https://ria.ru/20230103/zemletryasenie-1842893797.html
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,6
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 03.01.2023
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло рано утром во вторник у Курил, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T05:33
2023-01-03T05:33
2023-01-03T05:38
елена семенова
курильские острова
тихий океан
российская академия наук
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло рано утром во вторник у Курил, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. "Подземные толчки магнитудой 5,6 зарегистрированы 3 декабря в 05.22 (21.22 мск понедельника). Эпицентр располагался в Тихом океане в 128 километрах юго-западнее курильского острова Симушир. Очаг землетрясения находился на глубине 71 километр", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По словам собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали.
https://radiosputnik.ria.ru/20221231/zemletryasenie-1842607468.html
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елена семенова, курильские острова, тихий океан, российская академия наук
Елена Семенова, Курильские острова, Тихий океан, Российская академия наук
05:33 03.01.2023 (обновлено: 05:38 03.01.2023)
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,6
У Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6