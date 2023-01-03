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У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 03.01.2023
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У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,6
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 03.01.2023
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло рано утром во вторник у Курил, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T05:33
2023-01-03T05:38
елена семенова
курильские острова
тихий океан
российская академия наук
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло рано утром во вторник у Курил, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. "Подземные толчки магнитудой 5,6 зарегистрированы 3 декабря в 05.22 (21.22 мск понедельника). Эпицентр располагался в Тихом океане в 128 километрах юго-западнее курильского острова Симушир. Очаг землетрясения находился на глубине 71 километр", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По словам собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали.
https://radiosputnik.ria.ru/20221231/zemletryasenie-1842607468.html
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елена семенова, курильские острова, тихий океан, российская академия наук
Елена Семенова, Курильские острова, Тихий океан, Российская академия наук
05:33 03.01.2023 (обновлено: 05:38 03.01.2023)
 
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,6

У Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6

© РИА Новости / Надежда Ликсакова / Перейти в медиабанкБерег у мыса Васин острова Уруп, Курильские острова
Берег у мыса Васин острова Уруп, Курильские острова - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Надежда Ликсакова
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Берег у мыса Васин острова Уруп, Курильские острова. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло рано утром во вторник у Курил, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН.
"Подземные толчки магнитудой 5,6 зарегистрированы 3 декабря в 05.22 (21.22 мск понедельника). Эпицентр располагался в Тихом океане в 128 километрах юго-западнее курильского острова Симушир. Очаг землетрясения находился на глубине 71 километр", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
Зимний отдых в Анапе - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 12:16В России
МЧС: землетрясение зафиксировано в Анапе и Новороссийске
По словам собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали.
 
Елена СеменоваКурильские островаТихий океанРоссийская академия наук
 
 
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