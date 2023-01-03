https://ria.ru/20230103/znaki-1842886072.html
Водителям рассказали, какие дорожные знаки появятся в 2023 году
Водителям рассказали, какие дорожные знаки появятся в 2023 году - РИА Новости, 03.01.2023
Водителям рассказали, какие дорожные знаки появятся в 2023 году
В 2023 году на российских дорогах появятся новые знаки, регулирующие движение некоторых транспортных средств и парковку, рассказал "Прайму" управляющий партнер... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T02:17
2023-01-03T02:17
2023-01-03T02:17
авто
егор редин
позиция права
россия
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. В 2023 году на российских дорогах появятся новые знаки, регулирующие движение некоторых транспортных средств и парковку, рассказал "Прайму" управляющий партнер юридической компании Позиция Права Егор Редин.Так, появятся знаки, запрещающие проезд автобусов (кроме школьных и маршрутных), электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Для последних добавят новую табличку "Вид транспортного средства".Специальными знаками будут обозначаться туристические объекты, а также места, где можно зарядить электрический транспорт.Еще один знак покажет начало зоны с ограничением экологического класса автомобиля. Причем действовать он будет не только для грузовиков, но и для других видов транспортных средств.На парковках может появиться знак "Платные услуги", а также изображение коляски, если это парковка для инвалидов.Другое нововведение затронет парковку по четным и нечетным числам. Так, оставлять машины по обеим сторонам дороги можно будет с 21 часа до полуночи, не опасаясь штрафов.Регламентирующая установку новых знаков редакция ПДД вступит в силу с 1 марта.
https://ria.ru/20230102/pdd-1842779576.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авто, егор редин, позиция права, россия
Авто, Егор Редин, Позиция права, Россия
Водителям рассказали, какие дорожные знаки появятся в 2023 году
Юрист Редин предупредил о появлении новых дорожных знаков в России с 1 марта 2023 года
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости.
В 2023 году на российских дорогах появятся новые знаки, регулирующие движение некоторых транспортных средств и парковку, рассказал
"Прайму" управляющий партнер юридической компании Позиция Права Егор Редин.
Так, появятся знаки, запрещающие проезд автобусов (кроме школьных и маршрутных), электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Для последних добавят новую табличку "Вид транспортного средства".
Специальными знаками будут обозначаться туристические объекты, а также места, где можно зарядить электрический транспорт.
Еще один знак покажет начало зоны с ограничением экологического класса автомобиля. Причем действовать он будет не только для грузовиков, но и для других видов транспортных средств.
На парковках может появиться знак "Платные услуги", а также изображение коляски, если это парковка для инвалидов.
Другое нововведение затронет парковку по четным и нечетным числам. Так, оставлять машины по обеим сторонам дороги можно будет с 21 часа до полуночи, не опасаясь штрафов.
Регламентирующая установку новых знаков редакция ПДД вступит в силу с 1 марта.