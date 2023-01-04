Жителя Владивостока арестовали по подозрению в нападении на врача скорой
Жителя Владивостока арестовали по подозрению в нападении на врача скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 янв – РИА Новости. Первореченский районный суд Владивостока арестовал на 29 суток ранее судимого местного жителя, подозреваемого в нападении на врача-реаниматолога скорой помощи, сообщает надзорное ведомство Приморского края.
Ранее сообщалось, что житель Владивостока, вызвавший для больного родственника "скорую" в частный сектор, напал на врача и избил его. Но медики госпитализировали пациента. В УМВД региона сообщали, что при нападении пострадал 61-летний врач-реаниматолог. Полиция задержала подозреваемого - ранее судимого 34-летнего местного жителя. Мужчина сознался и раскаялся в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ).
По данным надзорного ведомства Приморья, инцидент произошел в новогоднюю ночь около половины первого. Конфликт вспыхнул по надуманной причине, из хулиганства: фигурант ногами и руками бил по голове и телу 61-летнего врача-реаниматолога.
"Сегодня с учетом позиции прокурора Первореченский районный суд Владивостока избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 29 суток", - говорится в сообщении.
Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Первореченского района Владивостока.