорий заговоров, но есть точка зрения, согласно которой одной из многих причин конфликта на Украине были опасения Вашингтона насчет сближения России и Германии, от которого роль обеих стран значительно бы возросла. Германия усилилась бы за счет наших дешевых энергоресурсов, а Россия – за счет передовых немецких технологий. В этом экономическом союзе Белый дом увидел серьезную угрозу своим интересам как в Европе, так и во всем мире.Что касается алармистского прогноза Всемирного банка относительно падения ВВП России, то недавно он его скорректировал, уменьшив падение ВВП в России до 4,5% в текущем году. Это уже ближе к реальности; еще меньшие значения приводят Минэкономразвития и Банк России. Тем не менее, помимо влияния санкций, прогнозы международных организации достигли своей цели – западные компании стали сворачивать свою деятельность в нашей стране.– Ладно, пусть эти фейки останутся на их совести. Скажите, за счет чего, несмотря на многочисленные санкции Запада, экономике России удалось в нынешнем году не обвалиться?– Причин много. Это и оперативно принятые антикризисные меры правительства, и перенаправление экспортных потоков, и легализация параллельного импорта, и форсирование курса на импортозамещение. Но в основе всего – мощь самой России. В двух словах, наша страна такая большая и обеспеченная ресурсами, что сокрушить ее не под силу никому, у нее колоссальный запас прочности.Причем, это не просто патриотическое заявление. Оно основано на экономико-математических расчетах – оценке так называемого индекса национальной силы. Это интегральная оценка мощи страны с использованием методов многомерного статистического анализа, а сам показатель, к слову, гораздо более информативный, чем широко используемый ВВП. История использования этого индикатора восходит к середине XVIII века, всего в мире создано более 500 методик его оценки, а по словам одного из цитируемых ученых в этой области – Дэвида Сингера, основателя проекта "Корреляты войны", показатель национальной силы является всеобъемлющим измерителем мощи государств.Мы рассчитываем индекс национальной силы по 30 факторам, разбитым по шести тематическим блокам: природные ресурсы, географические характеристики, население, экономические показатели, военный и научный потенциалы. Получается такой комплексный анализ страны, срез, основанный на всесторонней и разноплановой информации. Некоторое время назад наш институт вместе с Федеральной службой охраны РФ (хотя для них это и несвойственное занятие) взялись оценить индекс национальной силы всех 193 государств-членов ООН, в том числе, естественно, и России. Так вот, по этому показателю наша страна занимает четвертое место, после Китая, США и Индии.Впрочем, учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию и то беспрецедентное давление, что оказывается на нашу страну, в ближайшие годы индекс ее национальной силы, снизится, по нашим расчетам, почти на 2% по отношению к докризисному уровню 2019 года.– Можно ли этого падения избежать?– Если коротко, то надо менять либеральную модель экономики, которая, и теперь это очевидно, не оправдала себя. Ведь большинство сегодняшних проблем – ее прямой результат. Пора понять: рынок сам по себе не способен решать задачи, стоящие перед государством. Нашей стране нужно переходить к индикативному планированию. Суть в том, что в России, экономика которой остается рыночно-ориентированной, следует вводить стратегическое планирование с четким целеполаганием и системой общественно значимых индикаторов, рассчитывая, когда и что конкретно должно быть произведено, и что для этого требуется. Реализовывать такое планирование целесообразно через пятилетки.По большому счету в данной модели нет ничего нового, о ней уже давно говорили многие наши ведущие экономисты и математики, включая моего учителя, академика Валерия Леонидовича Макарова – сподвижника единственного нобелевского лауреата СССР по экономике Леонида Витальевича Канторовича.Более того, эта модель прекрасно реализуется в КНР. Именно благодаря ей Китай превратился в первую экономику мира по ВВП, измеренному по паритету покупательной способности. Сейчас у них идет уже 14-я по счету пятилетка, которая закончится в 2025 году. В результате ее осуществления Китай совершит очередной прорыв на пути модернизации страны.Особое внимание в ближайшие годы планируется уделить дальнейшему развитию науки, увеличивая ежегодно ее финансирование на 7%, а это колоссальные расходы. Деньги государством направляются, в частности, на развитие информационных технологий, как традиционных, так и квантовых, а также на развитие полупроводниковой промышленности, биотехнологий и на исследование дальнего космоса. Цель всех этих усилий – обеспечить технологическую независимость от всего мира, в том числе и от Тайваня.