https://ria.ru/20230103/znaki-1842886072.html

Водителям рассказали, какие дорожные знаки появятся в 2023 году

Водителям рассказали, какие дорожные знаки появятся в 2023 году - РИА Новости, 03.01.2023

Водителям рассказали, какие дорожные знаки появятся в 2023 году

В 2023 году на российских дорогах появятся новые знаки, регулирующие движение некоторых транспортных средств и парковку, рассказал "Прайму" управляющий партнер... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T02:17

2023-01-03T02:17

2023-01-03T02:17

авто

егор редин

позиция права

россия

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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. В 2023 году на российских дорогах появятся новые знаки, регулирующие движение некоторых транспортных средств и парковку, рассказал "Прайму" управляющий партнер юридической компании Позиция Права Егор Редин.Так, появятся знаки, запрещающие проезд автобусов (кроме школьных и маршрутных), электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Для последних добавят новую табличку "Вид транспортного средства".Специальными знаками будут обозначаться туристические объекты, а также места, где можно зарядить электрический транспорт.Еще один знак покажет начало зоны с ограничением экологического класса автомобиля. Причем действовать он будет не только для грузовиков, но и для других видов транспортных средств.На парковках может появиться знак "Платные услуги", а также изображение коляски, если это парковка для инвалидов.Другое нововведение затронет парковку по четным и нечетным числам. Так, оставлять машины по обеим сторонам дороги можно будет с 21 часа до полуночи, не опасаясь штрафов.Регламентирующая установку новых знаков редакция ПДД вступит в силу с 1 марта.

https://ria.ru/20230102/pdd-1842779576.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, егор редин, позиция права, россия