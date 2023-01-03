https://ria.ru/20230103/zemletryasenie-1842893797.html

У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,6

У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 03.01.2023

У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло рано утром во вторник у Курил, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T05:33

2023-01-03T05:33

2023-01-03T05:38

елена семенова

курильские острова

тихий океан

российская академия наук

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло рано утром во вторник у Курил, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. "Подземные толчки магнитудой 5,6 зарегистрированы 3 декабря в 05.22 (21.22 мск понедельника). Эпицентр располагался в Тихом океане в 128 километрах юго-западнее курильского острова Симушир. Очаг землетрясения находился на глубине 71 километр", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По словам собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали.

https://radiosputnik.ria.ru/20221231/zemletryasenie-1842607468.html

курильские острова

тихий океан

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елена семенова, курильские острова, тихий океан, российская академия наук