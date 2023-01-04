https://ria.ru/20230104/arest-1843053758.html

Жителя Владивостока арестовали по подозрению в нападении на врача скорой

Жителя Владивостока арестовали по подозрению в нападении на врача скорой - РИА Новости, 04.01.2023

Жителя Владивостока арестовали по подозрению в нападении на врача скорой

Первореченский районный суд Владивостока арестовал на 29 суток ранее судимого местного жителя, подозреваемого в нападении на врача-реаниматолога скорой помощи,... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T15:02

2023-01-04T15:02

2023-01-04T15:02

происшествия

владивосток

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 янв – РИА Новости. Первореченский районный суд Владивостока арестовал на 29 суток ранее судимого местного жителя, подозреваемого в нападении на врача-реаниматолога скорой помощи, сообщает надзорное ведомство Приморского края. Ранее сообщалось, что житель Владивостока, вызвавший для больного родственника "скорую" в частный сектор, напал на врача и избил его. Но медики госпитализировали пациента. В УМВД региона сообщали, что при нападении пострадал 61-летний врач-реаниматолог. Полиция задержала подозреваемого - ранее судимого 34-летнего местного жителя. Мужчина сознался и раскаялся в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ). По данным надзорного ведомства Приморья, инцидент произошел в новогоднюю ночь около половины первого. Конфликт вспыхнул по надуманной причине, из хулиганства: фигурант ногами и руками бил по голове и телу 61-летнего врача-реаниматолога. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Первореченского района Владивостока.

https://ria.ru/20230102/napadenie-1842843763.html

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток, приморский край