– То есть речь идет о возвращении к плановой экономике?– Почему возвращении? Мы не ратуем за отказ от рыночных принципов, они остаются в основе экономического развития России. Мы лишь предлагаем обеспечить взаимоувязанное планирование всех сфер экономики в рамках единой стратегии, которой до сих пор у России, между прочим, нет, хотя президент еще в 2014 году подписал указ о стратегическом планировании. России пора, наконец, уходить от сырьевой зависимости, всерьез браться за диверсификацию экономики. Иного варианта уже просто нет. События нынешнего года продемонстрировали это в полной мере.Одним из основных направлений должно стать увеличение нормы накопления основного капитала с 17% до 25% ВВП. И это по меньшей мере. Главными драйверами развития экономики должны стать такие отрасли, как машиностроение, гражданское авиа- и судостроение, электроника, микроэлектроника, атомная и автомобильная промышленность, биотехнология, фармацевтика. При этом повсеместно необходимо заниматься развитием транспортной и энергетической инфраструктуры страны.Серьезная проблема, которую также надо решать, – дифференциация в региональном развитии страны. Так, различия регионов по ключевому показателю – ВВП на душу населения, в последние годы превышало 60 раз. Некоторое время назад я проводил исследование по межрегиональной торговле, учитывающей более 140 товарных групп. Результаты показали сильную дезинтеграцию экономического пространства страны, особенно в части дальневосточных и сибирских регионов. Некоторые субъекты в большей степени являются частью мировой экономики, нежели российской, а целостность страны обеспечивается прежде всего связностью регионов Центрального и Приволжского федеральных округов. С нашей точки зрения, в этом заключается одна из угроз национальной безопасности.При этом, ни в коем случае нельзя забывать социальную сферу, необходимо вкладывать значительные средства в здравоохранение. В стране весьма высокий уровень смертности. По некоторым оценкам (к примеру, Вашингтонского университета), к концу века население России может сократиться на 40-50 миллионов человек. Разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин достигла у нас девяти лет. Это много. В среднем по миру этот показатель равен пяти годам. Демография – ключевая проблема, ведь люди – основа основ, именно они создают все ценности, без них – крепких и здоровых – невозможны никакие преобразования.– На все, о чем вы рассказываете, нужны немалые деньги. Они у России есть?– Деньги есть…– Вы так уверенно об этом заявляете…– Ну, послушайте, если Россия без существенных последствий рассталась с более, чем 300 миллиардами долларов – имею в виду замороженные Западом резервы – то, о чем тут можно говорить! Повторю, у нас богатейшая страна: в недрах России вся таблица Менделеева, в стране самые большие запасы пресной воды, огромные сельхозугодия, лесные массивы… При грамотном управлении всем этим мы можем быть совершенно независимыми.И не надо так много уповать сегодня на дружественные страны. Что они нам помогут, спасут. Ведь вся их дружба, по сути, условна. Каждый, прежде всего, думает о своих интересах. Я бы все эти страны определил скорее, как не враждующие с Россией. Дело в том, что в человеческом социуме, как и в отношениях между государствами, дружить предпочитают с сильными. Поэтому нам самим надо становиться сильными за счет внутренних возможностей и резервов, которые поистине необъятны.Когда СССР первым запустил искусственный спутник Земли, первым отправил человека в космос с нами многие захотели дружить. Это были события, которые потрясли весь мир. Вот и сейчас России нужны долгосрочные мега-проекты, которые бы не только прозвучали в мире, но и объединили страну, вроде строительства Байкало-Амурской магистрали, "Магнитки", Братской ГЭС…Надо, уверен, возвратиться, например, к идее, озвученной несколько лет назад ректором МГУ, академиком Виктором Антоновичем Садовничим, о реализации Транс-Евразийского пояса, который прошел бы через всю Россию. Вокруг пути образовывались бы новые населенные пункты, возникали бы новые производства, что способно дать мощный импульс развитию страны в целом. Такие мега-проекты увеличивают не только экономические показатели страны, но и влияют на настрой людей, поднимают так называемый индекс счастья, по которому россияне, к слову, сегодня заметно отстают от большинства государств.

россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук ), россия, российская академия наук