Рейтинг@Mail.ru
Жителя Владивостока арестовали по подозрению в нападении на врача скорой - РИА Новости, 04.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230104/arest-1843053758.html
Жителя Владивостока арестовали по подозрению в нападении на врача скорой
Жителя Владивостока арестовали по подозрению в нападении на врача скорой - РИА Новости, 04.01.2023
Жителя Владивостока арестовали по подозрению в нападении на врача скорой
Первореченский районный суд Владивостока арестовал на 29 суток ранее судимого местного жителя, подозреваемого в нападении на врача-реаниматолога скорой помощи,... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T15:02
2023-01-04T15:02
происшествия
владивосток
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 янв – РИА Новости. Первореченский районный суд Владивостока арестовал на 29 суток ранее судимого местного жителя, подозреваемого в нападении на врача-реаниматолога скорой помощи, сообщает надзорное ведомство Приморского края. Ранее сообщалось, что житель Владивостока, вызвавший для больного родственника "скорую" в частный сектор, напал на врача и избил его. Но медики госпитализировали пациента. В УМВД региона сообщали, что при нападении пострадал 61-летний врач-реаниматолог. Полиция задержала подозреваемого - ранее судимого 34-летнего местного жителя. Мужчина сознался и раскаялся в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ). По данным надзорного ведомства Приморья, инцидент произошел в новогоднюю ночь около половины первого. Конфликт вспыхнул по надуманной причине, из хулиганства: фигурант ногами и руками бил по голове и телу 61-летнего врача-реаниматолога. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Первореченского района Владивостока.
https://ria.ru/20230102/napadenie-1842843763.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_142a6d23b64f8f04ae927bce415d5a68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
15:02 04.01.2023
 
Жителя Владивостока арестовали по подозрению в нападении на врача скорой

Жителя Владивостока арестовали по подозрению в нападении на врача скорой помощи

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 янв – РИА Новости. Первореченский районный суд Владивостока арестовал на 29 суток ранее судимого местного жителя, подозреваемого в нападении на врача-реаниматолога скорой помощи, сообщает надзорное ведомство Приморского края.
Ранее сообщалось, что житель Владивостока, вызвавший для больного родственника "скорую" в частный сектор, напал на врача и избил его. Но медики госпитализировали пациента. В УМВД региона сообщали, что при нападении пострадал 61-летний врач-реаниматолог. Полиция задержала подозреваемого - ранее судимого 34-летнего местного жителя. Мужчина сознался и раскаялся в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ).
По данным надзорного ведомства Приморья, инцидент произошел в новогоднюю ночь около половины первого. Конфликт вспыхнул по надуманной причине, из хулиганства: фигурант ногами и руками бил по голове и телу 61-летнего врача-реаниматолога.
"Сегодня с учетом позиции прокурора Первореченский районный суд Владивостока избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 29 суток", - говорится в сообщении.
Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Первореченского района Владивостока.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 15:29
В Саратове пьяные пациенты напали на сотрудников скорой помощи
 
ПроисшествияВладивостокПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала