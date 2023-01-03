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Водителям рассказали, какие дорожные знаки появятся в 2023 году - РИА Новости, 03.01.2023
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Водителям рассказали, какие дорожные знаки появятся в 2023 году
Водителям рассказали, какие дорожные знаки появятся в 2023 году - РИА Новости, 03.01.2023
Водителям рассказали, какие дорожные знаки появятся в 2023 году
В 2023 году на российских дорогах появятся новые знаки, регулирующие движение некоторых транспортных средств и парковку, рассказал "Прайму" управляющий партнер... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T02:17
2023-01-03T02:17
авто
егор редин
позиция права
россия
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. В 2023 году на российских дорогах появятся новые знаки, регулирующие движение некоторых транспортных средств и парковку, рассказал "Прайму" управляющий партнер юридической компании Позиция Права Егор Редин.Так, появятся знаки, запрещающие проезд автобусов (кроме школьных и маршрутных), электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Для последних добавят новую табличку "Вид транспортного средства".Специальными знаками будут обозначаться туристические объекты, а также места, где можно зарядить электрический транспорт.Еще один знак покажет начало зоны с ограничением экологического класса автомобиля. Причем действовать он будет не только для грузовиков, но и для других видов транспортных средств.На парковках может появиться знак "Платные услуги", а также изображение коляски, если это парковка для инвалидов.Другое нововведение затронет парковку по четным и нечетным числам. Так, оставлять машины по обеим сторонам дороги можно будет с 21 часа до полуночи, не опасаясь штрафов.Регламентирующая установку новых знаков редакция ПДД вступит в силу с 1 марта.
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авто, егор редин, позиция права, россия
Авто, Егор Редин, Позиция права, Россия
02:17 03.01.2023
 
Водителям рассказали, какие дорожные знаки появятся в 2023 году

Юрист Редин предупредил о появлении новых дорожных знаков в России с 1 марта 2023 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. В 2023 году на российских дорогах появятся новые знаки, регулирующие движение некоторых транспортных средств и парковку, рассказал "Прайму" управляющий партнер юридической компании Позиция Права Егор Редин.
Так, появятся знаки, запрещающие проезд автобусов (кроме школьных и маршрутных), электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Для последних добавят новую табличку "Вид транспортного средства".
Специальными знаками будут обозначаться туристические объекты, а также места, где можно зарядить электрический транспорт.
Еще один знак покажет начало зоны с ограничением экологического класса автомобиля. Причем действовать он будет не только для грузовиков, но и для других видов транспортных средств.
На парковках может появиться знак "Платные услуги", а также изображение коляски, если это парковка для инвалидов.
Другое нововведение затронет парковку по четным и нечетным числам. Так, оставлять машины по обеим сторонам дороги можно будет с 21 часа до полуночи, не опасаясь штрафов.
Регламентирующая установку новых знаков редакция ПДД вступит в силу с 1 марта.
Дорожные знаки в районе международного делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 01:16
Юрист рассказал, как изменятся ПДД в 2023 году
 
АвтоЕгор РединПозиция праваРоссия
 
 
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